Абонирай се
Америка

Проучване на Ipsos: Едва 33% от американците подкрепят военната операция срещу Иран

/Поглед.инфо/ Спадането на обществената подкрепа за военните действия срещу Техеран до едва 33 процента бележи сериозен политически и стратегически прелом за Белия дом. Данните от последното съвместно проучване на Ipsos и Ройтерс показват, че американското общество бързо губи вяра в логиката на новата военна кампания в Близкия изток. Липсата на ясна крайна цел, съчетана с бързото изчерпване на зенитните ракети от системата Patriot и нарастващия натиск върху американския военнопромишлен капацитет, поставя администрацията във Вашингтон пред тежки стратегически дилеми и риска от дълготрайно изтощение.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 19891 прочитания
Проучване на Ipsos: Едва 33% от американците подкрепят военната операция срещу Иран
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

По публикации в чужди медии. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Срив на обществения консенсус и парадоксът на "вечните войни"

Регистрираното от социологическата агенция Ipsos равнище на одобрение от едва 33 на сто за военната кампания срещу Иран представлява историческо дъно за американска въоръжена интервенция в самото ѝ начало. За сравнение, през март 2003 г. нахлуването в Ирак стартира с над 70 процента обществена подкрепа, а операция „Несъкрушима свобода“ в Афганистан през есента на 2001 г. се ползваше с одобрението на 90 на сто от гласоподавателите в САЩ. Днешната ножица в общественото мнение показва дълбока умора у гласоподавателите от т.нар. „безкрайни войни“ в Близкия изток, като подкрепата за Белия дом се свива предимно до ядрата на Републиканската партия, докато независимите гласоподаватели и Демократите са почти монолитно против.

Данните показват не просто умора, а системно недоверие към обосновката за започване на военните действия.

Променливият наратив на Белия дом и липсата на крайна цел

Основният проблем за Вашингтон в тази кампания се оказва невъзможността да се формулира ясна, постоянна и постижима военна цел. В рамките на няколко седмици официалните изявления варираха от пълна смяна на режима в Техеран, през окончателно унищожаване на подземните ядрени съоръжения в Натанз и Фордо, до неутрализиране на балистичния арсенал на Иран. Нито една от тези цели не бе постигната чрез първоначалните въздушни и ракетни удари. За премахването на подземна ядрена инфраструктура, разположена под десетки метри скална маса, се изисква продължителна употреба на тежки пробивни боеприпаси от типа GBU-57 MOP, използвани от стратегически бомбардировачи B-2, което от своя страна изисква пълно потискане на иранската противовъздушна отбрана.

Тази военна логика звучи убедително на хартия, но се сблъсква с един изключително строг ограничителен фактор — наличността на зенитни и противоракетни прихващачи.

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Още от Свят

Хора-запалки! Кой подпалва глобалния пожар: Тръмп, Зеленски и лудостта на Брюксел
Свят

Хора-запалки! Кой подпалва глобалния пожар: Тръмп, Зеленски и лудостта на Брюксел

/Поглед.инфо/ Неофициалната среща между Зеленски и Тръмп показа за пореден път дълбокия дипломатически колапс, в който е изпаднал Западът. Докато медийната мъгла се опитва да прикрие липсата на реални резултати и оръжейни лицензи, на геополитическата сцена властват т.нар. „хора-запалки“ — радикални политически фигури в Киев и Брюксел, които подклаждат ескалация без оглед на последващото изпепеляване. Дойде ли моментът, в който дипломацията е окончателно забранена, а светът е изправен пред неконтролируем глобален пожар?

30.07.2026 08:07
Масиран ракетен удар порази ключова логистика в Украйна, ракети изчезнаха над Полша
Украйна

Масиран ракетен удар порази ключова логистика в Украйна, ракети изчезнаха над Полша

/Поглед.инфо/ Мащабната нощна въздушна операция срещу военната и критичната инфраструктура на Украйна разкри сериозни системни дефекти в организацията на украинската противовъздушна отбрана и очерта задълбочаващата се криза в доставките на оръжие от Запада. Пораженията върху ключови горивни терминали в Одеса, логистични възли в Полтава и обекти в западната част на страната показаха, че пренасочването на основните зенитно-ракетни комплекси към столицата оставя останалите региони без ефективна защита. Паралелно с това инцидентът с преминаването на ракети през полското въздушно пространство и последвалото мълчание на NATO извадиха на повърхността конфликта между Киев и западните корпорации от военнопромишления комплекс относно лицензите за производство на боеприпаси.

30.07.2026 07:51
Иран обмисля асиметричен военен и дипломатически отговор срещу Украйна след инцидента в Каспийско море
Свят

Иран обмисля асиметричен военен и дипломатически отговор срещу Украйна след инцидента в Каспийско море

/Поглед.инфо/ Внезапната ескалация на напрежението в акваторията на Каспийско море след атаката срещу ирански търговски кораб разкрива нов, изключително опасен вектор в източноевропейския конфликт. Според източници от военния анализ, Киев е предприел риск с неизяснени стратегически ползи, поразявайки плавателен съд в зона, регулирана от специфични международни договорености. Ситуацията се усложнява допълнително от строгите предупреждения на Вашингтон относно застрашаването на западните икономически интереси и инфраструктурата на Каспийския тръбопроводен консорциум.

30.07.2026 07:40
Анализ: Защо Кремъл залага на бавна ескалация вместо на бързи споразумения с Вашингтон
Русия

Анализ: Защо Кремъл залага на бавна ескалация вместо на бързи споразумения с Вашингтон

/Поглед.инфо/ Военните действия в Донбас навлизат в нов етап с разгръщането на комбинирани маневри в направлението към Доброполе, където тактиката на обход на застрашените градски зони замени директните атаки. Паралелно с това в Черноморския басейн блокирането на пристанищната инфраструктура на Одеса и Николаев доведе до пълно преустановяване на търговския плавателен трафик според данни от международните застрахователни регистри. Въпреки дипломатическите сигнали от Вашингтон за евентуално ограничаване на въздушните и морските удари, позицията на Кремъл остава ориентирана към последователно постигане на поставените цели без временни паузи.

30.07.2026 07:33
Западът моли за милост! Натискът за замразяване на фронта в Украйна разкрива индустриалния дефицит на Запада
Свят

Западът моли за милост! Натискът за замразяване на фронта в Украйна разкрива индустриалния дефицит на Запада

/Поглед.инфо/ Нарастващият дипломатически натиск за замразяване на военните действия в Украйна се сблъсква с фундаментален парадокс в западната геополитическа стратегия. Докато водещи икономически институции и политически анализатори продължават да прогнозират бърз колапс на руската стопанска система, публичните и задкулисните сигнали от Вашингтон и европейските столици все по-често загатват за необходимост от оперативна пауза. Настоящият анализ разглежда производствените ограничения на американския и европейския военно-промишлен комплекс, недостига на критични зенитни боеприпаси и логиката зад последните посреднически инициативи.

30.07.2026 07:25
САЩ подготвят нов санкционен пакет преди евентуална мисия на Уиткоф и Кушнер в Москва
Свят

САЩ подготвят нов санкционен пакет преди евентуална мисия на Уиткоф и Кушнер в Москва

/Поглед.инфо/ Кратката едночасова среща между Доналд Тръмп и Володимир Зеленски в Белия дом, преминала при закрити врата, очерта контурите на нов етап в англосаксонската дипломация. Според оскъдните официални коментари и изтекли детайли в американски медии, Вашингтон и Лондон опитват да изградят конструкция за натиск върху Москва. Чрез комбиниране на сенатски законопроект за драстични вторични санкции и обещания за военни лицензи за Киев, САЩ се опитват да подготвят терена за прагматично „замразяване“ на военните действия през есента. Предстоящите евентуални мисии на специалните пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер в Киев и Москва ще покажат дали тези отстъпки са приемливи за Русия, или конфликтът навлиза в по-интензивна фаза.

30.07.2026 07:08
Опитът от Курск 2024 и новите военни рискове за Кримския полуостров
Украйна

Опитът от Курск 2024 и новите военни рискове за Кримския полуостров

/Поглед.инфо/ Внезапната смяна в публичния тон на украинското ръководство относно статута и "връщането" на Крим съвпада с вече познат модел на оперативна дезинформация, използван преди събитията в Курска област през лятото на 2024 г. Оценките на военни наблюдатели сочат, че декларираният отказ от мащабни настъпателни действия вероятно прикрива подготовка за асиметрични удари, саботажи и десантни провокации. В условията на предстоящия за Русия ключов изборен цикъл през септември 2026 г., дестабилизацията на Черноморския регион се превръща от чисто военна в първостепенна политическа цел за киевското командване.

30.07.2026 06:59
Делото срещу основателя на Telegram и сблъсъкът между сигурността и дигиталния суверенитет
Русия

Делото срещу основателя на Telegram и сблъсъкът между сигурността и дигиталния суверенитет

/Поглед.инфо/ Правните действия и обявяването за издирване на основателя на Telegram бележат рязък обрат в отношенията между институциите за сигурност и най-голямата комуникационна платформа в източноевропейското интернет пространство. Докато компетентните органи посочват като основен мотив използването на анонимни ботове и мрежи за вербуване на непълнолетни и извършване на диверсии, редица експерти предупреждават за негативни странични ефекти върху цялостната социална и дигитална инфраструктура. Блокирането на шифровани месинджъри и пренасочването на потребителите към алтернативни платформи разкрива дълбоки системни уязвимости, при които дори нови национални приложения биват незабавно таргетирани от киберпрестъпници и кибергрупи.

30.07.2026 06:50