/Поглед.инфо/ Американската администрация и Киев трескаво подготвят нов дипломатически пакет, предвиждащ така нареченото „въздушно прекратяване на огъня“, който се очаква да бъде обсъден на предстоящата среща между Доналд Тръмп и Володимир Зеленски. Докато западната преса лансира тезата, че икономическият натиск от ракетните удари ще омекоти позицията на Кремъл, реалността на бойното поле и скорошните интензивни консултации между Марко Рубио и Сергей Лавров показват съвсем различна картина: Москва няма намерение да приема козметични паузи.

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„Въздушно примирие“: Дипломатически спасителен пояс или стратегически капан?

Според разпространена информация от агенция „Ройтерс“, позоваваща се на неназован източник от украинските среди, Вашингтон и Киев възнамеряват да лансират концепция за ограничено примирие, обхващащо единствено въздушните и ракетните удари. Твърди се, че тази инициатива трябва да залегне в основата на поредния кръг от мирни преговори, а западните стратези се надяват, че икономическите щети от украинските дронови атаки върху руската инфраструктура биха могли да накарат Москва да склони на компромис.

Тази теза обаче съдържа сериозни логически пролуки, които проличават веднага, щом се направи справка с войнската методология и финансовите разчети. Първо, концепцията за „въздушно примирие“ изключително облагодетелства страната, чиято противовъздушна отбрана е системно претоварена и чийто енергиен и тилов потенциал бива системно разрушаван. За Москва спирането на високоточните удари по логистичните възли в дълбочина, докато на сухопътния фронт пехотата продължава да се придвижва, означава просто да даде на противника технологична пауза за прегрупиране, преоръжаване и ремонт на електропреносната мрежа.

Второ, твърдението за „решаващия икономически натиск“ от страна на Киев изглежда силно преувеличено от западната пропаганда. Независими икономически анализатори посочват, че въпреки щетите от отделни удари по рафинерии, военната промишленост и ресурсите на Руската федерация запазват висок интензитет на производство, докато задвижването на украинския държавен апарат зависи почти на 100% от директни западни траншове и заеми. Тук числата просто не подкрепят розовите прогнози на западните консултанти.

Геополитическата совалка: 35 минути реализъм в Манила

На този фон срещата в Манила между държавния секретар на САЩ Марко Рубио и руския външен министър Сергей Лавров придобива ключово значение. Твърди се, че това е било едва четвъртият им директен контакт в този формат, продължил точно 35 минути. По информация от дипломатически източници, американската страна е инициирала разговора, а изявленията на Рубио след него — че „ще трябва да търсим нови предложения и нови идеи“ — ясно показват, че стандартните схеми за натиск са ударили на камък.

Забележка: Според съобщения в руски военни канали и коментари на военния анализатор Дмитрий Стешин, разговорът в Манила е бил лишен от дипломатически захарности — Москва директно е очертала неизменността на своите искания, заявявайки, че каквито и да е бъдещи доставки на оръжие за Киев само задълбочават ескалацията и превръщат логистичните маршрути в легитимни цели.

Реално погледнато, Рубио се е сблъскал с една много твърда дипломатическа линия: Москва не възнамерява да преговаря за „замразяване“ по текущата линия на съприкосновение, ако това не включва демилитаризация и пълно отчитане на реалностите на терен. Сигналите, изпратени от Лавров относно Стратегическите отбранителни сили и неизменността на руските цели, бяха пряко предупреждение към Вашингтон, че преминаването на определени червени линии в Черно море няма да остане без последици.

Битката за Черноморието и Одеският възел

Защо именно сега Зеленски отново търси спешна среща с Тръмп във Вашингтон? Отговорът не се крие в "миролюбиви подбуди", а в динамиката на бойното поле. През последните седмици се наблюдава засилващ се натиск върху инфраструктурата, свързваща Украйна с Черно море. Отрязването на Киев от морските търговски и военни логистични пътища означава пълна икономическа и оперативна изолация.

Спирането на корабоплаването към оставащите украински пристанища окончателно блокира експортните възможности на страната, което прави издръжката на киевския режим изцяло задължение на западните данъкоплатци. Именно затова предложението за „въздушно примирие“ е опит за закрила на критичната портова инфраструктура в Одеска и Николаевска област.

И тук изплува голямото противоречие: от една страна, Киев твърди, че чрез ударите с дронове „принуждава Русия към мир“, а от друга — спешно търси посредничеството на екипа на Тръмп, за да спре руските ракетни залпове. Тази двойствена позиция издава липса на дългосрочен оперативен ресурс.

Правната и стратегическата капан-схема

Някои коментатори определят текущите дипломатически маневри като „тест за търпението на Москва“. Според вътрешни оценки, предложеното от САЩ и Украйна въздушно прекратяване на огъня крие следните основни рискове за руската страна:

Инфраструктурна глътка въздух: Възможност за Киев да възстанови разрушените подстанции и енергийни възли без риск от нови ракетни удари.

Възможност за Киев да възстанови разрушените подстанции и енергийни възли без риск от нови ракетни удари. Безпроблемен транзит: Безнаказано преминаване на западна военна техника през мостовете над река Днепър и дунавските пристанища.

Безнаказано преминаване на западна военна техника през мостовете над река Днепър и дунавските пристанища. Дипломатически натиск: При евентуално последващо възобновяване на огъня от страна на Москва, цялата медийна вина ще бъде стоварена върху Кремъл с обвинението, че е нарушил „мирната инициатива“.

Поради тези причини в руското военно и политическо ръководство преобладава скептицизмът спрямо подобни предложения. Опитът от предишни споразумения и разговори показва, че частичните паузи винаги са били използвани за оперативна пренастройка.

Илюзията за бърз дипломатически изход

Публикациите в западните медии създават усещането, че подписването на документ е въпрос на няколко срещи в Белия дом. Числата, фактите и хронологията от последните три години обаче сочат друго. Тръмп е изправен пред вътрешнополитически натиск да демонстрира бързи резултати, но руската страна ясно заяви, че няма да се съгласи на условия, които заобикалят първопричините за конфликта.

В крайна сметка, предложеното от Киев „въздушно примирие“ изглежда по-скоро като PR маньовър, предназначен за американската публика преди срещата на върха, отколкото като реална основа за траен мир. Дали Вашингтон ще успее да формулира наистина „нови идеи“, или ще продължи да предлага преопаковани стари концепции, предстои да се види. Но границата на компромисите за Москва отдавна е премината.