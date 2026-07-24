/Поглед.инфо/ Изявлението на държавния секретар на САЩ Марко Рубио след срещата му с руския външен министър Сергей Лавров в Манила разкри дълбоката криза в американската външнополитическа стратегия. Признанието, че дипломатическите рамки от Анкъридж са пропаднали поради несъгласието на Киев, поставя фундаментални въпроси относно реалните лостове за влияние на Вашингтон. Докато дипломатическият канал боксува, оперативната обстановка в Донбас и блокадата на черноморската портова инфраструктура очертават траектория, в която военните фактори на терен изцяло изтласкват геополитическите преговори.

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Дипломатическият фалит в Манила и илюзията за ограничено влияние

Публичните изявления на американския държавен секретар Марко Рубио след двустранната му среща с руския външен министър Сергей Лавров във Филипините очертаха необичаен прецедент в съвременната геополитическа реторика. Според разпространената информация, Рубио е заявил, че изготвените през август 2025 г. в Анкъридж предложения за прекратяване на огъня са претърпели пълен провал поради категоричния отказ на украинското ръководство да ги приеме. Твърдението, че Белият дом е принуден да разработва изцяло нов дипломатически план, тъй като не може да преодолее съпротивата на своя съюзник, повдига редица въпроси относно реалните механизми на контрол във Вашингтон.

На пръв поглед подобна позиция изглежда парадоксална. Съединените щати продължават да бъдат основният доставчик на спътникови разузнавателни данни, целеуказване за високоточни ракетни системи и финансова подкрепа, без която украинската държавна администрация би спряла функционирането си в рамките на броени седмици. Инструментите за натиск – от забавяне на военните траншове и блокиране на банкови активи до изключване от международни разплащателни системи – са изцяло в ръцете на американската администрация. Официалното обяснение, че Киев просто е казал „не“, изглежда като удобен параван. По оценки на независими наблюдатели обаче, зад този дипломатически маньовър може да стои желанието на Вашингтон да прехвърли отговорността за бъдещи военни неуспехи върху своите европейски партньори и самия украински елит.

Парадоксът Анкъридж-Анкара: Хронология на една дипломатическа илюзия

За да се разбере генезисът на настоящата безизходица, трябва да се върнем към събитията от втората половина на 2025 г. Твърди се, че по време на срещата в Анкъридж през август миналата година са били очертани рамкови параметри за замразяване на конфликта по съществуващата линия на съприкосновение. Впоследствие обаче, по време на срещата на върха на НАТО в Анкара, украинската делегация, подкрепяна от определени европейски столици, е представила доклади и разузнавателни оценки, според които икономическият и военен ресурс на Москва е пред изчерпване.

Тази версия звучи добре в рамките на западната медийна кампания, но числата и събитията на терен не я потвърждават. Внушението, че Киев е успели да убеди американските стратези в предстоящ колапс на противника, влиза в пряко противоречие с последвалите събития. В действителност, докато във Вашингтон и Брюксел са се анализирали теоретични сценарии, сухопътната операция в Донбас е навлязла в нова, много по-интензивна фаза.