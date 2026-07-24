/Поглед.инфо/ По време на регионалния форум на АСЕАН и срещата на външните министри на страните от Източна Азия японската делегация отново политизира въпросите за Тайван, Южнокитайско море и т.нар. „китайска заплаха“.

Във връзка със случващото се китайските представители посочиха, че стандартът за преценка дали една държава представлява заплаха никога не е нейната сила, а по-скоро нейният исторически опит и настоящите ѝ политики. В продължение на хиляди години Китай, като голяма държава, никога не е нахлувал в съседите си, в това число и Япония. Напротив, Япония е нахлувала в Китай много пъти. А сега японското правителство непрекъснато ускорява ремилитаризация. Освен това, японската страна още съхранява и голямо количество ядрен материал, включително 44,4 тона плутоний, който би могъл да бъде използван за производството на хиляди ядрени бойни глави.

Китай призова японското правителство да поддържа пътя на мирното развитие и да работи повече за увеличаването на доверието от съседните страни и международната общност.