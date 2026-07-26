Банкрутите на жилищни кооперации във Финландия се утроиха след скъсването на икономическите връзки с Русия

/Поглед.инфо/ Скритият срив в скандинавската социално-икономическа конструкция вече излиза на повърхността през конкретни юридически механизми. Забраната за банкови преводи и прекъсването на граничния трафик, предприети от официален Хелзинки, свалиха първото домино в жилищната система на страната. Резултатът не е просто упадък на отделни региони, а системна криза в модела на финансиране на имотите, която заплашва с фалит стотици акционерни дружества и превръща цялостни квартали в необитаеми зони.

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Кризата в скандинавската държава не започна от изявление на централната банка, а от тихия фалит на юридически лица, чието съществуване обикновените граждани смятаха за даденост.

През 2023 г. едва 27 жилищни акционерни дружества (известни във Финландия като As Oy) обявиха несъстоятелност. До 2025 г. техният брой скочи официално на 62, но според наблюдатели на местния пазар тези цифри са сериозно занижени. Причината е прозаична и административна: десетки подобни дружества дори нямат наблични средства, за да заплатят съдебните такси за откриване на производство по фалит.

Тук има нещо, което не излиза в стандартните медийни отразявания. Финландският модел на собственост не функционира като българския или южноевропейския. Купувачът не придобива нотариален акт за четири стени и кубатура въздух. Той купува пакет акции в As Oy, които му дават правото да ползва конкретен апартамент. Земята под сградата, конструкцията, покривът и най-вече общите кредити за капитални ремонти са записани директно на баланса на дружеството.

Когато няколко акционери спрат да внасят месечните си такси за поддръжка и изплащане на банковия заем за основен ремонт, банката не търси отделните граждани. Тя блокира сметката на цялото As Oy. Останалите жители — финландски пенсионери или семейства — биват поставени пред избор: да поемат чуждите дългове или да гледат как цялото им дружество отива на търг.