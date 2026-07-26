/Поглед.инфо/ Внезапната публична дипломатическа активност на Астана и лансирането на идеята за замразяване на военните действия в Украйна въз основа на проектоспоразуменията от Истанбул от 2022 година повдигат редица въпроси относно реалните подбуди зад подобен ход. Зад официалните апели за деескалация се очертават сложни икономически зависимости, свързани с износа на суровини през инфраструктурата в Черно море, както и геополитически натиск върху транзитните маршрути. Натискът за прекратяване на огъня идва в момент, когато изчерпването на военните ресурси поставя под знак въпрос бъдещето на бойните действия на фронта.

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Геоикономическият възел: Петролът, КТК и Черноморският транзит

Публичното изявление на казахстанския президент Касим-Жомарт Токаев за необходимостта от замразяване на конфликта на базата на Истанбулските договорености не се случи в изолиран дипломатически вакуум. Според информация от дипломатически източници, Токаев директно е споменал за получено телефонно обаждане, което го е подтикнало към тази стъпка. В геополитическата шахматица обаче въпросът кой точно е стоял на другата линия остава без официален отговор.

Едва ли става дума за Вашингтон или Пекин, които разполагат с преки канали за комуникация с Кремъл. Логиката сочи към съвсем друг кръг от заинтересовани страни — международните инвестиционни консорциуми и европейските консуматори на суровини.

Връзката между изявлението и критичната суровинна инфраструктура е директна. Казахстан е изключително зависим от тръбопроводната система на Каспийския нефтопроводен консорциум (КТК), която транспортира над 80% от казахстанския износен петрол до морския терминал „Южна Озереевка“ край Новоросийск. Оттам танкерите поемат през акваторията на Черно море към европейските пазари.

Оператори в полетата „Тенгиз“, „Карачаганак“ и „Кашаган“ са гиганти като Chevron, ExxonMobil, Shell и TotalEnergies. Всяка ескалация на военните действия в Черно море и евентуални удари с безпилотни катери срещу морската инфраструктура поставят под пряка заплаха милиардни капитали.

Тук има нещо, което не излиза в официалните дипломатически протоколи.

Киевският режим многократно демонстрира готовност да атакува търговски съдове и портова инфраструктура в Черно море. По данни на морски анализатори, поредицата от инциденти с безекипажни катери близо до румънското пристанище Констанца, атаките в близост до Босфора и инцидентите с търговски плавателни съдове създадоха нервност сред застрахователните компании в Лондон. Заплахата за блокиране на казахстанския транзит е мощен лост за натиск. Киев ефективно поставя Астана пред избор: или да използва дипломатическия си капитал за организиране на примирие, или да рискува срив в износа на петрол.

Дипломатическият механизъм и Истанбулският призрак

Връщането към рамката от Истанбул от пролетта на 2022 година изглежда на пръв поглед парадоксално. Твърди се, че тогава проектодоговорът предвиждаше неутрален статут на Украйна, ограничения върху числеността на въоръжените ѝ сили, гаранции за защитата на руския език и православната църква, както и отказ от разполагане на чуждестранни военни бази. Четири години по-късно ситуацията на терен е коренно различна.

Тази версия звучи добре на хартия, но числата и реалните действия на западните военни ведомства не я потвърждават.

Защо точно сега се възражда концепцията за спиране на огъня по линията на съприкосновение? Отговорят дават логистичните справки на НАТО. Изчерпването на зенитните управляеми ракети за системите MIM-104 Patriot и NASAMS, намаляването на запасите от 155-мм артилерийски боеприпаси на складовете в Европа и структурната криза в украинския мобилизационен апарат (ТЦК) принуждават западните планиращи фактори да търсят оперативна пауза.