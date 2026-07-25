Ото Хайнрих Херцог: Китай е събрал голям брой водещи научни изследователи, които ще създадат световни промени

/Поглед.инфо/ На 8 юли в Пекин академик Ото Хайнрих Херцог, член на Германската национална академия на инженерните науки и чуждестранен член на Китайската инженерна академия, бе удостоен с наградата на Китай за международно научно-техническо сътрудничество за 2025 г. По този повод той даде специално интервю за Китайската медийна група.

„Това е един от най-прекрасните моменти в живота ми. Китай събира голям брой водещи научни кадри, което ще доведе до промени. Вашата държава разполага с ясна верига за стратегическо изпълнение и това я прави толкова специална“, категоричен е академикът.

През последните десет години Херцог участва задълбочено в развитието на изкуствения интелект и градско планиране в Китай и обучава многобройни учени и изследователи. Той оцени високо китайските си студенти.

Академик Ото Хайрих Херцог посочи, че петгодишните планове на Китай изясняват ясната стратегия за развитие, което прави работата в Китай по-специална. Херцог високо оцени идеята на председателя Си Дзинпин на Световната конференция на изкуствения интелект в Шанхай и заяви, че дава пълната си подкрепа за изграждането на системата с изкуствения интелект, която да донесе благополучие за цялото човечество.