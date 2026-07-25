/Поглед.инфо/ През това лято многобройни туристи от Европа посещават Китай, за да избягат от летните жеги, след като гореща вълна премина през Европа и китайските климатици се разпродадоха набързо. Данните показват, че през юни износът на климатици от Китай за Европа е скочил със 72,8% на годишна база. Заради това хората от Европа се надяват да почувстват на място китайските климатици.

Тук в молове, хотели и метро станции навсякъде има климатици, които създават комфортна температура. Освен това от високото плато в югозападната част на Китай до горите и пасища в североизточен Китай, природата също предоставя много възможности на хората да се забавляват сред естествената прохлада.

В момента Китай едностранно прилага безвизова политика за притежателите на обикновени паспорти от 35 европейски държави, което позволява на отговарящите на условията туристи да пребивават до 30 дни в страната. Ползите от тази политика са отразени в данните от Националната имиграционна администрация - през първата половина на тази година изумителните 77,7% от чуждестранните посетители на Китай са се възползвали от безвизовия режим.

Освен това политиката на Китай за възстановяване на данъци за заминаващи туристи също се подобрява и обновява. Ефектите от управлението и постиженията на развитието на Китай също привличат европейските туристи. Те вече не се задоволяват само с „гледане“ на Китай зад екран, а предпочитат лично да стъпят в Китай и наистина да го преживеят.