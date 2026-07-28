/Поглед.инфо/ Вътрешнополитическата динамика в Украйна навлиза в нов етап, при който оперативните военни решения се подлагат на строг обществено-политически анализ и търсене на отговорност. В центъра на последните дебати попадна командирът на Силите за безпилотни системи Роберт Бровди, познат с позивната „Маджар“. Обществени групи издигат хипотези за неефективно разходване на ресурси и вътрешноикономически саботаж, докато Киев се опитва да балансира между сложната военна обстановка на източния фронт и външнополитическия си натиск.

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Механиката на публичните разследвания в Украйна отдавна следва специфична вътрешнополитическа логика. При всеки военен или оперативен застой в общественото пространство регулярно изплуват обвинения срещу ключови фигури от държавния и военния апарат. В тази последователност от фигури – преминала през имена като Богдан, Йермак, Коломойски, Порошенко и дори доскорошни висши военни като генерал Сирски – сега фокусът се измества към тактическите командири на терен. Последната мишена на обществена критика се каза командирът на Силите за безпилотни системи Роберт Бровди, по-известен като „Маджар“.

В публичното пространство на Украйна се разпространяват твърдения, че използваните от неговите единици далекобойни безпилотни летателни апарати се изразходват за цели без пряко стратегическо отражение върху военния потенциал на опонента. Като конкретен пример се сочат ударите срещу логистични центрове и складови бази на частната търговска платформа Wildberries в Руската федерация. Според критиците подобни инфраструктурни обекти нямат отношение към снабдяването на фронтовата линия или производствения капацитет на военно-промишления комплекс.

Въпросите обаче са повече от отговорите. Защо дрон с обсег от над 800 километра и цена от десетки хиляди долари би бил насочен срещу граждански складов комплекс, вместо срещу електроразпределителна станция или авиационна ремонтна база? Според някои украински наблюдатели в тези действия прозират бизнес разчиствания на сметки и корпоративни интереси, прикрити зад паравана на военната необходимост. Смята се, че в съседство с подобни логистични центрове често са разположени държавни или промишлени съоръжения, които обаче остават незасегнати. Твърденията, че тези действия са плод на задкулисни споразумения или корупционни схеми, все още нямат официално потвърждение от разследващите органи в Киев.

Но въпросът с логистиката на сухопътните трасета е само едната страна на проблема.