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Анатомия на средновековната дезинформация: Архивите срещу филмовите стереотипи

/Поглед.инфо/ Историческата наука отдавна е превърната в сметище за романтични клишета. От поколения ни се пробутват истории за подземни тъмници с вериги, за кралици, които се мият два пъти в живота си, и за благородници, давещи разваленото си месо в скъпи подправки. Когато обаче човек прекара достатъчно време в архивите и погледне балансовите книжа, сметките за строителни материали и логистиката на хранителните доставки от онова време, картинката придобива съвсем различен, суров и крайно рационален облик. Средновековният човек е бил практичен, пестелив и здраво стъпил на земята. Всичко останало са модерни фантазии.

Деж. редактор Александра Докова 4034 прочитания
Анатомия на средновековната дезинформация: Архивите срещу филмовите стереотипи
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Финансовата физика на каменното строителство

Всеки, който е стъпвал в оцеляла крепост от XII или XIII век с идеята да открие подземни лабиринти, вероятно е станал жертва на филмовия дизайн. Архитектурата на отбранителното строителство през Средновековието не е страдала от излишно въображение, а се е подчинявала на чисто инженерни и икономически ограничения. Килограм изкопана пръст и изсечен камък е струвал пари, а кубичен метър кухина под основите на масивна каменна кула е бил директна покана за срутване на цялото съоръжение. Подземните нива на повечето Castle комплекси са се ограничавали до плитко вкопани изби за сухо съхранение, където влагата не съсипва зърното и осолената сланина.

Митът за подземията, пълни с окосени в окови затворници, губи всякакъв смисъл, когато се пресметне издръжката на един пленник. В регистрите на пазителите на кули в Англия и Франция ясно се вижда, че затворниците от висок ранг са били инвестиция. Те са настанени на горните етажи на жилищните кули — проветриви, осветени и охраняеми с минимален персонал. Целта е била затворникът да остане жив и здрав, докато роднините му платят откупа. Държането на човек във влажно подземие е гарантирало бързата му смърт от пневмония, което от финансова гледна точка е било чиста загуба на капитал. Що се отнася до бегълците и дребните престъпници, за тях са съществували градските бесилки или камшикът, а не скъпи за поддръжка подземни килии.

Тайните тунели действително са съществували в някои специфични крепости, но техните размери са били изключително тесни — колкото да пропълзи един човек за преносна поща или за незабелязано напускане на обсадената периметърна зона. Идеята за подземни магистрали, по които преминават каруци със съкровища, е просто детска приказка, оборена от всеки сериозен археологически разкоп.

Икономика на чинията и пиперът като валута

Един от най-упоритите митове, преписван от учебник в учебник, е този за влошеното месо, подправено обилно с източни подправки, за да се скрие вонята му. Всеки, който разбира от търговските пътища на Леванта и е прегледал ценоразписите на венецианските и генуезките търговци от XIV век, знае, че това е пълен абсурд.

Карамфилът, канелата и черният пипер са се продавали на грамове срещу чисто сребро или злато. Те са били луксозен статус символ, запазен за аристокрацията и богатите еснафи. Да се използва подправка, чиято стойност надвишава няколкократно цената на цяло теле, за да се маскира вмирисана мърша, е икономическа лудост, каквато никой феодал не би допуснал. Застоялото месо просто се е изхвърляло или е било давано на кучетата, тъй като хранителното отравяне в епоха без антибиотици е било смъртна присъда. Ако аристократът е искал да съхрани месото си, той го е осолявал, опушвал или сушал — методи, познати от хилядолетия и далеч по-евтини от азиатския пипер.

Теология, биогенеза и границите на средновековния ум

Разбира се, средновековните мислители са имали своите огромни дефекти в логиката, но те са произтичали от предоставената им тогава рамка на познанието. Когато Аристотел казва, че мухите се раждат от разлагаща се материя, а мишките от влажна земя, средновековната схоластика приема това за даденост. Исидор Севилски през VII век дори търси филологически доказателства за това, свързвайки думата за мишка с тази за хумус. Тома Аквински и Алберт Велики надграждат тези идеи, напасвайки ги към теологичните концепции за дяволската намеса и спонтанното зараждане.

Тази научна мъгла продължава векове, докато през XVII век Франческо Реди не прави простия си експеримент с покритите и откритите съдове с месо, показвайки, че червеите се появяват само там, гдето мухите са снасили яйца. Но да се приписва това отсъствие на знания на мързел или глупост е погрешно. Това е бил таванът на наличната тогава методология.

Кралската хигиена и анатомията на една легенда

Историята с некъпаната кралица Изабела Кастилска е друг класически пример за това как един специфичен политически и военен епизод се превръща в гротесков мит. Твърдението, че тя се е мила само два пъти в живота си, е абсурдно на фона на наличните терми, бани и хигиенни навици в иберийските кралства, наследени до голяма степен от арабското присъствие.

Реалният документен източник говори за нещо съвсем различно. По време на военната кампания срещу Гранада през 1491 г., Изабела дава религиозен обет да не сменя бельото си и да не се къпе до пълното превземане на последната мюсюлманска крепост. Обсадата обаче се проточва с осем месеца. Ризката ѝ придобива онзи специфичен цвят, който по-късно в текстилната индустрия и историята на изкуството бива наречен „изабелин“. Това е бил политически и религиозен жест за повдигане на духа на войската, а не ежедневен начин на живот. След падането на Гранада кралицата незабавно се връща към ежедневния си тоалет. Повече за средновековната градска хигиена и бани може да се открие в градските архиви на Брюже и Нюрнберг, където се вижда, че обществените бани са били сред най-посещаваните и печеливши институции.

Фантастичната зоология и умореният пътешественик

И накрая, текстове като „Етимологии“ на Исидор Севилски или пътеписите на Марко Поло често се цитират като доказателство за инфантилната вяра на тогавашния човек в чудовища — монополи с един крак или хора с кучешки глави (циноцефали).

Тук отново пропускаме контекста. Пътешествениците от онова време не са разполагали с камери или обективни измервателни уреди. Те са препредавали това, което са чували на десетата спирка по Пътя на коприната, преведено през три различни езика. Описанията на хора с кучешки глави най-често са били опити да се опишат племена, носещи специфични тотемни маски или преплетени преводачески грешки от древноегипетски стели с изобразяването на Анубис. Марко Поло записа това, което му бе казано от местните водачи, а средновековният читател го прие, защото нямаше как да отиде и да провери на място. Разказите за географските фантазии и текстови грешки показват, че натрупването на информационен шум е било единственият начин да се обясни непознатият свят.

В крайна сметка Средновековието не е било нито приказка за рицари без петно, нито безпросветен ад от мръсотия и глупост. То е било просто сурова, трудна епоха, управлявана от логиката на ресурсите, дефицита и физическото оцеляване. Всичко останало е холивудска прах в очите.

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