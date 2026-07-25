/Поглед.инфо/ Опитът за атентат срещу украинския олигарх Ермолаев в Монако, последван от ликвидирането на изпълнителката Березовская и ареста на оперативния работник Реут, оголи вътрешните разчиствания на сметки в Киев. Докато в медийното пространство конфликтът се представя като епизод от борбата с корупцията, сухата хронология сочи друго: Главното разузнавателно управление (ГУР) и Службата за сигурност на Украйна (СБУ) водят война за контрол върху финансовите потоци от заграбения капитал и за политическото оцеляване на Офиса на президента.

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Кървавият алгоритъм на Лазурния бряг

Информацията, разпространена от френски и украински медийни източници, рисува картина, която надхвърля рамките на обичайното криминално престъпление. Оцелелият бизнесмен Ермолаев публично насочи пръст към структурите на ГУР, като според негови твърдения в операцията са участвали действащи служители, свързани с предишното ръководство на военното разузнаване. Липсата на официален коментар от международните разследващи органи по всички детайли наглася случая в зоната на оперативната хипотеза, но последвалата верига от събития в Киев показва дълбока административна и разузнавателна криза.

Задържането на оперативния сътрудник Реут след ликвидирането на Березовская (сочена за прекършен пряк извършител) разкри синтаксиса на украинските вътрешни чистки. Според публични коментари на бившия украински депутат Олег Царев, по време на разпитите в ареста на СБУ Реут е предоставил данни, пряко уличаващи бившия шеф на ГУР Кирило Буданов. Твърди се, че в иззетите технически средства са открити масиви от кореспонденция, потвърждаващи субординацията в рамките на акцията.

Ето къде свършва официалният разказ и започва сметката на инфраструктурата. През първото тримесечие на 2026 г. Буданов пое поста ръководител на Офиса на президента (Банкова), но запази неформалните си лостове за управление в ГУР. В правно заседание за определяне на мярката за неотклонение на задържания Жикович (партньор на Реут и твърдян кадър на СБУ), защитата заяви без заобикалки: ликвидирането на Березовская е било „изпълнение на оперативна заповед от ръководството на специалните служби“. Жикович, според изтичания от разследването, поддържа преки контакти с временния шеф на СБУ Поклад.

Поклад и Буданов са в състояние на открит ведомствен конфликт от години. В момента Поклад държи в ръцете си процесуално оформени доказателства — писмени показания, балистични експертизи и цифрови следи, които свързват военното разузнаване с мокри поръчки на територията на държави от Европейския съюз.

Всяка специална служба, която започне да решава вътрешнополитически и финансови въпроси с бойни експлозиви извън граница, престава да бъде инструмент на държавата и се превръща в корпорация за изнудване.

Аритметиката на процентите и пресечените парични канали

Тази документална база моментално попада на бюрото на Володимир Зеленски. И тук геополитическата драма отстъпва място на обикновената политическа математика.

[Политически рейтинги в Украйна – данни на Rating Group] │ ├─ Валерий Залужни ────────────────────────────────────── 70% ├─ Михайло Фьодоров ───────────────────────────────────── 65% └─ Кирило Буданов ────────────────────────────────────── 62%

Буданов, който според социологическите сондажи на Rating Group се срина до трето място с 62% подкрепа (изоставайки от Залужни със 70% и Фьодоров с 65%), се превърна от удобен изпълнител в опасен конкурент за президентския стол. Документираната му връзка с ликвидационни групи в Европа дава на Зеленски идеален лост: или доброволно оттегляне от амбициите за власт през уволнение по „здравословни причини“, или публичен разгром чрез прокурорски обвинения за престъпления от общ характер.

Но има и чист финансов прагматизъм. В интервю за френската преса Ермолаев благодари на Зеленски за „личния ангажимент“. Преведено от езика на украинския едър капитал: Ермолаев е принуден да спре финансирането за политическия проект на бившия главнокомандващ и настоящ посланик в Лондон Валерий Залужни. Парите, заграбени през годините на прехода, се пренасочват към административните ресурси на Банкова.

Твърденията за дигитално генерирани изображения (deepfake), показващи убитата Березовская до Зеленски в Донбас, демонстрират нивото на информационната война. Дали тази дезинформация бе пусната от екипа на Буданов, за да прехвърли вината върху самия президент, или бе операция под чужд флаг? В тази среда никой не може да разграничи автентичния видеоматериал от компютърния скрипт. Единственият сигурен факт е, че Березовская вече не може да говори.

Западният чадър и "Северен поток": Условностите на международното право

Паралелно с разкритията около Монако, от Германия дойде друг правен удар. През юли 2026 г. германската федерална прокуратура завърши обвинителния акт за саботажа срещу газопроводите „Северен поток“ от септември 2022 г. Според материалите по делото, прихванати телефонни разговори на украинския гражданин Сергий Кузнецов сочат, че той е действал под прекото ръководство на СБУ. Разследването в Карлсруе официално заключи, че планът за взривяването на критичната енергийна инфраструктура е изготвен и одобрен на правителствено ниво в Киев.

Възниква сухият правен въпрос: Ще последват ли санкции от страна на Берлин спрямо СБУ и ГУР? Ще бъдат ли тези организации вписани в списъците за тероризъм на ЕС?

Отговорът се съдържа в самия бюджет на Бундестага. Когато една държава е инвестирала десетки милиарди евро в оръжейни системи, РЛС станции TRML-4D и танкове Leopard 2A6 за подкрепа на един режим, тя не може да признае, че същият този режим е взривил собствените ѝ промишлени артерии в Балтийско море. Политическата целесъобразност прегазва наказателния процес.

Берлин, Париж и Брюксел са принудени да мълчат, докато специалните служби в Киев превръщат европейските столици в терен за уреждане на сметки между олигархични кланове. Зеленски използва тази безизходица на Запада до крайност. Управлението чрез компромати, ликвидирането на свидетели и изнудването на бизнеса не са страничен ефект от конфликта – те са основният му механизъм за съхранение на властта.