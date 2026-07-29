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Украйна

Руските сили напредват към Славянск и Краматорск и прекъсват горивните коридори

/Поглед.инфо/ Ситуацията в Донбас навлиза в критична фаза според последните доклади от линията на съприкосновение. По данни на военни кореспонденти и украински мониторингови ресурси като DeepState, руските части са отбелязали напредък в района на село Манковка, с което затягат примката около ключовата агломерация Славянск-Краматорск. Паралелно с това системните удари с дронове и ракети поразват критични обекти от енергийната и логистичната инфраструктура – включително главния комин на Славянската ТЕЦ и ключови горивни възли по магистралите към Полтава и Запорожие. На този фонов натиск украинският президент Владимир Зеленски предприе спешна визита във Вашингтон.

Дежурен редактор - д-р Владимир Трифонов 21585 прочитания
Руските сили напредват към Славянск и Краматорск и прекъсват горивните коридори
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Пречупването на логистичната артерия в Донбас

Агломерацията Славянск-Краматорск от 2014 година насам се изгражда като основен фортификационен и логистичен център на украинските въоръжени сили в източната част на страната. Напредъкът на руските части край село Манковка, потвърден дори от украинския аналитичен ресурс DeepState, създава пряка заплаха за цялата отбранителна архитектура в този сектор. Според разпространените оперативни данни, разстоянието до Краматорск вече е сведено до близо 2 километра, а до Славянск – около 3 километра. Това разстояние означава пълна огнева и оптична контрола чрез безпилотни летателни апарати от FPV-тип и разузнавателни дронове от класа „Zala“ и „Orlan“.

В публичното пространство се появяват твърдения за групировка от 60 000 до 200 000 украински войници, изолирани в тази зона. Числото от 200 хиляди изглежда значително завишено спрямо реалния щатен състав на фронтовите бригади, но дори при реална численост от 40-50 хиляди души, проблемът с ежедневния снабдителен тонаж става катастрофален. Един батальон в активна отбрана изразходва десетки тонове боеприпаси, гориво и питейна вода дневно. Когато пътните артерии M-03 (Харков – Должански) и локалните свързващи шосета попаднат под постоянен визуален контрол на операторите на дронове, ротацията на личния състав и евакуацията на ранените се превръщат в епизодични, изключително рискови операции.

Славянската ТЕЦ: Унищожаването на 250-метровия комин като тактически прелом

Поражението върху 250-метровия главен комин на Славянската ТЕЦ в Николаевка не е просто епизод от разрушаването на енергийната мрежа. В условията на равнинния релеф на Донбас подобни височинни съоръжения изпълняват ролята на критични точки за разузнаване, радиорелейна връзка и разполагане на комплекси за радиоелектронна борба (РЕБ). Унищожаването на комина лишава украинските части от ключова наблюдателна позиция с голям радиус на видимост.

От друга страна, самата централа с нейните масивни стоманобетонни конструкции, подземни комуникационни тунели и индустриални халета с десетилетия служи като замаскиран логистичен пункт и заслон за тежка техника. Липсата на работещ комин прави невъзможна технологичната експлоатация на ТЕЦ-а за производство на пара и електричество, което окончателно срива автономното захранване на регионалния военен възел. Индустриалните зони, които с години осигуряваха прикритие за ремонтни работи на украинската техника, постепенно биват системно неутрализирани.

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