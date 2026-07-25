Китайски частни спътници, задвижвани от изкуствен интелект, поставиха рекорд за орбитално заснемане

/Поглед.инфо/ Двата оптични спътника „Дунпо-13“ и „Дунпо-14“, разработени от MinoSpace и Huantian Wisdom, предоставиха изображения с висока разделителна способност от дистанционно наблюдение само 1,5 часа след достигане на орбита, поставяйки нов рекорд по бързина за китайските частни спътникови предприятия.

Това постижение надминава предишния рекорд от по-малко от два часа, поставен през май. По-бързото изпълнение подчертава нарастващата оперативност и технологичните предимства на китайските търговски капацитети за дистанционно наблюдение, заяви Чан Уджун, заместник-генерален директор на производителя на спътници MinoSpace.

Макар технологията да поддържа широк спектър от приложения – от селското и горското стопанство до реагиране при бедствия и градоустройство – скоростта на заснемане остава основен показател за стойността на услугата. Традиционните системи често отнемат дни от задаването на задачата до доставката на изображенията. При извънредни ситуации като наводнения или свлачища всеки спестен час може да има решаващо значение при вземането на решения.

Според Чан компанията вече използва бордова обработка, базирана на изкуствен интелект, за идентифициране на цели, отбелязване на аномалии и приоритизиране на предаването на данни, докато спътникът все още е в орбита. Това преодолява обичайното затруднение, свързано с изтеглянето и обработката на огромни обеми необработени данни на земята, като позволява получаването на информация почти в реално време за мониторинг на бедствия, реагиране при извънредни ситуации и динамично наблюдение.