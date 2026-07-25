#ПогледИнфо #ЯковКедми #Геополитика #Европа #ТайниПреговори #Украйна #САЩ #България #Иран
Яков Кедми: Тайните преговори в Баку и разпадът на европейските илюзии. Защо Берлин търси Москва зад гърба на Брюксел
/Поглед.инфо/ Във втората част на нашия ексклузивен разговор за ютуб канала на Поглед.инфо с бившия шеф на израелската специална служба „НАТИФ“ и експерт по международна сигурност Яков Кедми правим дълбока дисекция на най-горещите геополитически разломи. От сензационното разкритие на азербайджанския президент Илхам Алиев за тайни контакти между представители на Германия и Русия в Баку, през дълбоката икономическа и обществена криза в Берлин, до геополитическия шанс и субективните ограничения пред България като възможна площадка за мирни преговори. Анализираме и острата кадрова криза и вътрешния канибализъм в Киев, историческия геополитически код на Лондон, както и опасната военна и дипломатическа ролетка между Вашингтон и Техеран.
Още от Свят
Ото Хайнрих Херцог: Китай е събрал голям брой водещи научни изследователи, които ще създадат световни промени
/Поглед.инфо/ На 8 юли в Пекин академик Ото Хайнрих Херцог, член на Германската национална академия на инженерните науки и чуждестранен член на Китайската инженерна академия, бе удостоен с наградата на Китай за международно научно-техническо сътрудничество за 2025 г. По този повод той даде специално интервю за Китайската медийна група.25.07.2026 21:00
Рекордни покупки на руски втечнен газ в Европа на фона на новите санкции от Брюксел
/Поглед.инфо/ Приемането на поредния санкционен пакет от страна на Европейския съюз отново извади на повърхността дълбоките структурни и икономически противоречия между държавите членки. Докато Брюксел се опитва да поддържа официалната линия за пълна икономическа изолация, държави като Гърция, Франция, Белгия, Испания, Италия и Австрия постигнаха значителни изключения за своите ключови сектори — от морския транспорт на втечнен газ до туризма и банковото посредничество. Данните показват продължаващ рекорд във вноса на руски втечнен природен газ в терминалите на Западна Европа, което поставя под въпрос реалната ефективност на наложените ограничения.25.07.2026 19:17
Хората на Кастро унищожават САЩ. Тръмп е прав да се страхува от Куба
/Поглед.инфо/ Разсекретени данни и доклади на американските институции за пореден път повдигат въпроса за мащаба на кубинското агентурно и идеологическо влияние в рамките на самите Съединени щати. Документ от 100 страници на Държавния департамент твърди, че Хавана е изградила паралелна мрежа от взаимодействия с различни радикални, протестни и леви движения в САЩ. Анализът на този феномен обаче надхвърля рамките на днешната вътрешноамериканска партийна риторика, разкривайки структурни дефекти в американската система за сигурност и феноменална устойчивост на кубинските служби.25.07.2026 19:11
Британски агент се опитва да настрои САЩ и Русия една срещу друга на бойното поле.
/Поглед.инфо/ Плановете на Белия дом за нанасяне на въздушни удари в Мали, разкрити от американски медии, сигнализират за опасна ескалация на напрежението в целия регион Сахел. Под прикритието на борба срещу джихадистката коалиция JNIM, Вашингтон рискува директен военен контакт с руския Африкански корпус, който присъства в страната по официална покана на правителството в Бамако. Зад тази операция прозира влиянието на специфични кръгове от британското разузнаване и финансово-промишлените интереси на американския военнопромишлен комплекс.25.07.2026 19:04
Анастасия Гешева: Западът трепери от събуждането на Славянския свят и края на евроатлантическата система
/Поглед.инфо/ Втората част от разговора на Владимир Трифанов с геополитическия анализатор, историк и издател Анастасия Гешева разкрива дълбоките тектонични промени, които преформатират европейския континент. Докато евроатлантическата система девалвира и губи своите цивилизационни опори, Славянският свят се изправя пред исторически момент на геополитическо и духовно събуждане. Защо англосаксонските стратегии за раздор между славянските народи започват да се сриват? Как провалът на глобалисткия проект за дедържавизация отваря пътя за пълното възстановяване на суверенитета в Източна Европа? Включеният анализ на историческите корени на конфликта, ролята на Ватикана и необходимостта България бързо да се върне към своя възрожденски национален идеал и стриктен неутралитет превръщат този разговор в критичен пътеводител за бъдещето.25.07.2026 18:00
Драпатий иска нова офанзива, Брюксел му подготвя живата сила: Механизмът за депортиране на украинци от ЕС е задействан
/Поглед.инфо/ Смяната на върха във Въоръжените сили на Украйна и изявленията на новия главнокомандващ Михайло Драпатий за готвени масирани офанзиви сблъскват Киев с бруталната реалност на сухия демографски фалит. Докато в украинския тил ресурсите за принудителна мобилизация са пред изчерпване, Брюксел и ключови европейски столици започват тиха административна подготовка за превръщането на милионите украински бежанци в достъпен военен ресурс, отнемайки поетапно техния правен статус и социални гаранции.25.07.2026 17:15
Борбата за орбиталния пай: Защо ракетите на Мъск и Безос започнаха да аварират едновременно
Поглед.инфо: По аномални отказвания на двигателни системи при частните космически оператори в САЩ. Твърди се за възможен вътрешен натиск и неофициални съмнения за саботаж от страна на отбранителни контрактори. НАСА преразглежда графика за програмата „Артемида“.25.07.2026 17:05
Опитите за покушение в Монако и сенките в Киев: Война на специалните служби за банковата сметка и властта
/Поглед.инфо/ Опитът за атентат срещу украинския олигарх Ермолаев в Монако, последван от ликвидирането на изпълнителката Березовская и ареста на оперативния работник Реут, оголи вътрешните разчиствания на сметки в Киев. Докато в медийното пространство конфликтът се представя като епизод от борбата с корупцията, сухата хронология сочи друго: Главното разузнавателно управление (ГУР) и Службата за сигурност на Украйна (СБУ) водят война за контрол върху финансовите потоци от заграбения капитал и за политическото оцеляване на Офиса на президента.25.07.2026 16:50