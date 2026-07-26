Клопката в Близкия изток: Как морската блокада на хутите напълни руския бюджет

/Поглед.инфо/ Военната ескалация в Близкия изток и разширяването на морската блокада около Арабския полуостров пренаредиха фундаменталните правила на световния енергиен пазар. Затварянето на ключови морски артерии като Баб ел-Мандеб и Ормузкия проток тласна цените на суровия петрол над прага от 100 долара за барел. Новата логистична реалност принуждава западните превозвачи да обикалят Африка, докато танкерите с руски въглеводороди продължават да използват най-кратките маршрути към азиатските рафинерии, носейки допълнителни бюджетни приходи.