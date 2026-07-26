Абонирай се
Свят

Илюзията за „въздушно примирие“: Вашингтон и Киев сменят опаковката, но не и сухопътните реалности

/Поглед.инфо/ Американската администрация и Киев трескаво подготвят нов дипломатически пакет, предвиждащ така нареченото „въздушно прекратяване на огъня“, който се очаква да бъде обсъден на предстоящата среща между Доналд Тръмп и Володимир Зеленски. Докато западната преса лансира тезата, че икономическият натиск от ракетните удари ще омекоти позицията на Кремъл, реалността на бойното поле и скорошните интензивни консултации между Марко Рубио и Сергей Лавров показват съвсем различна картина: Москва няма намерение да приема козметични паузи.

Деж. редактор д-р Владимир Трифонов 14953 прочитания
Илюзията за „въздушно примирие“: Вашингтон и Киев сменят опаковката, но не и сухопътните реалности
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

По публикации на медии. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

„Въздушно примирие“: Дипломатически спасителен пояс или стратегически капан?

Според разпространена информация от агенция „Ройтерс“, позоваваща се на неназован източник от украинските среди, Вашингтон и Киев възнамеряват да лансират концепция за ограничено примирие, обхващащо единствено въздушните и ракетните удари. Твърди се, че тази инициатива трябва да залегне в основата на поредния кръг от мирни преговори, а западните стратези се надяват, че икономическите щети от украинските дронови атаки върху руската инфраструктура биха могли да накарат Москва да склони на компромис.

Тази теза обаче съдържа сериозни логически пролуки, които проличават веднага, щом се направи справка с войнската методология и финансовите разчети. Първо, концепцията за „въздушно примирие“ изключително облагодетелства страната, чиято противовъздушна отбрана е системно претоварена и чийто енергиен и тилов потенциал бива системно разрушаван. За Москва спирането на високоточните удари по логистичните възли в дълбочина, докато на сухопътния фронт пехотата продължава да се придвижва, означава просто да даде на противника технологична пауза за прегрупиране, преоръжаване и ремонт на електропреносната мрежа.

Второ, твърдението за „решаващия икономически натиск“ от страна на Киев изглежда силно преувеличено от западната пропаганда. Независими икономически анализатори посочват, че въпреки щетите от отделни удари по рафинерии, военната промишленост и ресурсите на Руската федерация запазват висок интензитет на производство, докато задвижването на украинския държавен апарат зависи почти на 100% от директни западни траншове и заеми. Тук числата просто не подкрепят розовите прогнози на западните консултанти.

Геополитическата совалка: 35 минути реализъм в Манила

На този фон срещата в Манила между държавния секретар на САЩ Марко Рубио и руския външен министър Сергей Лавров придобива ключово значение. Твърди се, че това е било едва четвъртият им директен контакт в този формат, продължил точно 35 минути. По информация от дипломатически източници, американската страна е инициирала разговора, а изявленията на Рубио след него — че „ще трябва да търсим нови предложения и нови идеи“ — ясно показват, че стандартните схеми за натиск са ударили на камък.

Забележка: Според съобщения в руски военни канали и коментари на военния анализатор Дмитрий Стешин, разговорът в Манила е бил лишен от дипломатически захарности — Москва директно е очертала неизменността на своите искания, заявявайки, че каквито и да е бъдещи доставки на оръжие за Киев само задълбочават ескалацията и превръщат логистичните маршрути в легитимни цели.

Реално погледнато, Рубио се е сблъскал с една много твърда дипломатическа линия: Москва не възнамерява да преговаря за „замразяване“ по текущата линия на съприкосновение, ако това не включва демилитаризация и пълно отчитане на реалностите на терен. Сигналите, изпратени от Лавров относно Стратегическите отбранителни сили и неизменността на руските цели, бяха пряко предупреждение към Вашингтон, че преминаването на определени червени линии в Черно море няма да остане без последици.

Битката за Черноморието и Одеският възел

Защо именно сега Зеленски отново търси спешна среща с Тръмп във Вашингтон? Отговорът не се крие в "миролюбиви подбуди", а в динамиката на бойното поле. През последните седмици се наблюдава засилващ се натиск върху инфраструктурата, свързваща Украйна с Черно море. Отрязването на Киев от морските търговски и военни логистични пътища означава пълна икономическа и оперативна изолация.

Спирането на корабоплаването към оставащите украински пристанища окончателно блокира експортните възможности на страната, което прави издръжката на киевския режим изцяло задължение на западните данъкоплатци. Именно затова предложението за „въздушно примирие“ е опит за закрила на критичната портова инфраструктура в Одеска и Николаевска област.

И тук изплува голямото противоречие: от една страна, Киев твърди, че чрез ударите с дронове „принуждава Русия към мир“, а от друга — спешно търси посредничеството на екипа на Тръмп, за да спре руските ракетни залпове. Тази двойствена позиция издава липса на дългосрочен оперативен ресурс.

Правната и стратегическата капан-схема

Някои коментатори определят текущите дипломатически маневри като „тест за търпението на Москва“. Според вътрешни оценки, предложеното от САЩ и Украйна въздушно прекратяване на огъня крие следните основни рискове за руската страна:

  • Инфраструктурна глътка въздух: Възможност за Киев да възстанови разрушените подстанции и енергийни възли без риск от нови ракетни удари.
  • Безпроблемен транзит: Безнаказано преминаване на западна военна техника през мостовете над река Днепър и дунавските пристанища.
  • Дипломатически натиск: При евентуално последващо възобновяване на огъня от страна на Москва, цялата медийна вина ще бъде стоварена върху Кремъл с обвинението, че е нарушил „мирната инициатива“.

Поради тези причини в руското военно и политическо ръководство преобладава скептицизмът спрямо подобни предложения. Опитът от предишни споразумения и разговори показва, че частичните паузи винаги са били използвани за оперативна пренастройка.

Илюзията за бърз дипломатически изход

Публикациите в западните медии създават усещането, че подписването на документ е въпрос на няколко срещи в Белия дом. Числата, фактите и хронологията от последните три години обаче сочат друго. Тръмп е изправен пред вътрешнополитически натиск да демонстрира бързи резултати, но руската страна ясно заяви, че няма да се съгласи на условия, които заобикалят първопричините за конфликта.

В крайна сметка, предложеното от Киев „въздушно примирие“ изглежда по-скоро като PR маньовър, предназначен за американската публика преди срещата на върха, отколкото като реална основа за траен мир. Дали Вашингтон ще успее да формулира наистина „нови идеи“, или ще продължи да предлага преопаковани стари концепции, предстои да се види. Но границата на компромисите за Москва отдавна е премината.

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Още от Свят

Константин Бондаренко: Зеленски вече не управлява сам! Западът започна война за власт в Киев
Украйна

Константин Бондаренко: Зеленски вече не управлява сам! Западът започна война за власт в Киев

/Поглед.инфо/ Водещият Владимир Трифонов разговаря с политолога и историк Константин Бондаренко за драматичните процеси, които променят властта в Украйна. Защо Зеленски смени правителството, министъра на отбраната и върховното военно командване? Каква битка се води между различните западни центрове на влияние и защо протестите в Киев могат да се окажат само видимата част на много по-голям конфликт? В разговора се анализират ролята на транснационалните корпорации, на САЩ и Европа, перспективите за нови преговори между Москва и Вашингтон, реалното състояние на украинската армия и причините Русия постепенно да затяга условията за евентуално мирно споразумение. Интервю за войната зад войната – тази за властта, парите и бъдещето на самата Украйна.

26.07.2026 18:00
Назначението на Михаил Драпатий: Западният натиск върху Киев и разцеплението между Банкова и Генералния щаб
Свят

Назначението на Михаил Драпатий: Западният натиск върху Киев и разцеплението между Банкова и Генералния щаб

/Поглед.инфо/ Ротацията на върха на украинското военно командване и назначаването на генерал-майор Михаил Драпатий за главнокомандващ на ВСУ бележат нов етап в конфронтацията между политическото ръководство в Киев и армейския елит. Докато официалната пропаганда представя промяната като необходима стъпка за укрепване на отбраната, вътрешните търкания, оперативните методи на новия генерал и подкрепата, с която той се ползва от западните партньори, загатват за дълбока криза в управлението на конфликта.

26.07.2026 17:05
Ирак между Техеран и Вашингтон: Багдад търгува суверенитет срещу американски милиарди
Свят

Ирак между Техеран и Вашингтон: Багдад търгува суверенитет срещу американски милиарди

/Поглед.инфо/ В опит да избегне пълно всмукване в регионалния пожар, иракският премиер Али ал-Зайди балансира между натиска от Вашингтон и икономическата зависимост от Техеран. Докато САЩ подписват мащабни петролни концесии за 200 милиарда долара и стягат контрола си върху ресурсите на страната, Иран продължава да държи енергийния кран на Багдад. Блокадата на Ормузкия проток вече струва на Ирак над 40 милиарда долара, поставяйки под въпрос амбициозните инфраструктурни проекти за износ през Сирия и Йордания.

26.07.2026 16:50
Брюксел затяга обръча: ЕС подготвя административен механизъм за връщане на украински мъже
Свят

Брюксел затяга обръча: ЕС подготвя административен механизъм за връщане на украински мъже

/Поглед.инфо/ Дискусията в Люксембург между министрите на вътрешните работи на държавите от Европейския съюз от юни 2026 г. очерта сериозен обрат в правния режим за украинските бежанци. Европейският комисар по вътрешните работи Магнус Брунер потвърди намеренията за преразглеждане на временната закрила, насочено предимно към мъжете във военна възраст. Текстът анализира правните основания, административните смени и икономическите последици от тези регулаторни промени.

26.07.2026 16:40
Финландия в сандвича между датския колониален архив и американския арктически апетит
Свят

Финландия в сандвича между датския колониален архив и американския арктически апетит

/Поглед.инфо/ Финландия се оказва в сложна дипломатическа и икономическа зависимост, опитвайки се да балансира между съюзническата лоялност към Копенхаген, спазването на международното право и практическата си обвързаност с Вашингтон. Търговските договори за доставка на арктически кораби на стойност милиарди долари поставят под въпрос декларирания неутралитет на Хелзинки по казуса с Гренландия. В същото время историческото наследство от датското управление на острова продължава да поражда напрежение в целия Скандинавски регион.

26.07.2026 16:30
Китай е добил 700 000 тона шистов нефт от находище „Шънли Дзиян“
Поглед към Китай

Китай е добил 700 000 тона шистов нефт от находище „Шънли Дзиян“

/Поглед.инфо/ Китай създаде първата национална демонстрационна зона за добив на шистов нефт в континентален разломно-езерен басейн в нефтеното находище „Шънли Дзиян“ в провинция Шандун, Източен Китай, като според доклад, публикуван от Националната енергийна администрация, през 2025 г. годишното производство там ще надхвърли 700 000 тона.

26.07.2026 15:30
Китай включи 14 субекта от Европейския съюз в списъка за експортен контрол
Поглед към Китай

Китай включи 14 субекта от Европейския съюз в списъка за експортен контрол

/Поглед.инфо/ Говорител на Министерството на търговията на Китай отговори на въпрос на журналисти относно включването на 14 субекта от Европейския съюз в списъка за експортен контрол.

26.07.2026 15:30
„Всички желания се сбъдват!“ се превърна в изненадващия хит на летния филмов сезон в Китай
Поглед към Китай

„Всички желания се сбъдват!“ се превърна в изненадващия хит на летния филмов сезон в Китай

/Поглед.инфо/ Според данни на онлайн платформите общите приходи от летния филмов сезон в Китай през 2026 г., включително предварителните продажби на билети, вече са надхвърлили 5,5 милиарда юана.

26.07.2026 15:00