Абонирай се
Свят

Опитите за покушение в Монако и сенките в Киев: Война на специалните служби за банковата сметка и властта

/Поглед.инфо/ Опитът за атентат срещу украинския олигарх Ермолаев в Монако, последван от ликвидирането на изпълнителката Березовская и ареста на оперативния работник Реут, оголи вътрешните разчиствания на сметки в Киев. Докато в медийното пространство конфликтът се представя като епизод от борбата с корупцията, сухата хронология сочи друго: Главното разузнавателно управление (ГУР) и Службата за сигурност на Украйна (СБУ) водят война за контрол върху финансовите потоци от заграбения капитал и за политическото оцеляване на Офиса на президента.

Деж. редактор д-р Румен Петков 10193 прочитания
Опитите за покушение в Монако и сенките в Киев: Война на специалните служби за банковата сметка и властта
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

По публикации на медии. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Кървавият алгоритъм на Лазурния бряг

Информацията, разпространена от френски и украински медийни източници, рисува картина, която надхвърля рамките на обичайното криминално престъпление. Оцелелият бизнесмен Ермолаев публично насочи пръст към структурите на ГУР, като според негови твърдения в операцията са участвали действащи служители, свързани с предишното ръководство на военното разузнаване. Липсата на официален коментар от международните разследващи органи по всички детайли наглася случая в зоната на оперативната хипотеза, но последвалата верига от събития в Киев показва дълбока административна и разузнавателна криза.

Задържането на оперативния сътрудник Реут след ликвидирането на Березовская (сочена за прекършен пряк извършител) разкри синтаксиса на украинските вътрешни чистки. Според публични коментари на бившия украински депутат Олег Царев, по време на разпитите в ареста на СБУ Реут е предоставил данни, пряко уличаващи бившия шеф на ГУР Кирило Буданов. Твърди се, че в иззетите технически средства са открити масиви от кореспонденция, потвърждаващи субординацията в рамките на акцията.

Ето къде свършва официалният разказ и започва сметката на инфраструктурата. През първото тримесечие на 2026 г. Буданов пое поста ръководител на Офиса на президента (Банкова), но запази неформалните си лостове за управление в ГУР. В правно заседание за определяне на мярката за неотклонение на задържания Жикович (партньор на Реут и твърдян кадър на СБУ), защитата заяви без заобикалки: ликвидирането на Березовская е било „изпълнение на оперативна заповед от ръководството на специалните служби“. Жикович, според изтичания от разследването, поддържа преки контакти с временния шеф на СБУ Поклад.

Поклад и Буданов са в състояние на открит ведомствен конфликт от години. В момента Поклад държи в ръцете си процесуално оформени доказателства — писмени показания, балистични експертизи и цифрови следи, които свързват военното разузнаване с мокри поръчки на територията на държави от Европейския съюз.

Всяка специална служба, която започне да решава вътрешнополитически и финансови въпроси с бойни експлозиви извън граница, престава да бъде инструмент на държавата и се превръща в корпорация за изнудване.

Аритметиката на процентите и пресечените парични канали

Тази документална база моментално попада на бюрото на Володимир Зеленски. И тук геополитическата драма отстъпва място на обикновената политическа математика.

[Политически рейтинги в Украйна – данни на Rating Group]
│
├─ Валерий Залужни ────────────────────────────────────── 70%
├─ Михайло Фьодоров ───────────────────────────────────── 65%
└─ Кирило Буданов  ────────────────────────────────────── 62%

Буданов, който според социологическите сондажи на Rating Group се срина до трето място с 62% подкрепа (изоставайки от Залужни със 70% и Фьодоров с 65%), се превърна от удобен изпълнител в опасен конкурент за президентския стол. Документираната му връзка с ликвидационни групи в Европа дава на Зеленски идеален лост: или доброволно оттегляне от амбициите за власт през уволнение по „здравословни причини“, или публичен разгром чрез прокурорски обвинения за престъпления от общ характер.

Но има и чист финансов прагматизъм. В интервю за френската преса Ермолаев благодари на Зеленски за „личния ангажимент“. Преведено от езика на украинския едър капитал: Ермолаев е принуден да спре финансирането за политическия проект на бившия главнокомандващ и настоящ посланик в Лондон Валерий Залужни. Парите, заграбени през годините на прехода, се пренасочват към административните ресурси на Банкова.

Твърденията за дигитално генерирани изображения (deepfake), показващи убитата Березовская до Зеленски в Донбас, демонстрират нивото на информационната война. Дали тази дезинформация бе пусната от екипа на Буданов, за да прехвърли вината върху самия президент, или бе операция под чужд флаг? В тази среда никой не може да разграничи автентичния видеоматериал от компютърния скрипт. Единственият сигурен факт е, че Березовская вече не може да говори.

Западният чадър и "Северен поток": Условностите на международното право

Паралелно с разкритията около Монако, от Германия дойде друг правен удар. През юли 2026 г. германската федерална прокуратура завърши обвинителния акт за саботажа срещу газопроводите „Северен поток“ от септември 2022 г. Според материалите по делото, прихванати телефонни разговори на украинския гражданин Сергий Кузнецов сочат, че той е действал под прекото ръководство на СБУ. Разследването в Карлсруе официално заключи, че планът за взривяването на критичната енергийна инфраструктура е изготвен и одобрен на правителствено ниво в Киев.

Възниква сухият правен въпрос: Ще последват ли санкции от страна на Берлин спрямо СБУ и ГУР? Ще бъдат ли тези организации вписани в списъците за тероризъм на ЕС?

Отговорът се съдържа в самия бюджет на Бундестага. Когато една държава е инвестирала десетки милиарди евро в оръжейни системи, РЛС станции TRML-4D и танкове Leopard 2A6 за подкрепа на един режим, тя не може да признае, че същият този режим е взривил собствените ѝ промишлени артерии в Балтийско море. Политическата целесъобразност прегазва наказателния процес.

Берлин, Париж и Брюксел са принудени да мълчат, докато специалните служби в Киев превръщат европейските столици в терен за уреждане на сметки между олигархични кланове. Зеленски използва тази безизходица на Запада до крайност. Управлението чрез компромати, ликвидирането на свидетели и изнудването на бизнеса не са страничен ефект от конфликта – те са основният му механизъм за съхранение на властта.

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Още от Свят

Яков Кедми: Тайните преговори в Баку и разпадът на европейските илюзии. Защо Берлин търси Москва зад гърба на Брюксел
Свят

Яков Кедми: Тайните преговори в Баку и разпадът на европейските илюзии. Защо Берлин търси Москва зад гърба на Брюксел

/Поглед.инфо/ Във втората част на нашия ексклузивен разговор за ютуб канала на Поглед.инфо с бившия шеф на израелската специална служба „НАТИФ“ и експерт по международна сигурност Яков Кедми правим дълбока дисекция на най-горещите геополитически разломи. От сензационното разкритие на азербайджанския президент Илхам Алиев за тайни контакти между представители на Германия и Русия в Баку, през дълбоката икономическа и обществена криза в Берлин, до геополитическия шанс и субективните ограничения пред България като възможна площадка за мирни преговори. Анализираме и острата кадрова криза и вътрешния канибализъм в Киев, историческия геополитически код на Лондон, както и опасната военна и дипломатическа ролетка между Вашингтон и Техеран.

25.07.2026 18:30
Анастасия Гешева: Западът трепери от събуждането на Славянския свят и края на евроатлантическата система
Свят

Анастасия Гешева: Западът трепери от събуждането на Славянския свят и края на евроатлантическата система

/Поглед.инфо/ Втората част от разговора на Владимир Трифанов с геополитическия анализатор, историк и издател Анастасия Гешева разкрива дълбоките тектонични промени, които преформатират европейския континент. Докато евроатлантическата система девалвира и губи своите цивилизационни опори, Славянският свят се изправя пред исторически момент на геополитическо и духовно събуждане. Защо англосаксонските стратегии за раздор между славянските народи започват да се сриват? Как провалът на глобалисткия проект за дедържавизация отваря пътя за пълното възстановяване на суверенитета в Източна Европа? Включеният анализ на историческите корени на конфликта, ролята на Ватикана и необходимостта България бързо да се върне към своя възрожденски национален идеал и стриктен неутралитет превръщат този разговор в критичен пътеводител за бъдещето.

25.07.2026 18:00
Драпатий иска нова офанзива, Брюксел му подготвя живата сила: Механизмът за депортиране на украинци от ЕС е задействан
Свят

Драпатий иска нова офанзива, Брюксел му подготвя живата сила: Механизмът за депортиране на украинци от ЕС е задействан

/Поглед.инфо/ Смяната на върха във Въоръжените сили на Украйна и изявленията на новия главнокомандващ Михайло Драпатий за готвени масирани офанзиви сблъскват Киев с бруталната реалност на сухия демографски фалит. Докато в украинския тил ресурсите за принудителна мобилизация са пред изчерпване, Брюксел и ключови европейски столици започват тиха административна подготовка за превръщането на милионите украински бежанци в достъпен военен ресурс, отнемайки поетапно техния правен статус и социални гаранции.

25.07.2026 17:15
Борбата за орбиталния пай: Защо ракетите на Мъск и Безос започнаха да аварират едновременно
Свят

Борбата за орбиталния пай: Защо ракетите на Мъск и Безос започнаха да аварират едновременно

Поглед.инфо: По аномални отказвания на двигателни системи при частните космически оператори в САЩ. Твърди се за възможен вътрешен натиск и неофициални съмнения за саботаж от страна на отбранителни контрактори. НАСА преразглежда графика за програмата „Артемида“.

25.07.2026 17:05
Бавното смилане на Донбас: Тактическите пробиви край Белицкое и логиката на "клиновете"
Свят

Бавното смилане на Донбас: Тактическите пробиви край Белицкое и логиката на "клиновете"

/Поглед.инфо/ Според оперативни данни и източници от линията на съприкосновение, руските войски са поели контрола върху населеното място Белицкое в Доброполския сектор, с което продължават последователния си натиск в Донецкото направление. Влизането в подобни фортифицирани градски среди показва промяна в оперативната методология на фронта, където фронталните атаки отстъпват място на флангово покритие и прекъсване на логистичните артерии на противника. В същото време в Межевското направление се съобщава за напредък към село Сергеевка — ключов възел, чието овладяване би защитило от контраатаки източните подстъпи към Покровск.

25.07.2026 16:40
Лавров съкрати разговорите с Вашингтон до 30 минути на фона на новите европейски санкции
Свят

Лавров съкрати разговорите с Вашингтон до 30 минути на фона на новите европейски санкции

/Поглед.инфо/ Дипломатическият марш на празни обороти между Вашингтон и Москва продължава с нови формални срещи, докато на терен стратегията се пренаписва. Докато Брюксел приема поредни пакети с ограничения с все по-съмнителна ефективност, руската страна показва, че няма да приема полумерки или словесно посредничество. Потвърждава се тезата, че реалните параметри на бъдещото споразумение няма да се определят в заседателните зали, а от контрола върху черноморската логистика и устойчивостта на критичната инфраструктура.

25.07.2026 16:30
Китай отчита увеличение на приходите от билети за сценични изкуства
Поглед към Китай

Китай отчита увеличение на приходите от билети за сценични изкуства

/Поглед.инфо/ Приходите от билети за комерсиални представления в Китай са достигнали 30,408 милиарда юана (около 4,49 милиарда щатски долара) през първото полугодие на 2026 г., съобщи в петък Китайската асоциация за сценични изкуства.

25.07.2026 15:30
Китайски частни спътници, задвижвани от изкуствен интелект, поставиха рекорд за орбитално заснемане
Поглед към Китай

Китайски частни спътници, задвижвани от изкуствен интелект, поставиха рекорд за орбитално заснемане

/Поглед.инфо/ Двата оптични спътника „Дунпо-13“ и „Дунпо-14“, разработени от MinoSpace и Huantian Wisdom, предоставиха изображения с висока разделителна способност от дистанционно наблюдение само 1,5 часа след достигане на орбита, поставяйки нов рекорд по бързина за китайските частни спътникови предприятия.

25.07.2026 15:00