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Технологии

Защо прибраният „за всеки случай“ смартфон умира физически и софтуерно?

/Поглед.инфо/ В повечето български домове има поне едно чекмедже, превърнато в импровизиран технически архив. На дъното му лежат два или три изоставени смартфона, прибрани с наивното намерение да служат за „резерва“. Опитът обаче показва, че когато след две, три или пет години извадите това устройство, то рядко се връща към живот така, както сте го оставили. Това не е въпрос на лош късмет, а на неумолима електрохимия, криптографски протоколи и физически лимити на полупроводниците.

Деж. редактор Александра Докова 7062 прочитания
Защо прибраният „за всеки случай“ смартфон умира физически и софтуерно?
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Анатомия на химията: Падението под критичното напрежение

Когато дадено устройство е изключено, консумацията на енергия от батерията не пада до абсолютна нула. Литиево-йонните и литиево-полимерните клетки имат естествен процент на саморазряд, който варира според температурата и степента на износване. В рамките на няколко седмици или месец това означава просто празен индикатор и нужда от стандартно презареждане. Проблемът придобива критичен характер, когато престояването надхвърли шест месеца.

Всяка съвременна батерия е оборудвана с интегрирана защитна схема (BMS контролер). Когато напрежението на клетката падне под прага от около 2,5 до 3,0 волта, този контролер прекъсва веригата с цел предотвратяване на термичен инцидент. Устройството изпада в т.нар. дълбоко разреждане. В сервизната практика това състояние често се бърка с пълна дефектация, макар че понякога се поддава на възстановяване чрез контролирано подаване на напрежение от лабораторно захранване. Но дори да успеете да „събудите“ клетката, химическите щети вече са нанесени.

При престой от над година започва нетно отделяне на газове в резултат на разпадане на електролита. Външно това се манифестира под формата на така нареченото „раздуване“. Налягането вътре в капсулата е достатъчно, за да разлепи дисплея, да огъне дънната платка или да счупи задния стъклен панел. Опитът да заредите подобна кутия с литиев газ директно през мрежата носи сериозен риск от самозапалване.

Физическата деградация: От кварцовия резонатор до изсъхналия силикон

Ако оставим батерията настрана и допуснем, че я замените с нова, хардуерните проблеми с това не приключват. Във вътрешността на смартфона протичат бавни, но неотменими процеси на деградация на материалите. Термопастата и термалните подложки, които отвеждат топлината от системния процесор (SoC) към металната рамка, губят своите пластификатори и се втвърдяват. При последващо пускане чипът достига критични температурни стойности за секунди, което задейства автоматичен термичен шътдаун.

Друг слаб елемент са пасивните компоненти и кварцовите резонатори, отговорни за синхронизацията на вътрешните честоти. При влажност на въздуха над 50% микроскопичните контакти върху дънната платка подлежат на бавна окисление, а спойките от безоловен калай развиват микропукнатини.

Не бива да се подценява и структурата на флаш паметта (NAND flash). За разлика от магнитните твърди дискове, флаш паметта съхранява данни под формата на електрически заряд, уловен в плаващи гейтове на транзисторите. При липса на захранване в продължение на няколко години тези заряди постепенно изтичат. Резултатът е деградирали сектори, загуба на уникалния IMEI номер на устройството или пълна повреда на bootloader сектора. Без него дънната платка престава да разпознава собствения си хардуер.

Криптографският парадокс и затворената врата на мрежата

Да допуснем обаче, че смартфонът ви запали успешно, батерията държи ток и екранът реагира. Тук започва софтуерната агония, която за обикновения потребител изглежда като необясним парадокс. Първото препятствие е вътрешният часовник. При пълно разреждане на батерията системното време се нулира до начална епоха (обикновено 1 януари 1970 г. за UNIX базирани системи).

Когато такова устройство се опита да установи криптирана HTTPS връзка, мрежовите протоколи блокират заявката. Защо? Защото според вътрешния часовник на телефона съвременните SSL/TLS сертификати на сървърите са издадени „в бъдещето“. В същото време автоматичната синхронизация на времето изисква сигурна връзка с NTP сървър, която бива блокирана от самия браузър поради грешната дата. Получава се параграф 22, от който излизането става само чрез ръчно въвеждане на датата и часа от менюто на настройките.

Но дори и след коригиране на часа, проблемът с Root сертификатите остава. Интернет инфраструктурата се крепи на верига от доверие. Сертификатите за сигурност имат определен срок на годност (обикновено между 3 и 5 години). Ако смартфонът е престоял в шкафа от 2017 или 2018 година, кореновите сертификати, вградени в операционната система Android или iOS, вече са изтекли.

Резултатът е следният: Wi-Fi се свързва, но браузърът показва непрекъснати грешки за сигурност, Google Play Store отказва да зареди, а приложения за съобщения като WhatsApp или Telegram блокират комуникацията. Тъй като производителят отдавна е прекратил поддръжката за съответния модел, официални актуализации през OTA (Over-The-Air) не пристигат. За да накарате подобно устройство да работи, се изисква ръчно инсталиране на нови сертификати чрез APK файлове или цялостно префлашване на операционната система с неофициален ROM — процедура, за която 95% от потребителите нямат нито времето, нито техническите познания.

Единственият начин да запазите стар смартфон в работно състояние е превантивната поддръжка. Батерията трябва да се поддържа на ниво около 50% заряд, устройството да се съхранява в сухо помещение при постоянна температура и на всеки шест месеца да се включва към мрежата за обновяване на системните сертификати. В противен случай това, което пазите като резерва, всъщност е просто високотехнологичен отпадък.

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