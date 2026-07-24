Инвестициите на Китай във водна инфраструктура надхвърлят 515 млрд. юана през първото полугодие
/Поглед.инфо/ Китай е инвестирал 515,1 млрд. юана (около 75,82 млрд. щатски долара) в изграждането на съоръжения за водоснабдяване през първата половина на 2026 г. Това показват последните официални данни на Министерството на водните ресурси.
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Китайската делегация на форума на АСЕАН опровергава категорично клеветите от страна на Япония
/Поглед.инфо/ По време на регионалния форум на АСЕАН и срещата на външните министри на страните от Източна Азия японската делегация отново политизира въпросите за Тайван, Южнокитайско море и т.нар. „китайска заплаха“.24.07.2026 22:00
Китай представи петгодишен план за развитие на възобновяемата енергия
/Поглед.инфо/ Китай публикува план за развитие на възобновяемата енергия през периода 2026–2030 г., който предвижда ускорено разширяване на зеления енергиен сектор.24.07.2026 21:45
Китайските математици Дън Ю и Уан Хун спечелиха медали „Фийлдс“
/Поглед.инфо/ На 23 юли в американския град Филаделфия беше открит Международният конгрес на математиците 2026 г., по време на който бяха обявени носителите на медалите „Фийлдс“ за 2026 г. Сред наградените са младите китайски математици Дън Ю и Уан Хун.24.07.2026 21:30
Добивът на лятно зърно за първи път надхвърли 150 млн. тона
/Поглед.инфо/ На днешната пресконференция на Пресслужбата на Държавния съвет представител на Министерството на земеделието и селските райони заяви, че през първата половина на тази година селскостопанската икономика е запазила тенденцията си към стабилно и положително развитие. Това е осигурило силна подкрепа за стабилизиране и подобряване на националната икономика. По-конкретно, добивът на лятно зърно преодоля влиянието на късното засяване на големи площи и многократните валежи по време на жътвата, като за първи път надхвърли 150 млн. тона.24.07.2026 21:15
Руски ракетен удар порази изложба за дронове край Киев при онлайн изтичане на координати
/Поглед.инфо/ Високоточен удар по закрита демонстрация на безпилотни летателни системи край Киев повдига тежки въпроси относно операционната сигурност на украинските военни и цивилни разработчици. Според информация от местни източници и съобщения на военните ведомства, поразяването на обекта на асоциация „Армада“ е довело до десетки жертви сред инженерния състав, командването на Силите за безпилотни системи и представителите на разузнаването. Основната хипотеза за пробива сочи към елементарна грешка в дигиталната сигурност – отворена онлайн регистрация за събитие с висока стойност. Поражението показва систематичната уязвимост на тиловите инфраструктури при липса на оперативен маскировка.24.07.2026 21:04
Социалната стабилност в Китай продължава да се подобрява
/Поглед.инфо/ На днешната пресконференция на Пресслужбата на Държавния съвет представител на Министерството на обществената сигурност съобщи, че през първата половина на тази година броят на наказателните дела и случаите, свързани с нарушаване на обществения ред, е спаднал съответно с 16,5% и 11,3% на годишна база. Това показва много ясно, че социалната стабилност продължава да се подобрява. В същото време нова модерна тенденция в чуждестранните социални мрежи е „чувството за сигурност от китайски стил“, което ясно показва интереса на останалия свят към случващото се в страната.24.07.2026 21:00
Външнополитическата вакуумност на САЩ и блокираната дипломация в Югоизточна Азия
/Поглед.инфо/ Дипломатическите маневри по време на министерската среща на АСЕАН в Манила показаха системните пукнатини в американската стратегия в Тихоокеанския регион. Докато Вашингтон се оплита в ескалиращия конфликт в Близкия изток и напрежението около Иран, държавите от Югоизточна Азия са принудени сами да търсят гаранции за своята енергийна и суровинна сигурност. Инцидентите в Южнокитайско море остават на заден план пред опасността от блокиране на ормузките маршрути. Търговският оборот между Пекин и региона вече надхвърля един трилион долара, което прави стратегическото пренареждане на регионалните съюзи неизбежно, независимо от натиска на САЩ.24.07.2026 20:58
Рубио за провала от Анкъридж! Конфликтът не може да бъде спрян: Вашингтон призна, че Украйна е по-силна от САЩ
/Поглед.инфо/ Изявлението на държавния секретар на САЩ Марко Рубио след срещата му с руския външен министър Сергей Лавров в Манила разкри дълбоката криза в американската външнополитическа стратегия. Признанието, че дипломатическите рамки от Анкъридж са пропаднали поради несъгласието на Киев, поставя фундаментални въпроси относно реалните лостове за влияние на Вашингтон. Докато дипломатическият канал боксува, оперативната обстановка в Донбас и блокадата на черноморската портова инфраструктура очертават траектория, в която военните фактори на терен изцяло изтласкват геополитическите преговори.24.07.2026 20:51