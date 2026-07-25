Борбата за орбиталния пай: Защо ракетите на Мъск и Безос започнаха да аварират едновременно

Поглед.инфо: По аномални отказвания на двигателни системи при частните космически оператори в САЩ. Твърди се за възможен вътрешен натиск и неофициални съмнения за саботаж от страна на отбранителни контрактори. НАСА преразглежда графика за програмата „Артемида“.

По публикации на медии. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Орбиталният бизнес не прощава: Когато статистиката на Falcon 9 внезапно засече

Официалната версия гласи, че автоматиката спира изстрелването от базата „Ванденберг“ в Калифорния секунди преди отлепването. Всичките девет двигателя Merlin 1D на първата степен на Falcon 9 вече са възпламенени, налягането в горивните горивни камери е достигнало работни параметри – и изведнъж бордовият компютър прекратява процедурата. Излъчването прекъсва без подробности. Това е втори подобен инцидент за една седмица, ако броим и спирането на тестовия прототип на Starship.

Всичко това се случва на фона на феноменална статистика: над 600 успешни изстрелвания за семейството Falcon и десетки рутинни мисии годишно. Опитът да се прекара това през пръсти като обикновен „софтуерен бъг“ куца. Когато носач, изпитал десетки повторни употреби на ускорителите, започне да дава последователни дефекти в критичния момент на запалването, проблемът рядко е само в датчиците.

Според публикации в специализирани издания, подобна ситуация бе регистрирана през юни 2024 г. при мисията Starlink 10-2, когато първата степен трябваше да бъде изцяло подменена. Тогава въпросът бе затворен тихомълком в рамките на вътрешния протокол.

Тук обаче не става дума просто за извеждане на поредната партида спътници за интернет. Всяко забавяне на Falcon 9 удря директно по логистичната мрежа, поддържаща търговското и военно присъствие на САЩ в ниска околоземна орбита.

Големият взрив във Флорида и лунният график на Вашингтон

На 28 май над Кейп Канаверал се издига огнено кълбо – ракетата New Glenn на компанията Blue Origin експлодира по време на статични тестове на двигателя BE-4. Ракетата трябваше да носи 48 апарата за мрежата Leo на Amazon, но по-важното е друго: тя е ключов елемент в лунната архитектура на НАСА. Експлозията стана точно два дни след като федералната агенция възложи на Джеф Безос договор за 188 милиона долара за доставка на марсоходи.

Няма публично потвърждение за пряка връзка между инцидентите при Мъск и катастрофата при Безос. По оценка на аналитици обаче, едновременният отказ на две съвършено различни технологични платформи в рамките на няколко седмици създава вакуум. Вакуум, който някой трябва да запълни.

Програмата „Артемида“: Графикът изисква изграждане на постоянна обитаема база на Южния полюс на Луната с прогнозен бюджет от над 20 милиарда долара.

Графикът изисква изграждане на постоянна обитаема база на Южния полюс на Луната с прогнозен бюджет от над 20 милиарда долара. Административният натиск: Президентският указ задължава НАСА да върне пилотиран кораб на Луната в изключително съкратени срокове.

Президентският указ задължава НАСА да върне пилотиран кораб на Луната в изключително съкратени срокове. Търгът за кацане: Мисията Artemis III трябва да съпостави лунния модул Starship HLS срещу Blue Moon. Ако и двата частни изпълнители са блокирани от технически аномалии, целият държавен план се срива.

Или някой се грижи той да се срине, за да се върне към стария проверен модел на държавно пренасочване на средства.

Дуелът с пентагонския картел: Сянката от 2016 година

За да се разбере сегашното напрежение, трябва да се върнем към септември 2016 г., когато Falcon 9 се взриви на площалката в Кейп Канаверал заедно със спътника Amos-6. Тогава Илон Мъск нарече разследването най-сложното в историята на SpaceX. В публичното пространство пропуснаха една ключова подробност, публикувана тогава от The Washington Post.

По време на анализа на видеозаписите, инженерите на SpaceX откриха необичайно движение и бяло петно върху покрива на сграда, собственост на United Launch Alliance (ULA) – сградата се намираше на няколко километра от стартовия комплекс. Когато от SpaceX поискаха незабавен достъп до покрива за оглед, такъв им беше отказано. Вместо това беше повикана Службата за специални разследвания на ВВС на САЩ (OSI), която след кратък оглед заяви, че „няма нищо подозрително“.

Конфликтът на интереси накратко: [ Boeing + Lockheed Martin ] ---> ULA (Стар монопол) | (Дела за достъп до военни поръчки) v [ SpaceX / Blue Origin ]

ULA – съвместното предприятие между военните гиганти Boeing и Lockheed Martin – дълги години държеше пълен монопол върху изстрелванията за отбранителния сектор. Чак след като SpaceX заведе съдебни дела през 2014 г. и спечели правото да наддава за мисии по националната сигурност, монополната структура бе разбита. Тогава ULA смени ръководството си и обеща „твърда конкуренция“.

Изглежда, че под „конкуренция“ в американския военно-промишлен комплекс понякога се разбират специфични оперативни методи. Смущаващият втори звук – по-тихият пукот, описан от Мъск преди експлозията през 2016 г. – така и не получи официално физическо обяснение извън версията за срив в хелиевата система за високо налягане вътре в резервоара с течен кислород. Случва се. Физиката се чупи точно тогава, когато милиардите сменят адресата си.

Несъответствия в числата и скритият финансов натиск

Всичко това изглежда като подреден шпионски сценарий, но има един проблем. Финансово-техническите данни не съвпадат напълно с тезата за чист външен саботаж.

Първо, Falcon 9 използва реактивни двигатели Merlin 1D, работещи с керосин RP-1 и течен кислород. При интензивност от над 80-90 изстрелвания годишно, натоварването върху задвижващите механизми, турбопомпите и клапаните е на ръба на металната умора. Възможно е просто SpaceX да преминава критичната граница на износване на компонентите при повторна употреба. Числата показват, че част от ускоряващите блокове се използват за 15-ти или 20-ти път. Нито един двигател в историята на космонавтиката не е експлоатиран при такъв жестък темп.

Второ, Blue Origin на Безос ползва съвсем различно гориво – втечнен природен газ (метан) и кислород за своите BE-4. Експлозията при тях настъпи по време на статично изпитване. Да се твърди, че един и същи диверсант може да манимулира и керосиновата инфраструктура на Мъск, и метановите системи на Безос на два различни космодрума, без това да бъде засечено от вътрешната сигурност, звучи прекалено гладко.

Но въпреки това фактът остава: и двете компании са пряк съперник на стандартните отбранителни изпълнители, чиито акции зависят от консервативни, бавни и изключително скъпи държавни договори.

Административната клопка на корпоративните войни

Ако за момент приемем, че аномалиите са резултат от техническо пренапрежение, а не от лазерни импулси или снайперисти по покривите на ULA, политическият резултат е абсолютно идентичен. Всяко спиране на Falcon 9 води до преразглеждане на лицензите от страна на Федералната авиационна администрация (FAA).

При всяко принудително кацане на флота на SpaceX, държавните институции във Вашингтон започват разследвания, които траят с месеци. А през това време сметките вървят. Boeing, въпреки че имаше колосални проблеми с кораба Starliner, продължава да получава фиксирани траншове по федералните програми.

Очертава се модел, при който „грешките“ в частния сектор се наказват с бюрократичен паралич, докато грешките на традиционния военно-промишлен комплекс се финансират с допълнителни бюджетни асигнации. НАСА се намира в менгеме между крадените крайни срокове за Луната и несигурността на своите основни доставчици.

В тази среда въпросът дали ракетата е спряла поради прегорял клапан или заради външна намеса губи значение. Важен е резултатът: космическата надпревара на САЩ се спъва не в чужди технологии, а във собствената си корпоративна война за наддъделие.