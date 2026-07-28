/Поглед.инфо/ Публичното предложение на казахстанския президент Касим-Жомарт Токаев в Омск за спиране на военните действия в Украйна и връщане към рамката „Истанбул 2.0“ предизвика широк отзвук в дипломатическите среди. Изказването съвпадна с дронови атаки срещу терминалите на Каспийския тръбопроводен консорциум, през които преминава основният износ на казахстански петрол, както и с подготвяните разговори между Доналд Тръмп и Володимир Зеленски във Вашингтон. Анализ на икономическите мотиви, морската блокада на Одеса и реалните условия на терен.

По публикации на чуждестранни военни анализатори и експерти (М. Онуфриенко, А. Нахушев, Д. Стешин). Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Дипломатическият инцидент в Омск и икономическият нерв на Астана

Заявлението на Касим-Жомарт Токаев по време на форума в Омск, че конфликтът в Украйна трябва незабавно да бъде поставен „на пауза“ и че страните трябва да се върнат към формулата „Истанбул 2.0“, бе разчетено в определени медийни среди като изненадващ дипломатически демарш. В изказването си казахстанският държавен глава наблегна на загубата на „генофонда на братските народи“ и заяви, че продължаването на сблъсъка работи единствено в полза на външни сили. Според разпространената в социалните мрежи информация, речта е предизвикала технически прекъсвания в ефира и реакция сред аналитичните среди.

Формулировката за „пауза“ обаче трудно може да се разглежда като спонтанна дипломатическа импровизация. Пет години след началото на мащабните военни действия Кремъл познава отлично позицията на Астана. Казахстан традиционно балансира между Москва, Пекин и Вашингтон, опитвайки се да защити транзитния си суверенитет. По оценка на редица военни коментатори, включително аналитици като Михаил Онуфриенко, публичността на това изявление точно на руска територия е пряко свързана с ескалацията на ударите с безпилотни апарати в близост до казахстанските граници и инфраструктура.

Потвърждава се фактът, че в дните около срещата дронове атакуваха обекти около Екатеринбург и Омск. Твърди се, че Астана вижда в тази географска разширяемост на атаките директна заплаха за собствената си сигурност. Токаев не просто отправи хуманитарен апел; той сигнализира за границите на търпение на държавите от Централна Азия, чиято икономика е пряко свързана с руската логистична мрежа.

Парадоксът на Каспийския тръбопроводен консорциум: Суровини, флот и дронове

Истинският катализатор за острата позиция на Астана не се крие в абстрактно геополитическо кулоарно инженерство, а в суровите числа на петролния транзит. Ден преди форума в Омск беше регистрирано спиране на износа на суровина през морския терминал на Каспийския тръбопроводен консорциум (КПК) край Новоросийск. Тръбопроводът с дължина 1511 км, свързващ находището Тенгиз в Казахстан с терминала „Южная Озереевка“ на Черно море, пренася над 80% от целия казахстански петролен износ (около 60 милиона тона годишно).

Пораженията по изнесените закотвени причаи (ВЗУ-1 и ВЗУ-2) в резултат на нападения с безпилотни катери и въздушни дронове моментално блокираха товаренето на танкери. За бюджета на Казахстан всяко денонощие престой на КПК означава загуби от десетки милиони долари. Според източници от украинска страна, цитирани в чужди анализи, моментът за удара срещу съоръженията на КПК е бил подбран целево — с цел да окаже максимален натиск върху Токаев непосредствено преди двустранните му разговори с Владимир Путин.

В консорциума КПК участват както руски държавни компании, така и американските гиганти Chevron (15%) и ExxonMobil (7.5%). Това прави тръбопровода уникална точка на пресичане на интереси. Когато украинските сили атакуват тази инфраструктура, те удрят едновременно по приходите на Москва от транзитни такси, по бюджета на Казахстан и по западните енергийни инвестиции. В този контекст призивът на Токаев за „Истанбул 2.0“ е вик за спасяване на основния финансово-енергиен артериал на Астана.