Добивът на лятно зърно за първи път надхвърли 150 млн. тона

/Поглед.инфо/ На днешната пресконференция на Пресслужбата на Държавния съвет представител на Министерството на земеделието и селските райони заяви, че през първата половина на тази година селскостопанската икономика е запазила тенденцията си към стабилно и положително развитие. Това е осигурило силна подкрепа за стабилизиране и подобряване на националната икономика. По-конкретно, добивът на лятно зърно преодоля влиянието на късното засяване на големи площи и многократните валежи по време на жътвата, като за първи път надхвърли 150 млн. тона.

През първото полугодие производството на свинско, говеждо, овче и птиче месо в страната възлиза на над 50 милиона тона, отбелязвайки ръст от 4,3% на годишна база. Производството на рибни продукти пък е повече от 35 милиона тона, което е увеличение с 4,4% спрямо същия период на миналата година. Доставките на зеленчуци и плодове са стабилни, а асортиментът е богат.

Освен това централният бюджет е отпуснал 177 млрд. юана за редовна помощ, като акцентът е поставен върху подпомагането на заетостта в промишлеността и подобряване условията за развитие в слаборазвитите райони.