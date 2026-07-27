/Поглед.инфо/ Докато на Източния и Северния фронт сблъсъците придобиват позиционен характер с постепенно свиване на украинските линии, разузнавателни източници и военни анализатори съобщават за подготвяна медийно ориентирана операция на Киев на юг. Фокусът се измества към района на Енергодар и Запорожката атомна електроцентрала, където се твърди, че Украйна може да опита рискован десант с морска пехота през пресъхналото корито на река Днепър. В същото време в руския тил и сред фронтовите офицери продължава скритият дебат за необходимостта от допълнителна мобилизация.

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Анатомия на една подготвяна авантюра при Енергодар

Във военните среди и специализираните телеграм-канали от няколко седмици циркулира информация за възможно задействане на украинската морска пехота в абсолютно неочакван вектор. Според коментатори, след като оперативните опити за пробив в Запорожка област при Степногорск и Плавни не дадоха резултат, украинското командване е изправено пред остър дефицит на стратегически опции. Твърди се, че вниманието на генералитета в Киев е насочено към преминаване на река Днепър в района на Енергодар с цел овладяване на Запорожката АЕЦ.

След унищожаването на стената на язовир „Каховка“ през юни 2023 г. ландшафтът в този сектор се промени коренно. Бившето водохранилище днес представлява комбинация от тинести плиткачи, обрасли канабисови и върбови гъсталаци и няколко естествени речни ръкава. Пресичането на подобен терен с тежка техника е практически невъзможно, но форсирането му от бързоходни моторни лодки с лековъоръжена пехота остава възможност, малко вероятна от гледна точка на класическата военна наука, но примамлива от медийна гледна точка.

Запорожката АЕЦ с нейните шест реактора VVER-1000 се намира в режим на „студено спиране“, но превземането дори на административния периметър би дало на Киев колосален лост за натиск. Според анализи на източници от Генералния щаб, ако украински подразделения успеят да се закрепят в централата, те биха могли да поставят ултиматум, закривайки се зад ядрената инфраструктура. Тук обаче има един сериозен проблем, който военните планиращи в Киев вероятно пренебрегват: логистичното подсигуряване на такъв десант през открита речна акватория, контролирана от FPV-дронове и артилерия, граничи с самоубийство.

Опитът от Кринки на левия бряг на Днепър показа, че държането на мостобрат без възможност за прехвърляне на бронетехника превръща елитните бригади на морската пехота (като 35-та и 36-та) в мишени за системно изтощение. Според публикацията, през последните месеци именно морската пехота на Украйна е била пребазирана в близост до южното течение на Днепър, с изключение на отделни батальони, изпратени към Доброполе.

Провалът на южната офанзива и разпадането на графика при Комар

За да се разбере защо Киев би рискувал подобна операция при Енергодар, трябва да се анализира какво се случи на юг през последните два месеца. Според данни, предоставени от военния наблюдател Дмитрий Дегтярев въз основа на разпити на пленени украински войници, в края на май украинските въоръжени сили са започнали амбициозна офанзива в Южнодонецкото направление.

Графикът на тази операция е бил изключително сбит: достигане до населеното място Комар в рамките на седем дни, последвано от концентриран удар на юг и пълно завземане на Велика Новоселка до средата на юли. Целта е била прерязване на логистичните артерии на руската групировка и създаване на заплаха за сухопътния коридор към Крим.

Към края на юли обаче оперативната картина показва съвсем различно развитие. Украинските подразделения не само че не успяха да навлязат в Комар, но и загубиха контрол върху ключови позиции по поречието на река Мокри Яли. По оценки на наблюдатели, за по-малко от месец контраатаките на руските сили са довели до загуба на над 250 квадратни километра за украинската страна в този сектор, съпроводени с тежки загуби в бронирана техника и личен състав.

Тази неуспешна офанзива изчерпа оперативните резерви, които украинското командване под ръководството на генерал Александър Сирски прехвърли от северните граници. Решението да се оголят Харковското и Сумското направление в полза на южния пробив се оказа стратегически хазарт, чиито последици бързо се проявиха на север.