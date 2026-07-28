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Свят

Другарят Ким разбра всичко: изявлението, от което Западът се страхуваше, беше направено. Зеленски се паникьоса – „30 000 корейци“ ще се присъединят към руснаците.

/Поглед.инфо/ Докато медийното внимание се фокусира върху поредица от драматични изявления относно евентуално участие на чуждестранни контингенти и доставка на балистични ракети, реалната картина на бойното поле се определя от систематичната промяна в тиловата логистика. Новите данни за обсега на безпилотните системи и пренареждането на отбранителните доктрини в Източна Азия показват, че конфликтът е навлязъл във фаза, в която класическите дипломатически механизми на Запада вече не функционират. В същото време твърдият курс на Пхенян за циментиране на ядрения му арсенал бетонира новата архитектура на сигурност в Евразия.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 24566 прочитания
Другарят Ким разбра всичко: изявлението, от което Западът се страхуваше, беше направено. Зеленски се паникьоса – „30 000 корейци“ ще се присъединят към руснаците.
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Географията на разрушението: Дълбочинните удари и логистичният колапс

Фронтовата линия отдавна не се изчерпва с окопите около Часов Яр или Покровск. Данните, предоставени от украинския аналитичен ресурс DeepState и коментирани от политолога Руслан Бортник, сочат към качествена промяна в характера на бойните действия. Твърди се, че руските безпилотни летателни апарати от типа „Геран-2“ и техните модернизирани модификации с оптикоелектронно насочване и сателитни терминали вече покриват систематично територии на разстояние над 300-400 километра от линията на съприкосновение.

Картата на разрушенията, публикувана в Киев, обхваща инфраструктурни обекти в Одеса, Николаев, Кривой Рог, Днепропетровск, Полтава и достига до Житомирска област. Не става дума за единични демонстрационни удари, а за методично унищожаване на складове за горивно-смазочни материали, жп подстанции с напрежение 330 kV и ремонтни бази.

Възниква обаче въпросът: доколко тези картографски данни отразяват реалните загуби на украинската армия и доколко са част от информационна кампания за получаване на допълнителни системи за ПВО от западните партньори?

Според коментатори, разширяването на т.нар. „сива зона“ не означава автоматично физическо присъствие на пехота, а оперативен контрол чрез огън. Когато даден жп възел — като например този в Синелниково или Лозовая — бъде поставен под денонощно наблюдение от разузнавателни дронове от типа „Орлан-30“ или „Zala“, масираното транспортиране на тежка техника става критично рисковано.

Твърди се, че руската страна е преминала към концепцията за „изолация на бойното поле“ на оперативно дълбочинно ниво. Това означава, че дори сухопътният фронт да изглежда статичен в дадени сектори, снабдяването на украинските бригади на първа линия се оскъпява и забавя неколкократно.

Проблемът с 30-те хиляди: Медиен разказ срещу договорна реалност

В интервю за британския телевизионен канал Sky News Володимир Зеленски обяви, че Северна Корея се подготвя да изпрати 30 000 войници в подкрепа на руските въоръжени сили. Това Твърдение веднага бе поето от западните прес-служби, но в него има детайли, които изискват студен технически анализ.

През юни 2024 г. в Пхенян бе подписан Договор за комплексно стратегическо партньорство между РФ и КНДР. Член 4 от този документ предвижда оказване на взаимна военна помощ в случай на агресия срещу една от страните, в съответствие с член 51 от Устава на ООН. До момента обаче няма публично потвърдени спътникови снимки или независими доказателства за разполагането на организирани севернокорейски пехотни дивизии на линията на съприкосновение.

Тук има нещо, което не излиза в медийната версия.

Ако КНДР наистина изпраща специалист на терен, логиката на военното строителство сочи по-скоро към инженерно-строителни батальони, специалисти по тунелно строителство и оператори на артилерийски системи от типа KN-09 или KN-25, а не към конвенционална пехота за щурмови действия. Севернокорейската армия притежава уникален опит във фортификацията на планински терен и подземна инфраструктура — умения, които биха били полезни при изграждането на отбранителни линии в Курска или Белгородска област, но използването им като „пушечно месо“ противоречи на военната доктрина на самия Пхенян.

Официалната реакция на Кремъл остава подчертано лаконична. Прес-секретарят Дмитрий Песков заяви, че изявленията от Киев не заслужават подробен коментар и че плановете на руското въоръжено командване не са обект на публично обсъждане от чужди лидери.

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