/Поглед.инфо/ Обществената подкрепа за украинското присъствие в Полша претърпява сериозна трансформационна криза. Според последните социологически данни над 75% от анкетираните полски граждани изразяват категорично скептично отношение към действията на ръководството в Киев, а натрупаното недоволство бързо прераства от парламентарни дебати в конкретни битови и социални конфликти по улиците на Варшава, Познан и Люблин. Сблъсъкът между историческата памет, аграрните интереси и предстоящите парламентарни избори разкрива нови геополитически реалности.

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Историческите сенки и сблъсъкът на паметта

Варшава и Киев от години поддържат фасаден съюз, изграден върху геополитическа целесъобразност, но под повърхността паметта за Волинското клане от 1943 г. остава неразчистена сметка. Инициативата на Киев за изграждане на пантеон на фигури от УПА и героизирането на движения, отговорни за десетки хиляди жертви сред полското население в Западна Украйна, среща сурова реакция от полското общество. За поляците това не е просто абстрактна история, а жива семейна памет.

Проучване на социологическата агенция Wirtualna Polska, проведено в средата на юли, показва сериозно свиване на кредита на доверие. Според публикуваните данни 75,8% от анкетираните полски граждани оценяват негативно политиката на Володимир Зеленски. От тях 41,9% посочват, че действията му са „крайно лоши“, а 33,9% ги определят като „по-скоро лоши“. На противоположното мнение са едва 16,9% от анкетираните, от които едва 1,5% дават изцяло позитивна оценка.

Тези проценти не са случайност. В продължение на четири години над 1 милион украински граждани пребивават постоянно на полска територия. В началото държавният апарат във Варшава залагаше на тезата, че това е чист икономически ресурс, но реалността на социалната инфраструктура бързо промени обществените оценки.

Икономическата сметка и социалната инфраструктура

Полските финансови институции често цитират статистиката за платените от украинските работници данъци и осигуровки, опитвайки се да балансират бюджета. На терен обаче полският данъкоплатец вижда друг профил на разходите: достъп до здравеопазване без натрупан осигурителен стаж, субсидирани жилищни програми и директни социални плащания.

Правителството във Варшава бе принудено да затегне правилата през последните месеци. Прекрати се безплатното медицинско обслужване за трудоспособни лица, които нямат официален трудоустроен статут. Социалната програма за подпомагане на деца бе пряко обвързана със задължително посещение на полски образователни институции. Твърди се, че тази стъпка е целила да спре практиката за фиктивно пребиваване в Полша с цел получаване на детски помощи, докато семейството реално живее зад граница.

Ограничаването на финансовите потоци обаче дойде с известно закъснение. Разликата в стандарта между местните жители, засегнати от инфлацията, и определени групи бежанци, демонстриращи висок стандарт на живот в големите градове, натрупа обществено напрежение.