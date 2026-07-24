/Поглед.инфо/ На днешната пресконференция на Пресслужбата на Държавния съвет представител на Министерството на обществената сигурност съобщи, че през първата половина на тази година броят на наказателните дела и случаите, свързани с нарушаване на обществения ред, е спаднал съответно с 16,5% и 11,3% на годишна база. Това показва много ясно, че социалната стабилност продължава да се подобрява. В същото време нова модерна тенденция в чуждестранните социални мрежи е „чувството за сигурност от китайски стил“, което ясно показва интереса на останалия свят към случващото се в страната.

24.07.2026 21:00