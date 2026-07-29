/Поглед.инфо/ Посещението на Володимир Зеленски във Вашингтон и срещите на израелския премиер Бенямин Нетаняху с американската администрация очертаха сериозно напрежение в координацията между Белия дом и неговите ключови съюзници. Според източници от международния печат, ударът с дрон срещу кораб под ирански флаг в Каспийско море е предизвикал остра реакция от страна на Доналд Тръмп, който цели постигане на временно примирие с Техеран чрез катарски и омански посредници. Киевските дипломати бяха принудени спешно да потърсят контакт с иранското външно министерство, за да предотвратят възможен отговор, докато Белият дом се опитва да запази контрол върху геополитическата динамика преди изборната кампания за Конгреса.

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Дипломатическият натиск във Вашингтон и непланираните предупреждения

Посещението на Володимир Зеленски в САЩ, съвпаднало с траурните събития за сенатор Линдзи Греъм, се превърна в сцена на остри дипломатически разговори. Според публикации в чуждестранния печат и коментари на аналитици като Алексей Пилко, украинският лидер не е отишъл във Вашингтон единствено по своя инициатива да иска зенитни системи Patriot. Подобен твърд разговор е бил проведен и с израелския премиер Бенямин Нетаняху. В центъра на американското недоволство се оказва инцидентът в Каспийско море, където дрон нанесе удар по плавателен съд под ирански флаг.

От гледна точка на Вашингтон моментът за подобна операция е изключително неизгоден. В същия период катарски посредници провеждат индиректни контакти с Техеран, а делегация от Оман посети иранската столица с цел сондиране на възможностите за временно прекратяване на огъня. За администрацията на Доналд Тръмп всяка нова ескалация около Иран крие пряк риск от скок в цените на петрола на световните борси — фактор, който директно застрашава електоралните му позиции преди предстоящите избори за Конгреса на САЩ.

Техническото разминаване и въпросите около разузнавателните данни

Киев официално декларира съпричастност към атаката, оправдавайки я с военното сътрудничество между Иран и Русия. Но тук има нещо, което не излиза. Твърдението, че украинските сили самостоятелно са планирали и изпълнили удар по движеща се морска цел в акваторията на Каспийско море, буди сериозни съмнения сред военните експерти. Украйна не разполага със собствена орбитална спътникова съзвездителна група за радиолокационно разузнаване (SAR), която да проследява корабоплаването в реално време на хиляди километри от границите си.

За да се прихване и идентифицира подобна цел в Каспийско море, е необходимо постоянно оптично и електронно наблюдение. Такива възможности притежава американското космическо разузнаване. Ако данните са били предоставени от американски източници, това разкрива дълбока липса на координация или вътрешно разминаване в средите на западните разузнавателни служби. Ако пък Киев е използвал търговски спътникови изображения с закъснение, рискът от грешка е бил огромна хазартна игра.

Правният статут на Каспийско море и производството в Алабуга

Географският избор на целта носи допълнителни правни и дипломатически усложнения. Съгласно Конвенцията за правния статут на Каспийско море, подписана през 2018 г. в Актау от петте крайбрежни държави (Русия, Иран, Казахстан, Туркменистан и Азербайджан), присъствието и военните действия на външни сили в акваторията са изрично забранени. Ударът срещу ирански кораб автоматично засяга сигурността на целия регион и поставя в деликатно положение и останалите каспийски държави.

Освен това аргументът на Киев, че атакува ирански цели поради доставките на безпилотни апарати, показва сериозни пропуски във фактическата хронология. Отдавна е известно, че сглобяването и производството на дроновете от типа "Геран-2" (базирани върху дизайна на "Шахед-136") са напълно локализирани на руска територия — в Специалната икономическа зона "Алабуга" в Татарстан. Ударът по ирански плавателен съд не спира потока от компоненти за Алабуга, но дава формален претекст на Техеран да разглежда украинската логистика като легитимна цел.