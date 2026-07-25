Абонирай се
Интересно

Как Черно море задуши Средиземноморието?

/Поглед.инфо/ Нови данни от палеоокеанографски анализ на дънни седименти, извлечени от централната част на Егейско море, преобръщат класическите теории за климатичната динамика в Източното Средиземноморие. Екип от изследователи от Университета в Барселона, водени от д-р Димитрис Евангелнос, установи, че масивен приток на нискосолени води от Черно море през ранния холоцен е бил основният двигател за блокирането на морската циркулация и образуването на токсичния сапропелов слой S1.

Деж. редактор Александра Докова 4901 прочитания
Как Черно море задуши Средиземноморието?
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Океанографията има един неприятен навик: обича да рови в калта на морското дъно, за да разрушава удобни академични консенсуси. Десетилетия наред класическата хидрология ни увераваше, че формирането на черните, богати на въглерод утайки в Средиземно море — така нареченият сапропел S1 — е било изцяло „африканска афера“. Твърдеше се, че периодичните мусонни дъждове над Северна Африка са напомпали дебита на река Нил до степен, в която повърхностните води на Източното Средиземноморие са се опреснили, загубили са плътност и са блокирали вертикалното смесване. Звучеше подредено, почти елегантно за учебниците.

Само че физиката на флуидите и седиментните ядра от централната част на Егейско море показват съвсем различна, далеч по-сурова картина.

Публикуваното в списанието Communications Earth & Environment изследване на палеоокеанографа Димитрис Евангелнос и неговия екип от Университета в Барселона насочва вниманието към един значително по-близък и агресивен хидрологичен вентил: Босфора и Дарданелите. Данните сочат, че между 11 000 и 6 000 години преди настоящето, в периода на ранния холоцен, Черно море не е било просто изолирано вътрешно езеро, а преливащ хидрологичен резервоар с огромно налягане.

Топенето на континенталните ледени маси в Северна Европа и огромният речен отток от реки като Дунав, Днепър и Днестър са вкарали колосални обеми сладка вода в Черноморския басейн. Когато морското равнище се изравнява с прага на Протоците, този нискосолен воден юмрук се излива директно в Егейско море.

Последиците за морската термохалинна циркулация — онзи двигател, който се задвижва от разликата в температурата и солеността — са били бързи и опустошителни. Леката, нискосолена вода от Черно море се разлива като непроницаем капак над по-плътните и солени средиземноморски води. Образува се екстремна вертикална стратификация. Когато повърхностният слой е изолиран от дълбочинния, механиката на потъване на студените води спира. Без това потъване преносът на разтворен кислород към дънните абисални равнини прекратява съществуването си.

Дълбочините на Егейско и Източното Средиземно море просто остават без въздух. Започва процес на тежка аноксия.

От биологична гледна точка това е означавало пълно заличаване на бентосните екосистеми. Дънните мекотели, ракообразни и дълбоководни организми не са имали физическото време да адаптират метаболизма си. Те са умрели на място или са били изласкани от разширяващата се мъртва зона. Докато на дъното е владеела пълна липса на кислород, в горния слънчев слой се е случвал точно обратният процес. Повърхностният поток от Черно море е носил със себе си огромен товар от азот и фосфор, отмити от континенталните почви. Това е предизвикало масивен, неконтролиран цъфтеж на фитопланктон.

Когато тези милиарди тонове органична маса умират, те потъват към дъното. В нормални условия бактериите разграждат тази материя с помощта на кислород. В аноксичната среда на ранния холоцен обаче разлагане липсва. Органичният материал просто се трупа, консервира се в липсата на въздух и формира плътен, черен слой от въглеродни утайки — сапропела S1. По същество това е било едно огромно, консервирано органично гробище на дъното на морето.

За да стигнат до тези изводи, изследователите от Барселона не са разчитали на абстрактни компютърни модели, а са забили сондажите си в самата физическа реалност на морското дъно. Чрез анализ на седиментно ядро, обхващащо хроника от 42 000 години, екипът е приложил комбинация от геохимични методи: рентгенова флуоресценция (XRF) за определяне на елементния състав, прецизен анализ на размера на частиците и измерване на стабилни и радиогенни изотопи. Именно изотопният подпис е позволил да се изолира геохимичният „пръстов отпечатък“ на черноморските води от общия средиземноморски и северноафрикански бакграунд.

Тази констатация удря директно по старите теории за палеоклимата. Тя показва, че речният дебит на Нил и локалните валежи над Южна Европа са били само част от уравнението, а може би дори второстепенен фактор. Истинският спусък за катастрофалното блокиране на дънната циркулация е бил хидрологичният шок от север.

Такива открития имат странен, леко горчив вкус за съвременната климатология. Те показва колко крехка е океанската конвейерна лента и колко малко е нужно, за да се пречупи една термична циркулация. Достатъчно е един критичен праг да прелее сладка вода в солен басейн, за да превърне хиляди квадратни километри функционираща морска екосистема в мъртва, безкислородна пустиня за няколко хилядолетия.

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Още от Интересно

Отвъд детските митове: Защо прерязването на червея през пояса означава сигурна смърт
Интересно

Отвъд детските митове: Защо прерязването на червея през пояса означава сигурна смърт

/Поглед.инфо/ Зад елементарната детска любопитност отново се крие студен анатомичен факт, който академичната биология с десетилетия опакова в повърхностни обяснения. Земният червей, смятан от повечето хора за примитивна слузеста тръба, в действителност разполага с изключително комплексна органова система. В центъра на тази структура стои клителумът — удебеленият пояс, който мнозина погрешно смятат за обикновен белег от зараснала тъкан. Анализът на неговата хистология, биохимичен състав и строго ограничена способност за възстановяване разкрива границите на биологичната регенерация и показва как еволюцията е жертвала възстановяването в името на репродуктивното оцеляване.

25.07.2026 18:00
Защо прибраният „за всеки случай“ смартфон умира физически и софтуерно?
Технологии

Защо прибраният „за всеки случай“ смартфон умира физически и софтуерно?

/Поглед.инфо/ В повечето български домове има поне едно чекмедже, превърнато в импровизиран технически архив. На дъното му лежат два или три изоставени смартфона, прибрани с наивното намерение да служат за „резерва“. Опитът обаче показва, че когато след две, три или пет години извадите това устройство, то рядко се връща към живот така, както сте го оставили. Това не е въпрос на лош късмет, а на неумолима електрохимия, криптографски протоколи и физически лимити на полупроводниците.

25.07.2026 17:45
Картата на „Белия ягуар“: Как лазерните данни от Мексико изпревариха традиционните разкопки
Интересно

Картата на „Белия ягуар“: Как лазерните данни от Мексико изпревариха традиционните разкопки

/Поглед.инфо/ Подпъхнатите под джунглата на мексиканския щат Кампече архитектурни останки отново заеха място в академичните дебати, след като съвместен екип от САЩ, Япония и Мексико оглагласи мащабни данни от лазерно сканиране. Новината, че изследователят Люк Олда-Томас от Университета на Северна Аризона и археологът Хосухе Лосада-Толедо от Националния институт по антропология и история на Мексико са идентифицирали близо 6700 древни структури, звучи респектиращо. Но зад сензационните цифри стои нещо далеч по-прозаично и важно: студен логистичен анализ за това как една сложна аграрна система е поддържала подобна гъстота на населението в среда без постоянни речни артерии.

25.07.2026 17:30
Защо три века след Нютон все още не знаем какво е гравитацията?
Интересно

Защо три века след Нютон все още не знаем какво е гравитацията?

/Поглед.инфо/ От триста години насам академията продава една и съща илюзия за контрол: разполагаме с точни уравнения за орбитите, изпращаме сонди в покрайнините на Слънчевата система и измерваме гравитационни вълни от сблъсъци на черни дупки на милиарди светлинни години. Истината обаче е далеч по-неудобна. Физиката разполага с перфектен математически апарат за описване на последствията, но нито един учен днес не може да отговори на най-простия въпрос: каква е физическата причина масата да поражда това привличане. Тази интелектуална мъгла в основите на науката отваря вратата както за сложни теоретични конструкции, така и за екзотични алтернативни концепции.

25.07.2026 16:02
Границите на птичия метаболизъм според физиката и теренните измервания
Интересно

Границите на птичия метаболизъм според физиката и теренните измервания

/Поглед.инфо/ На височина над 4000 метра в перуанските Анди физиологичните закони, които управляват повечето топлокръвни организми, просто престават да работят. При маса от едва 6 грама и нощни температури, падащи под нулата, поддържането на постоянна хомеостаза е термодинамично невъзможно без незабавен метаболитен фалит. Черноопашатият металноопашат колибри (Metallura phoebe) разрешава този логистичен проблем не чрез трупане на мастни резерви, а чрез влизане в състояние на контролиран торпор, при което телесната му температура пада до 3,26°C. Изследванията на физиолозите от Университета в Ню Мексико показват, че това не е просто сън, а гранично физиологично състояние, прекарващо границата между живата материя и пълния органичен колапс.

24.07.2026 23:00
Военна логистика на Троянската война: Физическата реалност зад река Скамандър
Интересно

Военна логистика на Троянската война: Физическата реалност зад река Скамандър

/Поглед.инфо/ Зад поетичните метафори за разгневени богове, божествени кавги и персонифицирани реки в XXI песен на „Илиада“ лежи жестока, материална реалност. Военно-инженерният анализ на терена около хълма Хисарлък показва, че описаното от Омир „врящо“ речно корито и внезапното спиране на ахейското настъпление не са просто епична измислица, а директно отражение на катастрофална тапа в речната логистика, комбинирана с тактически пожар и фатално изтласкване на пехотата в блатата на древния Скамандър (днешен Карамендерес).

24.07.2026 22:43
Хималайският логистичен ад: Физика, кости и кислороден фалит на 8000 метра
Туризъм

Хималайският логистичен ад: Физика, кости и кислороден фалит на 8000 метра

/Поглед.инфо/ Тектоничният сблъсък между Индийската и Евразийската плоча преди 20 милиона години не е създал просто планинска верига, а най-суровата граница за човешката физиология на планетата. Зад романтичните клишета за духовни портали и епични изкачвания стои брутална територия, управлявана от тектоничен натиск, атмосферно разреждане и хипоксия. Хималаите са геологична строителна площадка, която продължава да се издига, докато архивите, генетичните анализи и въглеродното датиране разкриват прагматичната и често кървава история на този регион.

24.07.2026 22:31
Защо изкуствената гравитация остава холивудска илюзия?
Интересно

Защо изкуствената гравитация остава холивудска илюзия?

/Поглед.инфо/ Холивуд ни научи на мързел. От десетилетия консумираме визуалната измама, в която екипажите на космическите кораби се разхождат спокойно по палубите, сякаш са в офис сграда в Хюстън. Този комфорт се дължи на митични „генератори на гравитация“, скрити някъде в машинното отделение. Реалността на орбиталната механика и квантовата физика обаче е безкрайно по-сурова. Няма копче за гравитация. Тя не е поле, което можем да изолираме или екранираме като електромагнетизма. Гравитацията е роб на масата и инерцията, а физическите закони не подлежат на преговори. Докато лабораториите успяват да накарат жаби да левитират в мощни магнитни полета, истинската манипулация на притеглянето в космоса изисква тонаж, ускорение и ресурси, които разбиват всяка романтична представа за междузвездни пътувания.

24.07.2026 22:20