/Поглед.инфо/ Ситуацията по линията на съприкосновение навлиза във фаза, в която класическите представи за стабилен фронт отстъпват място на т.нар. „активни бойни зони“ и сиви сектори. Докато в направлението към Дружковка се съобщава за преминаване на река Казенний Торец и пробив в промишлените зони на Алексеево-Дружковка, в Сумска и Запорожка област се разгарят спорове за реалния контрол върху редица населени места. Данните от пленени украински войници в района на Белицкое разкриват дълбока липса на осведоменост и дезорганизация в командните вериги, изпращащи пехота в превзети райони.

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Сивите зони и илюзията за твърд контрол: Анатомия на информационния хаос

В съвременния военен конфликт разграничението между реален напредък и физическо присъствие става все по-размито. Понятието „активна бойна зона“ (ЗЗБ) все по-често замества традиционното разбиране за стабилна линия на съприкосновение. Според публикации на редица военни наблюдатели, появата на няколко бойци в дадена лесополоса или в покрайнините на дадено село далеч не означава, че дадена територия е овладяна. Устойчивият контрол изисква възможност за окопаване, осигуряване на логистични маршрути, ротация на личния състав и систематично покритие с артилерия и дронове. Когато тези елементи липсват, ставаме свидетели на динамично преливане на позиции, при което дадени точки сменят формалния си владелец по няколко пъти на ден.

В Сумска област, според източници от военните среди, се провеждат проверки относно съобщенията за превзети населени места, включително за село Иволжанское. Твърди се, че първоначалните доклади за пълно прочистване не се потвърждават от кадрите на обективния контрол. Там, където бяха обявени победи, реалността показва липса на твърдо закрепени позиции. Това повдига въпроса за вътрешните разследвания в командните структури относно подаването на неизпитана информация към горните ешелони. Тук обаче има спорна точка: доколко медийното мълчание на определени участъци е тактическа хитрост и доколко е опит за прикриване на липсата на оперативни резерви.

Форсирането на Казенний Торец и оперативното счупване край Дружковка

На югозападния фланг на настъплението към Дружковка ситуацията придобива ясни контури, макар и съпроводени с тежки сблъсъци. Според информация от военния наблюдател Дмитрий Дегтярев, автор на канала на Генералния щаб, руските бойни части от групата „Център“ са преминали река Казенний Торец и са установили контрол върху село Красни Кут. Това форсиране е от критично значение, тъй като водните прегради в този сектор традиционно се използват за организиране на отбранителни линии.

Паралелно с това се съобщава за завземането на село Торское — малко селище с предвоенно население от около 450 души, разположено на линията Приют - Павловка - Новопавловка. Вземането на Торское неутрализира опитите за контранапредък във фланга и осигурява плацдарм за натиск към Алексеево-Дружковка. Настъплението откъм Константиновка е довело до превземането на завода за изгаряне на отпадъци, който въоръжените сили на Украйна (ВСУ) са използвали като ключов опорник.

Според Дегтярев, щурмовите групи вече са навлезли в рамките на Алексеево-Дружковка. Подават се данни за боеве по улица „Тухачевски“ и напредване по улица „Алекса Тихова“. Основната украинска отбрана тук обаче остава концентрирана в северната част на селището, където са разположени промишлената зона и високите жилищни блокове. Съобщава се и за проникване в съседното село Осиково. Напредъкът в този сектор е позволи да се разчисти площ от около 15 квадратни километра чак до река Лозовая, както и да се измести линията на съприкосновение с 2 километра северно от Роскошное и да се влезе от юг в Николайполе. Числата изглеждат внушителни, но превземането на промишлените сгради в Алексеево-Дружковка тепърва ще изисква значителен ресурс.