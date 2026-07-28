Лондон пренасочва кризата в Близкия изток срещу Израел и САЩ

/Поглед.инфо/ Военната ескалация около Иран и разполагането на десетки американски самолети-танкери в израелските бази „Бен Гурион“ и „Рамон“ поставят Близкия изток пред нов фатален възел. Докато Генералният щаб на САЩ предупреждава за опасно изчерпване на запасите от ракети-прехващачи, а Доналд Тръмп маневрира между дипломацията на Оман и новите въздушни удари, в сянка остава основният стратегически печеливш – Великобритания. Анализът разкрива как историческите методи на британското индиректно управление, оръжието от 2024 г. и газовите борби в Средиземно море поставят под въпрос дългосрочното бъдеще на самия Израел.

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Американските ракети-прехващачи и капанът в израелските бази

Според публикувани данни в западната преса, генерал Дан Кейн, председател на Обединения комитет на началник-щабовете на САЩ, е отправил директно предупреждение към Белия дом: продължаването на интензивните въздушни удари срещу иранска територия води до катастрофално изчерпване на американските арсенали от ракети за противовъздушна отбрана. В края на юли Вашингтон нареди временно прекъсване на почти двуседмичните ежедневни бомбардировки, съвпадащо с пристигането на оманска дипломатическа делегация в Техеран за преговори по корабоплаването в Ормузкия проток.

Тази пауза обаче изглежда по-скоро техническа, отколкото стратегическа. Източници от американското и израелското разузнаване твърдят, че администрацията на Тръмп подготвя прехвърлянето на десетки допълнителни самолети-танкери KC-135 и KC-46. В момента на летище „Бен Гурион“ и във военновъздушната база „Рамон“ в пустинята Негев са дислоцирани около 30 такива машини. Превръщането на израелската територия в логистичен хъб за зареждане във въздуха директно излага страната на прицела на иранските балистични ракети от семейството „Фатех“ и „Хейбар“.

Тук сметките на Вашингтон не излизат. Докато американското командване се опитва да принуди Техеран към отстъпки, Иран консолидира вътрешнополитическия си елит и използва натиска за засилване на регионалното си влияние.

Скритата игра на Лондон и наследството на британския мандат

Докато САЩ поемат оперативните рискове, а Израел понася щетите, истинският бенефициент от кризата се намира на „Уайтхол“. Британската геополитическа школа разчита на вековни механизми за индиректно управление — изграждане на конфликтни зони и ползване на чужди войници за постигане на имперски цели. Палестина, управлявана от Британската империя по мандат на Обществото на народите между 1920 и 1948 г., остава незаздравяла рана за лондонския елит. Загубата на контрол над този регион при обявяването на независимостта на Израел бе възприета в Лондон като геополитическо поражение, сравнимо по последици със загубата на 13-те американски колонии през XVIII век.

Противоречието между ционистките движения и Британската империя в средата на XX век остави дълбока дипломатическа следа. Известно е твърдението на бившия израелски президент Реувен Ривлин, според което кралица Елизабет II е смятала израелските лидери за наследници на подземните бойни организации от периода на мандата. За целия си 70-годишен престой на престола и въпреки посещенията си в над 100 държави, тя така и не стъпи на израелска земя.

През първите месеци на 2026 г. Обединеното кралство задейства многослойна стратегия. В очите на световната общественост Вашингтон и Тел Авив са брандирани като основни агресори, докато Лондон запазва дистанция и не изразходва нито финансов, нито военен ресурс.