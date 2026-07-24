Социалната стабилност в Китай продължава да се подобрява

/Поглед.инфо/ Яков Кедми прави един от най-рязките си анализи за стратегическата промяна, която Владимир Путин успя да наложи в отношенията между Русия, САЩ и Европа. В разговора ми с него Кедми обяснява защо Вашингтон вече разбира, че война с Русия заради европейските амбиции може да постави под удар самата Америка – и защо това оставя Европа в драматично по-слаба позиция. Говорим и за срещата Лавров–Рубио, провала на мирния процес около Украйна, западните надежди за „Русия след Путин“ и опасната илюзия, че смяната на един човек автоматично ще промени руската държава. Според Кедми истинският въпрос е много по-тежък: кой може да наследи Путин и какво ще стане с Русия, ако начело отново се появи лидер от мащаба на Горбачов или Елцин?

24.07.2026 18:00