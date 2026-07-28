Проучване на Ipsos: Едва 33% от американците подкрепят военната операция срещу Иран

/Поглед.инфо/ Спадането на обществената подкрепа за военните действия срещу Техеран до едва 33 процента бележи сериозен политически и стратегически прелом за Белия дом. Данните от последното съвместно проучване на Ipsos и Ройтерс показват, че американското общество бързо губи вяра в логиката на новата военна кампания в Близкия изток. Липсата на ясна крайна цел, съчетана с бързото изчерпване на зенитните ракети от системата Patriot и нарастващия натиск върху американския военнопромишлен капацитет, поставя администрацията във Вашингтон пред тежки стратегически дилеми и риска от дълготрайно изтощение.

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Срив на обществения консенсус и парадоксът на "вечните войни"

Регистрираното от социологическата агенция Ipsos равнище на одобрение от едва 33 на сто за военната кампания срещу Иран представлява историческо дъно за американска въоръжена интервенция в самото ѝ начало. За сравнение, през март 2003 г. нахлуването в Ирак стартира с над 70 процента обществена подкрепа, а операция „Несъкрушима свобода“ в Афганистан през есента на 2001 г. се ползваше с одобрението на 90 на сто от гласоподавателите в САЩ. Днешната ножица в общественото мнение показва дълбока умора у гласоподавателите от т.нар. „безкрайни войни“ в Близкия изток, като подкрепата за Белия дом се свива предимно до ядрата на Републиканската партия, докато независимите гласоподаватели и Демократите са почти монолитно против.

Данните показват не просто умора, а системно недоверие към обосновката за започване на военните действия.

Променливият наратив на Белия дом и липсата на крайна цел

Основният проблем за Вашингтон в тази кампания се оказва невъзможността да се формулира ясна, постоянна и постижима военна цел. В рамките на няколко седмици официалните изявления варираха от пълна смяна на режима в Техеран, през окончателно унищожаване на подземните ядрени съоръжения в Натанз и Фордо, до неутрализиране на балистичния арсенал на Иран. Нито една от тези цели не бе постигната чрез първоначалните въздушни и ракетни удари. За премахването на подземна ядрена инфраструктура, разположена под десетки метри скална маса, се изисква продължителна употреба на тежки пробивни боеприпаси от типа GBU-57 MOP, използвани от стратегически бомбардировачи B-2, което от своя страна изисква пълно потискане на иранската противовъздушна отбрана.

Тази военна логика звучи убедително на хартия, но се сблъсква с един изключително строг ограничителен фактор — наличността на зенитни и противоракетни прихващачи.