Празната урна от Палацоне: Защо етруският елит от III век пр.н.е. погребваше празни съдове с лика на Горгона

/Поглед.инфо/ Откритието в некропола Палацоне край Перуджа на пръв поглед изглежда като класическа археологическа рутина: поредният монументален камерна гробница, поредният обработен блок от травертинов варовиков туф и познатият апотропеен релеф на Горгона Медуза. Когато обаче реставраторите отстраняват капака на урната, датирана от III век пр.н.е., вътре не откриват нито кремирани органични останки, нито костни фрагменти. Вместо това каменният контейнер съдържа три напълно необикрасени теракотени съда — една купа и две кани. Наличието на оловна табела с име на входната конструкция и пълното отсъствие на биологичен материал превръщат този артефакт в предмет на сериозен научен спор относно икономиката на кенотафите при късните етруски.

Ресурсната логика зад един празен каменен блок

Некрополът Палацоне е известен на археологическата общност още от първите организирани разкопки през 1840 година. С неговите близо 200 камерни гробници, вдълбани в рида край съвременния район Понте Сан Джовани, той представлява една от най-плътните архитектурни структури за съхранение на мъртви в предримска Етрурия. Използването на местния травертинов туф не е просто естетически избор. Травертинът от долината на река Тибър е тежък за транспортиране, но сравнително мек за обработка непосредствено след добива му, преди да се втвърди напълно от атмосферните условия.

При последната теренна кампания през септември 2025 г. изследователският екип, работещ по консервацията на един от периферните сектори, попада на сглобка от травертинови плочи, кодирана и обработена по стандартната технология на късноелинския период. Предната страна на контейнера носеше релефно изображение на Горгона Медуза — традиционен апотропеен символ, чиято задача е да пропъжда нежелани посетители или зли сили от погребалната камера. Текстовата палео графия върху урната, съпоставена с епиграфските паралели от Националния археологически музей на Умбрия, твърдо я позиционира в III век пр.н.е. Това е епоха, в която етруската градска аристокрация вече усеща силното политическо и военно притискане от страна на разширяващата се Римска република.

Проблемът настъпва при замерванията на плътността и последвалото отваряне. Обикновено пепелта от кремация, заедно с недоизгорелите парчета от лични вещи или костни калцинати, създава характерна стратиграфия на дъното на урната. В този случай вътрешното пространство е било абсолютно чисто от биологичен материал. На дъното са подредени три грубо изработени теракотени съда: плитка купа за възлияния и две кани с високи дръжки. Нито един от тях няма и следа от рисувана украса, което категорично ги отличава от луксозната занаятчийска продукция, предназначена за износ.

Пробойни в теорията за реален погребален акт

Логичният въпрос, който всеки сух анализ поставя, е защо семейство с достатъчно финансови ресурси да поръча скъп травертинов контейнер, да наеме каменоделец и да постави оловна плака с името на починалия на входа на гробницата, след като няма тяло за погребване. В античния свят изграждането на кенотаф — символичен гроб без биологични останки — не е новост, но при етруските то винаги е било съпроводено със строга икономическа и социална целесъобразност.

Според докладите на италианските археолози, липсата на пепел показва, че индивидът най-вероятно е загинал при обстоятелства, които са направили невъзможно прибирането на останките му. Това са военни походи извън Апенинския полуостров, корабокрушения по търговските маршрути в Тиренско море или внезапна смърт по време на дипломатически мисии. В подобни случаи етруското право и религиозен канон са изисквали създаването на т.нар. физически заместител на дома за душата, за да не остане тя да блуждае в света на живите.

Това изглежда напълно логично, но има един сериозен исторически проблем. Поставянето на незавършени, абсолютно сурови теракотени съдове вътре в урната изглежда като извършено набързо или при спазване на минимален бюджетен протокол. Археолози и епиграфисти посочват, че докато самият контейнер с лика на Медуза манифестира висок обществен статус пред общността в Перуджа, вътрешното съдържание е сведено до минималните занаятчийски разходи. Възможно ли е семейството да е импровизирало фалшифициране на целия ритуал с цел запазване на наследствените права върху гробницата и имотите на изчезналия?

Ако покровителят на рода изчезне без следа, залогът върху поземлените имоти изисква официално обявяване на смърт и извършване на погребални процедури, дори те да са напълно фиктивни.

Материалният анализ и лабораторията в Умбрия

В момента урната и трите теракотени съда се намират в лабораториите за консервация на Националния археологически музей на Умбрия. Предстои химически анализ на микроскопичните утайки по вътрешните стени на каните чрез газова хроматография и масс-спектрометрия. Целта е да се установи дали в тях са били налети символични течности — вино, зехтин, мляко или вода, които да са се изпарили напълно през изминалите столетия, оставяйки незабележим за невъоръжено око органичен филм.

Ако микробиологичните тестове не открият никакви следи от органични мазнини или киселини, тезата за набързо скалъпен ритуал с празни съдове ще получи допълнителна тежест. Паралелно с това продължава и анализът на оловната плоча от входната зона. Оловото, като металургичен отпадък или страничен продукт от добива на сребро, често е използвано за надписи с проклятия или правни заявления, тъй като издържа на влагата в подземните камери значително по-добре от дървото или папируса.

По-рано съобщихме за намерени косвени доказателства за съществуването на сурови жертвоприношения и стриктни наказателни ритуали сред етруските, което показва, че тяхната религиозна система е била изключително прагматична. Всеки символ, всяко оловно писмо и всеки каменен релеф са имали съвсем юридическа стойност в света на живите, регулирайки правата на собственост, родовите титли и задълженията към полиса.

Резултатите от лабораториите в Перуджа се очакват в следващите месеци, но дори и на този етап находката от Палацоне напомня, че археологията рядко открива героични митове. По-често тя разкрива студената математика на древните общества, опитващи се да спазват религиозния канон с минимални възможни разходи в момент на криза.