Защо три века след Нютон все още не знаем какво е гравитацията?

/Поглед.инфо/ От триста години насам академията продава една и съща илюзия за контрол: разполагаме с точни уравнения за орбитите, изпращаме сонди в покрайнините на Слънчевата система и измерваме гравитационни вълни от сблъсъци на черни дупки на милиарди светлинни години. Истината обаче е далеч по-неудобна. Физиката разполага с перфектен математически апарат за описване на последствията, но нито един учен днес не може да отговори на най-простия въпрос: каква е физическата причина масата да поражда това привличане. Тази интелектуална мъгла в основите на науката отваря вратата както за сложни теоретични конструкции, така и за екзотични алтернативни концепции.

Исак Нютон завеща на света механизъм с изумителна практическа стойност. Неговите уравнения позволяват да се изчислят векторните сили и траекториите с точност, достатъчна да прати човек на Луната. Но когато съвременниците му го притискат да обясни как точно две тела си взаимодействат през абсолютното нищо на вакантното пространство, сър Исак честно признава, че не знае и че не измисля хипотези. Той просто записва математическите пропорции. Два века по-късно Алберт Айнщайн преобърна концепцията, превръщайки гравитацията от сила в геометрия. В Общата теория на относителността масата и енергията не „дърпат“ нищо; те просто изкривяват самата тъкан на пространство-времето, а планетите се движат по най-правите възможни пътеки (геодезични линии) в тази вече огъната реалност.

Моделът на Айнщайн издържа десетки контролни проверки — от изпреварването на перихелия на Меркурий през 1916 г. до директното засичане на гравитационни вълни от интерферометрите LIGO през 2015 г. И въпреки това физическата пробойни в теорията зее със същата сила. Общата теория на относителността описва геометрията, но мълчи за микроскопичния квантов носител на тази трансформация. В същото време Стандартният модел на микрофизиката успя да обедини електромагнетизма, слабото и силното ядрено взаимодействие чрез реален обмен на частици — фотони, W и Z бозони, глюони. Гравитацията обаче категорично отказва да бъде квантувана. Хипотетичният „гравитон“ — частицата с спин 2, която би трябвало да медиира това взаимодействие — остава математически фантом без нито едно експериментално доказателство в европейските или американските ускорители.

Точно в този теоретичен вакуум се раждат дузината алтернативни хипотези, които академичните среди обикновено изтласкват в своеобразно архивно гробище за екзотични идеи. Понякога тези опити за обяснение идват от инженери или любители, търсещи механика там, където официалната наука вижда чиста абстрактна математика. Характерен пример за подобно мислене е хипотезата за така наречените „зот частици“. Според тази концепция материята не е статична, а преминава през непрекъснат процес на разпад или трансформация, излъчвайки огромен обем субмикроскопични частици. Твърди се, че това разширяващо се навън поле от частици създава обратно реактивно налягане, което тласка околната среда навътре — ефект, който на макрониво възприемаме като гравитационно привличане.

Привържениците на подобни хипотези стигат и по-далеч, опитвайки се да свържат това предполагаемо взаимодействие с генерирането на геотермална топлина в ядрата на планетите и дори с ротационните криви на галактиките, за чието обяснение официалната астрофизика беше принудена да измисли недоказаната експериментално „тъмна материя“. Подобни публикации често се позовават на паралели с [по-ранните исторически изследвания върху етерния натиск на Льо Саж], опитвайки се да върнат механицизма в съвременната космология.

Критериите за строга научна валидност

Проблемът с подобни конструкции не е в това, че са дръзки или нестандартни. В историята на науката много утвърдени днес концепции са започнали като радикални отклонения. Проблемът е в суровата методология и физическите ограничения. За да се превърне една концепция — било то за „зот частици“, за струни или за примкова квантова гравитация — в призната научна теория, тя трябва да премине през желязна триада от изисквания:

Първо, вътрешна математическа съвместимост, която да възпроизвежда с абсолютна точност уравненията на Нютон и Айнщайн в границите, където те вече са доказани. Второ, способност да обясни съществуващите аномалии без въвеждането на произволни, неограничени параметри. И трето — най-важното — предсказване на нов, неизвестен досега физически ефект, който може да бъде претегнат, измерен или засечен в лаборатория при контролирани условия. Засега концепции от типа на „зот частиците“ не разполагат с такъв математически апарат и не предлагат фалсифицируем експеримент по смисъла на Карл Попър. Те остават в сферата на мисловните експерименти.

Дълбоката криза на фундаменталния избор

Докато алтернативните идеи се борят за внимание по периферията, официалната наука също се намира в състояние на тиха стагнация. Изграждането на съоръжения като Големия адронен колайдър в CERN струва милиарди евро, изразходва гигаватове електроенергия и ангажира хиляди учени, но до момента не е дало отговор на въпроса как гравитацията се връзва с квантовия свят. Теорията на струните изисква 10 или 11 измерения, които никой не може да наблюдава, а примковата квантова гравитация раздробява пространството на дискретни пиксели, чиито мащаби (планкови дължини) са извън какъвто и да е експериментален обхват на съвременната човешка цивилизация.

Физиката днес е в ситуация, в която знае невероятно много за това как се държи материята, но е напълно блокирала пред въпроса защо съществува това базово поведение. Всички сметки излизат, сателитите ни за глобално позициониране коригират часовниците си с микросекунди заради релативистките ефекти на Айнщайн, а в същото време фундаменталната природа на масата остава все така мъглява. Дали отговорът ще дойде от преосмисляне на квантовото поле, от нова теория за пространството като информационна матрица, или от фундаментална промяна в разбирането ни за материята — предстои да видим. Дотогава всеки опит за обяснение, колкото и екзотичен да изглежда, просто напомня за огромната дупка в нашите познания.