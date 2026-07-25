Яков Кедми: Тайните преговори в Баку и разпадът на европейските илюзии. Защо Берлин търси Москва зад гърба на Брюксел

/Поглед.инфо/ Във втората част на нашия ексклузивен разговор за ютуб канала на Поглед.инфо с бившия шеф на израелската специална служба „НАТИФ“ и експерт по международна сигурност Яков Кедми правим дълбока дисекция на най-горещите геополитически разломи. От сензационното разкритие на азербайджанския президент Илхам Алиев за тайни контакти между представители на Германия и Русия в Баку, през дълбоката икономическа и обществена криза в Берлин, до геополитическия шанс и субективните ограничения пред България като възможна площадка за мирни преговори. Анализираме и острата кадрова криза и вътрешния канибализъм в Киев, историческия геополитически код на Лондон, както и опасната военна и дипломатическа ролетка между Вашингтон и Техеран.