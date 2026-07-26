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Извън учебниците: ДНК архивите, които променят еволюционната логика

/Поглед.инфо/ Преди повече от милиард години океаните на нашата планета не са били романтична люлка на живота, а сурова, вискозна и гъста от химични съединения среда, в която организмите са оцелявали чрез чиста клетъчна логистика. В периода отпреди 1,2 до 1,3 милиарда години, в така наречения Мезопротерозой, единственият жгутик на микроскопичната супергрупа Opisthokont е служил не за елегантно плуване, а за брутално механично избутване през наситената със сяра и желязо вода. Повечето популярни анализи обичат да наричат този период „скучните милиарди години“. Суровите геоложки и молекулярни данни обаче показват съвсем различно нещо: това е бил период на отчайващ енергиен натиск, в който микроорганизмите постоянно са опитвали, изхвърляли и отново придобивали вътреклетъчни органели, за да намалят метаболитния си разход.

Деж. редактор Александра Докова 3475 прочитания
Извън учебниците: ДНК архивите, които променят еволюционната логика
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Механика на оцеляването в протерозойския тиняк

Ако погледнем отвъд заглавията в масовите издания, разцепването на супергрупите Amoebozoa и Opisthokont преди около 1,3 милиарда години не е било грандиозна биосферна революция, а прагматичен избор на биохимичен двигател. Разполагането на флагелума в задния край на клетката е инженерно решение, което спестява хидродинамично съпротивление. По онова време биосферата е страдала от сериозен недостиг на достъпен кислород, а океанската химия е била доминирана от желязосъдържащи и сулфидни утайки. В тази аноксична среда всяко молекулярно движение е имало цена, измервана в аденозинтрифосфат (АТФ).

Преди приблизително 1,1 милиарда години групата Holomycota поема по пътя на минималното енергийно съпротивление. Вместо да инвестира ресурси в изграждането на скъпи протеинови съкратителни апарати за активен лов, тя инвестира в хитин. Хитиновата клетъчна стена е изключително евтин въглехидратен полимер, който осигурява структурна стабилност без нужда от поддържане на активен йонен градиент през мембраната. Документираните анализи на геномите на съвременните гъби сочат, че преминаването от фагоцитоза към осмотрофия – всъщност всмукване на вече разградена органика – е било логистичен шедьовър. Вместо да преследва плячката, Holomycota започва да отделя ензими във външната среда и просто да всмуква хранителния бульон. Така се раждат разложителите, чийто еволюционен върховен продукт днес завършва в кухненските ни съдове.

Втората линия – холозоите (Holozoa) – избира значително по-рискова стратегия. Тя запазва фагоцитозата и пиноцитозата, което изисква непрекъснато преструктуриране на гъвкавата клетъчна мембрана. Това е скъпо удоволствие, изискващо постоянен приток на липиди и протеини.

Архивното гробище на изчезналите прото-животни

Първата група, която отпада от централното стебло на холозоите, са Ихтиоспореите (Ichthyosporea). Днес палеогенетичните изследвания и молекулярните часовници ги ситуират като паразити по риби и водни гръбначни, но фосилните данни и филогенетичните реконструкции показват, че преди милиард години те са били свободно живеещи хищници. Изглежда, че загубата на свободния им начин на живот е пряко последствия от енергийния банкрут, настъпил при промяната в химията на плитките морета.

Тук теорията за плавното и праволинейно развитие на живота започва да се пропуква. Изследователите отбелязват съществуването на десетки родове, които просто не се вписват в стандартните таксономични схеми. Примерен случай е откритият през 2020 г. край бреговете на Чили организъм, описан в научната литература като Tunicaraptor. Този едноклетъчен хищник притежава органична клетъчна обвивка (туника) и клетъчна уста (цитостом), напомняща за ресничестите. Подобни организми са еволюционни остатъци, оцелели в специфични екологични ниши, които показват, че природата е тествала десетки хибридни модели, преди да заложи на формата, която днес познаваме като „животинско“.

След като отхвърлят тези странични експерименти, Филозоите (Philozoa) отново се разделят. Единият клон – Филастериите – днес е притиснат до тесни ниши на ендосимбионти в мекотели. Другият клон – Хоанозоите (Choanozoa) – представлява последния мост към сложната многоклетъчност.

Дебютът на многоклетъчността: Анатомия на един ранен фалстарт

Според молекулярните датирания, разцепването между линиите, водили до днешните хоанофлагелати и тези, оформили основата на Metazoa (същинските животни), се е случило преди около 950 милиона години. Но тук идва големият физически и исторически проблем, който често бива премълчаван в систематичните прегледи: отделянето на линията не означава автоматично поява на тъкани и органи.

Около 150 милиона години след това разделение в геоложкия летопис се появява формация, която обърква палеонтолозите от десетилетия – фосилите на Otavia antiqua, открити във формацията Етанджо в Намибия. Свързани с пластове на възраст между 760 и 550 милиона години, тези фосили с размери на пясъчно зърно представляват порести фосфатни структури. Много изследователи, сред които и екипът на Брент Брайн от 2012 г., идентифицират Otavia като най-ранния потвърден гъбоподобен организъм – практическа колония от хоанофлагелатоподобни клетки, преминали към организирана многоклетъчност.

В научната общност обаче има сериозни пробойни по отношение на тази теза. Седиментоложките анализи сочат, че Otavia е преживяла глобалните заледявания на Криогена (така наречената земя-снежка), без да промени морфологията си. Това е биологичен нонсенс за толкова ранен и неспециализиран организъм. Документите и изследванията на скалните микроструктури показват, че въпросните образувания може да са просто абиотични фосфатни утайки или в най-добрия случай – вкаменени бактериални подложки.

Освен това, Opisthokont далеч не са били пионери в опитите за организиране на многоклетъчни тела. Групата Архепластиди (Archeplastida) постига клетъчно сдружаване стотици милиони години по-рано, създавайки първите нишковидни червени и зелени водорасли. Скалните ядки от формацията Тиман в Северна Русия и седиментите от Хайнан в Китай съдържат фосили на многоклетъчни биоти, чийто произход остава масивна интелектуална мъгла. Тези организми са съществували, цъфтели са в ограничен периметър и са изчезнали, без да оставят преки потомци в съвременния свят.

Разглеждайки тези данни през сухата призма на биоенергетиката, става ясно, че преходът от хоанофлагелат към животно не е бил въпрос на "желание за прогрес", а на критично натрупване на кислород в атмосферата, което най-сетне е направило изграждането на колаген (изключително скъп за синтез протеин) икономически възможно. Докато колагенът не е станал биохимично евтин, животинското царство е било просто сноп от микроскопични хищници, свити в утаечните слоеве на застоялите мезопротерозойски морета.

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