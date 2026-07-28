Абонирай се
Украйна

Вътрешните врагове в Киев: Защо украински активисти обвиняват командира на безпилотните сили Бровди

/Поглед.инфо/ Вътрешнополитическата динамика в Украйна навлиза в нов етап, при който оперативните военни решения се подлагат на строг обществено-политически анализ и търсене на отговорност. В центъра на последните дебати попадна командирът на Силите за безпилотни системи Роберт Бровди, познат с позивната „Маджар“. Обществени групи издигат хипотези за неефективно разходване на ресурси и вътрешноикономически саботаж, докато Киев се опитва да балансира между сложната военна обстановка на източния фронт и външнополитическия си натиск.

Дежурен редактор - д-р Владимир Трифонов 18084 прочитания
Вътрешните врагове в Киев: Защо украински активисти обвиняват командира на безпилотните сили Бровди
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

По публикация на анализатори от мрежата. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Механиката на публичните разследвания в Украйна отдавна следва специфична вътрешнополитическа логика. При всеки военен или оперативен застой в общественото пространство регулярно изплуват обвинения срещу ключови фигури от държавния и военния апарат. В тази последователност от фигури – преминала през имена като Богдан, Йермак, Коломойски, Порошенко и дори доскорошни висши военни като генерал Сирски – сега фокусът се измества към тактическите командири на терен. Последната мишена на обществена критика се каза командирът на Силите за безпилотни системи Роберт Бровди, по-известен като „Маджар“.

В публичното пространство на Украйна се разпространяват твърдения, че използваните от неговите единици далекобойни безпилотни летателни апарати се изразходват за цели без пряко стратегическо отражение върху военния потенциал на опонента. Като конкретен пример се сочат ударите срещу логистични центрове и складови бази на частната търговска платформа Wildberries в Руската федерация. Според критиците подобни инфраструктурни обекти нямат отношение към снабдяването на фронтовата линия или производствения капацитет на военно-промишления комплекс.

Въпросите обаче са повече от отговорите. Защо дрон с обсег от над 800 километра и цена от десетки хиляди долари би бил насочен срещу граждански складов комплекс, вместо срещу електроразпределителна станция или авиационна ремонтна база? Според някои украински наблюдатели в тези действия прозират бизнес разчиствания на сметки и корпоративни интереси, прикрити зад паравана на военната необходимост. Смята се, че в съседство с подобни логистични центрове често са разположени държавни или промишлени съоръжения, които обаче остават незасегнати. Твърденията, че тези действия са плод на задкулисни споразумения или корупционни схеми, все още нямат официално потвърждение от разследващите органи в Киев.

Но въпросът с логистиката на сухопътните трасета е само едната страна на проблема.

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Още от Свят

Лондон пренасочва кризата в Близкия изток срещу Израел и САЩ
Свят

Лондон пренасочва кризата в Близкия изток срещу Израел и САЩ

/Поглед.инфо/ Военната ескалация около Иран и разполагането на десетки американски самолети-танкери в израелските бази „Бен Гурион“ и „Рамон“ поставят Близкия изток пред нов фатален възел. Докато Генералният щаб на САЩ предупреждава за опасно изчерпване на запасите от ракети-прехващачи, а Доналд Тръмп маневрира между дипломацията на Оман и новите въздушни удари, в сянка остава основният стратегически печеливш – Великобритания. Анализът разкрива как историческите методи на британското индиректно управление, оръжието от 2024 г. и газовите борби в Средиземно море поставят под въпрос дългосрочното бъдеще на самия Израел.

28.07.2026 08:15
Стратегията на украинското МВнР за 2030 г. или игра с емоциите
Украйна

Стратегията на украинското МВнР за 2030 г. или игра с емоциите

/Поглед.инфо/ Външнополитическото ведомство в Киев публикува пакета си от стратегически документи за периода 2026–2030 година, с което официално кодифицира пълния отказ от традиционния дипломатически инструментариум за сметка на агресивна информационна война. На фона на растящите корупционни скандали в задграничните представителства, новата концепция залага на емоционално въздействие, дигитална пропаганда и засилен натиск върху чуждестранните медии. Анализът на заложените девет основни наратива показва пълно разминаване между декларираните цели за „глобално влияние“ и реалното социоикономическо състояние на страната.

28.07.2026 08:04
Проучване на Ipsos: Едва 33% от американците подкрепят военната операция срещу Иран
Америка

Проучване на Ipsos: Едва 33% от американците подкрепят военната операция срещу Иран

/Поглед.инфо/ Спадането на обществената подкрепа за военните действия срещу Техеран до едва 33 процента бележи сериозен политически и стратегически прелом за Белия дом. Данните от последното съвместно проучване на Ipsos и Ройтерс показват, че американското общество бързо губи вяра в логиката на новата военна кампания в Близкия изток. Липсата на ясна крайна цел, съчетана с бързото изчерпване на зенитните ракети от системата Patriot и нарастващия натиск върху американския военнопромишлен капацитет, поставя администрацията във Вашингтон пред тежки стратегически дилеми и риска от дълготрайно изтощение.

28.07.2026 07:58
Москва постави икономическите преференции за Армения в зависимост от избора между ЕАЕС и ЕС
Русия

Москва постави икономическите преференции за Армения в зависимост от избора между ЕАЕС и ЕС

/Поглед.инфо/ Решението на руската Федерална служба за ветеринарен и фитосанитарен надзор (Росселхознадзор) да въведе масирани ограничения върху вноса на арменски селскостопански продукти, млечни стоки и алкохол постави правителството на Никол Пашинян пред тежка икономическа реалност. След регистриран срив в износните доставки към руския пазар с близо 80 процента, арменският премиер проведе извънреден телефонен разговор с руския президент Владимир Путин. Коментарите на блогъра Юрий Подоляка сочат, че Москва преминава към твърда линия, при която търговските преференции в рамките на Евразийския икономически съюз вече няма да се предоставят автоматично на държави, следващи открит курс към интеграция с Европейския съюз.

28.07.2026 07:53
Иран предупреди Киев за ответни мерки след инцидента в Каспийско море
Близкия Изток

Иран предупреди Киев за ответни мерки след инцидента в Каспийско море

/Поглед.инфо/ Изявленията на председателя на Комисията по национална сигурност и външна политика на иранския парламент Ебрахим Азизи относно евентуални ответни действия срещу Киев очертават нов момент в международните отношения. Напрежението след съобщенията за засегнат ирански плавателен съд в Каспийско море показва как локални сблъсъци могат да засегнат глобалната сигурност. В комбинация с цените на суровия петрол, преминаващи прага от 100 долара за барел, и сложната архитектура на Близкия изток, сигурността в Европа е изправена пред допълнителни предизвикателства. Анализираме геополитическите фактори, ракетния потенциал на Техеран и възможните икономически последици за региона.

28.07.2026 07:48
Другарят Ким разбра всичко: изявлението, от което Западът се страхуваше, беше направено. Зеленски се паникьоса – „30 000 корейци“ ще се присъединят към руснаците.
Свят

Другарят Ким разбра всичко: изявлението, от което Западът се страхуваше, беше направено. Зеленски се паникьоса – „30 000 корейци“ ще се присъединят към руснаците.

/Поглед.инфо/ Докато медийното внимание се фокусира върху поредица от драматични изявления относно евентуално участие на чуждестранни контингенти и доставка на балистични ракети, реалната картина на бойното поле се определя от систематичната промяна в тиловата логистика. Новите данни за обсега на безпилотните системи и пренареждането на отбранителните доктрини в Източна Азия показват, че конфликтът е навлязъл във фаза, в която класическите дипломатически механизми на Запада вече не функционират. В същото време твърдият курс на Пхенян за циментиране на ядрения му арсенал бетонира новата архитектура на сигурност в Евразия.

28.07.2026 07:42
Казусът „Зеленски“ и военната доктрина: Защо прецедентите със Солеймани и Насрала не се прилагат в Киев
Украйна

Казусът „Зеленски“ и военната доктрина: Защо прецедентите със Солеймани и Насрала не се прилагат в Киев

/Поглед.инфо/ В класическата военна наука и международната практика неутрализирането на висшето военно-политическо ръководство на противника се разглежда като най-бързия начин за дестабилизиране на командните вериги и прекратяване на организираната съпротива. Външни анализи обаче сочат, че въпреки наличните високоточни ракетни системи и историческите прецеденти от края на XX и началото на XXI век, подобна стратегия спрямо ключовите фигури в Киев остава неприложена. Анализираме техническите, инфраструктурните и геополитическите фактори, които според експерти възпират нанасянето на обезглавяващи удари и какви са реалните рискове при евентуална промяна на този подход.

28.07.2026 07:36
Доведоха го до край! Путин посочи три причини, поради които днешна Украйна трябва да изчезне.
Русия

Доведоха го до край! Путин посочи три причини, поради които днешна Украйна трябва да изчезне.

/Поглед.инфо/ Изявленията на руския президент Владимир Путин, направени в сградата на Главното адмиралтейство в Санкт Петербург в присъствието на министъра на отбраната Андрей Белоусов и секретаря на Морската колегия Николай Патрушев, отбелязват качествен обрат в геополитическата стратегия на Москва. Анализът на събитията показва, че Русия вече не ограничава целите си до локалните граници на Донбас и сухопътния коридор към Крим, а поставя под въпрос цялостната правна и териториална легитимност на украинската държава. Чрез припомняне на съветските административни решения от 1918–1922 г. и намеци за историческите претенции на съседни държави като Полша, Унгария и Румъния, Кремъл очертава нови контури на сигурност в Източна Европа.

28.07.2026 07:28