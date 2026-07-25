Уан И изясни четирите предложения за развитието на ШОС

/Поглед.инфо/ Вчера в Киргизстан се проведе среща на външните министри на Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС), в която участва китайския външен министър Уан И.

Уан И заяви, че през последната година след Среща на върха на ШОС в Тиендзин, на която бе представена инициативата на председател Си Дзинпин за развитието на организацията, платформите за изпълнението на сътрудничеството в областите на зелените индустрии, дигиталната икономика, иновацията на научните технологии, енергиите, висшето образование, обучението на професионалните умения и изкуствения интелект и съответните 160 проекта са били стартирани. Така търговското сътрудничество между членовете на организацията е успяло да се развие висококачествено.

Уан И посочи, че тази година е 25-годишнината от основаването на ШОС. Пред сегашните глобални предизвикателства международната общност очаква ШОС да играе по-активната роля в насърчаването на безопасността, просперитета и разрешаването на глобалните проблеми. Китайският дипломат предостави четирите идеи за развитието на организацията, които призовават всички членове на ШОС да поддържат шанхайския дух, да запазват съвместно мира и стабилността, да насърчават общото развитие и да изграждат заедно зона на глобалното управление.

По време на срещата Уан И се срещна с колегите си от Русия, Беларус, Узбекистан, Таджикистан, Иран и Пакистан.