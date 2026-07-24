Добивът на лятно зърно за първи път надхвърли 150 млн. тона

През първото полугодие производството на свинско, говеждо, овче и птиче месо в страната възлиза на над 50 милиона тона, отбелязвайки ръст от 4,3% на годишна база. Производството на рибни продукти пък е повече от 35 милиона тона, което е увеличение с 4,4% спрямо същия период на миналата година. Доставките на зеленчуци и плодове са стабилни, а асортиментът е богат.
Освен това централният бюджет е отпуснал 177 млрд. юана за редовна помощ, като акцентът е поставен върху подпомагането на заетостта в промишлеността и подобряване условията за развитие в слаборазвитите райони.