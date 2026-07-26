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Смъртта на медния кабел: Защо телекомите тихомълком унищожиха автономната комуникация

/Поглед.инфо/ Подмяната на традиционните аналогови телефонни мрежи с интернет-базирани протоколи не е просто естествен ход на техническия прогрес, а внимателно калкулирано корпоративно съкращаване на оперативни разходи. Докато операторите агресивно демонтират подземната медна инфраструктура, за да я заменят с оптични трасета и VoIP устройства, потребителят губи единствената комуникационна система, която функционираше независимо от централното захранване. Проблемът с изоставянето на стационарния телефон надхвърля носталгията по въртящия се диск и опира директно до критичната сигурност при извънредни ситуации, където дигитализацията показва първите си сериозни пробойни.

Деж. редактор Александра Докова 4952 прочитания
Смъртта на медния кабел: Защо телекомите тихомълком унищожиха автономната комуникация
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Захранване по медта: Технологичната независимост, която загубихме

Десетилетия наред обществената телефонна мрежа (PSTN) разчиташе на архитектура, чиято основна сила бе пълната автономност от местната електрическа мрежа. Всеки, който е отварял стандартна телефонна розетка, знае за постоянното правотоково напрежение от около 48 до 60 волта, подавано директно от батериите в автоматичната телефонна централа. Тази система бе проектирана с инженерен марж за оцеляване при катастрофални сривове. Когато захранването в даден градски квартал прекъсне за часове или дни, централата продължаваше да захранва крайните аналогови апарати чрез собствени дизелови генератори и масивни акумулаторни блокове. Това превръщаше стационарния телефон в единствения надежден канал за връзка със службите за спешна помощ.

Днес тази инфраструктура се избутва в архивното гробище с тихия съгласие на регулаторите. Телеком операторите масово преминават към технологията Voice over IP (VoIP), при която гласът се пакетира като данни и се пренася през същите оптични или кабелни канали, използвани за битов интернет. Твърди се, че тази промяна носи по-високо качество на звука и по-ниски поддръжка, но спестеният финансов ресурс е за сметка на потребителската сигурност. Според техническата документация на повечето крайни VoIP рутери, при спиране на тока в дома аналоговият апарат, включен към тях, просто спира да работи. Интелигентността на мрежата бе преместена от защитената централа към евтиното китайско крайни потребителско устройство, което разчита на локалния контакт в стената.

Въпросът не е в носталгията по тежките пластмасови слушалки, а в суровата логистика на поддръжката. Подземните медни трасета изискват постоянно обезвлажняване, защита от корозия и денонощна техническа поддръжка на кабелните шахти. Медта като суровина има висока борсова стойност, а изваждането на стотици тонове остаряла кабелна мрежа носи бърза печалба на телекомите. От друга страна, оптичният кабел е евтин за производство, не се влияе от влага и позволява през същото физическо влакно да се продават интерактивна телевизия, гигабитов интернет и допълнителни цифрови услуги. За оперативния мениджмънт изборът е елементарен, но за критичната инфраструктура резултатът е създаване на интелектуална мъгла около въпроса какво се случва при тотален срив в електропреносната мрежа.

Финансовата логика на операторите и техническият затвор за потребителя

Няма как да не се отбележи търговският натиск, оказван върху по-възрастното население, за което домашният телефон остава единствената позната форма на комуникация. Когато операторът обяви, че поддръжката на медния кабел в даден район се прекратява, на абоната се предлага "модернизация". На практика тази модернизация изисква инсталиране на активно мрежово оборудване — Wi-Fi рутер или специализиран VoIP адаптер. За човек, който никога не е ползвал компютър или интернет, това означава въвеждане на допълнителна точка на отказ. Рутерът забива, захранващият адаптер дефектира, а за възстановяване на услугата се изисква дистанционна конфигурация или посещение на техник.

Освен техническата уязвимост, икономическата полза за потребителя отдавна е илюзорна. Неограничените градски разговори, които някога бяха основният коз на домашния телефон, днес са стандартна част от всеки базов план за мобилна услуга. Нещо повече, международните и дълга разстояния разговори през класическа стационарна линия често се таксуват по тарифи, останали непокътнати от началото на новия век. Парадоксът е пълен: потребителят плаща месечна абонаментна такса за услуга, която ползва инфраструктурата на собствения му домашен интернет и собствен му електромер, докато операторът си спестява разходите по поддръжка на традиционната мрежа.

По данни на международните телекомуникационни съюзи, процентът на домакинствата в Европа, разчитащи изцяло на традиционна медна телефония, пада под критичния праг от 10% през последните години. В държави като Германия и Франция процесът по пълно изключване на PSTN мрежите (All-IP migration) вече е в заключителна фаза. Това обаче доведе до неочаквани проблеми при банковите терминали, алармените системи в домовете и асансьорните комуникатори, които десетилетия наред разчитаха на стабилния и прост аналогов сигнал. Преоборудването на тези системи с 4G/5G модули или IP конвертори генерира скрити разходи за милиони, които тихомълком бяха прехвърлени върху бизнеса и крайните клиенти.

Ето защо опитите да се представи VoIP телефонията като "еквивалент" на класическия домашен телефон са чисто маркетингово манипулиране. Тя е просто софтуерно приложение, работещо върху интернет пренос, със същата степен на надеждност, каквато има локалното захранване в района. При буря, наводнение или прерязване на главен оптичен кабел при строителни работи, цялата система изгасва едновременно — спира интернетът, спира телевизията, спира и уж "стационарният" телефон.

Решенията за преминаване към изцяло дигитални канали често се базират на хипотетична стабилност на мрежата, която се срива при първото сериозно геофизическо или инфраструктурно сътресение.

Войната срещу медния кабел е спечелена от счетоводителите на телеком корпорациите. За нас остава фактът, че срещу минимално намаление на месечната сметка загубихме една от най-устойчивите и автономни системи, създавани някога от човечеството. Всеки сам може да прецени дали си струва да плаща такса за уред, който превръща гласа в IP пакети, само за да открие, че при първия по-продължителен срив на тока слушалката остава напълно глуха.

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