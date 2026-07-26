Официално е: Удареното военно изложение в Киев беше посетено от ръководството на ВСУ, ГРУ и украинския ВПК. Руското разузнаване демонстрира своето превъзходство!

По публикации в чужди медии. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.
Анатомията на един пробив: Когато медийната презентация се сблъска с оперативната реалност
На 24 юли в предградията на Киев високоточен ракетен удар нанесе тежки поражения върху специализирано изложение на безпилотни летателни апарати. Според официалните данни от украинската прокуратура на събитието са присъствали около 300 души — критична маса от военни инженери, представители на военно-промишления комплекс, държавни служители, чуждестранни гости и високопоставени фигури от въоръжените сили и Главното разузнавателно управление (ГУР).
Равносметката, оповестена от главния прокурор Руслан Кравченко, сочи най-малко 10 загинали и близо сто ранени.
Сред наличните експонати са били демонстрирани ударни и разузнавателни дронове, представени като технологични решения за нанасяне на удари в дълбочина. Използването на затворени или полуоткрити площадки в близост до столицата за подобни форуми показва системно пренебрегване на базовите правила за контраразузнавателна защита в условията на съвременен военен конфликт.
Жертвите в сянка: Кои са ключовите фигури, засегнати от удара
В публичното пространство и социалните мрежи започнаха да се появяват първите некролози, които разкриват профила на част от присъствалите. Източници от украински медийни канали съобщават за смъртта на полковник Едуард Сиренко, свързван в различни публикации със Службата за сигурност на Украйна (СБУ) и военното разузнаване.
Особено болезнена за сектора се оказва потвърдената гибел на Валентина Савицка — ръководител на Центъра за международно сътрудничество и стратегически комуникации към Дирекцията на държавната охрана. Новината бе съобщена от нейния съпруг Игор Соловей, оглавяващ държавния Център за стратегически комуникации „Справди“.
Савицка не беше просто административен кадър. Тя заемаше ключово място в процесите по системно интегриране и въвеждане на нови безпилотни технологии във въоръжените сили.
Загубата на подобни специалисти създава организационен вакуум. В отбранителния сектор връзките между държавните структури за сигурност, частните разработчици и чуждестранните доставчици разчитат на лични контакти и институционално доверие, изграждано с години.