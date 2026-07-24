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Физика на актустичните смущения и фонетичната инженерна история на сигнала "Mayday"

/Поглед.инфо/ През първите десетилетия на XX век бързото развитие на гражданската авиация и радиооборудването се сблъсква с физически бариер, който не може да бъде пренебрегнат: шума на двигателите с вътрешно горене и слабите лампови предаватели. Класическият телеграфен знак SOS, перфектно работещ при морзовите импулси, се оказва абсолютно неприложим при прехода към гласова комуникация по радиото. В статията разглеждаме как през 1923 г. на летище Кройдън в Лондон е разработена фонетичната система за безопасност, базирана на френската фраза "m'aidez", която през 1927 г. получава глобален статут и продължава да регулира аварийните протоколи в световния ефир.

Деж. редактор Александра Докова 3895 прочитания
Физика на актустичните смущения и фонетичната инженерна история на сигнала "Mayday"
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Границите на морзовия код и акустичният срив в ранната авиация

Допреди век радиотелеграфната комуникация се крепи на телеграфния ключ и точка-тире импулсите. Международният сигнал SOS (3 точки, 3 тирета, 3 точки) е приет още през 1906 г. на Берлинската радиотелеграфна конференция, измествайки ранния код CQD. Причината тогава е чиста математика на преноса: ритмичната последователност е трудно да бъде объркана от опитен телеграфист, дори при атмосферни смущения. Но развитието на въздушния транспорт след Първата световна война и масовото навлизане на амплитудно-модулираните (AM) предаватели в пилотските кабини разкриват сериозни пробойни в тази логика.

Авиационните радиостанции през 20-те години на миналия век са обемисти, нестабилни и силно податливи на електромагнитни паразити, генерирани от запалителните системи на двигателите. Когато пилотът трябва да предаде гласово съобщение през отворената кабина, шумът надхвърля 90 децибела. Произнасянето на буквите „С-О-С“ (S-O-S) в микрофона произвежда кратки, меки съгласни и глуха гласна, които в условия на силен бял шум просто се разпадат. Честотният спектър на човешкия глас в тогавашните микрофони се свива драстично. Нужен е акустичен конструкт с висока амплитуда и специфични фонеми, които да пробиват шума, без да изискват висок радиочестотен диапазон.

Лондон, Кройдън и мостът над Ламанша

През 1923 година британското летище Кройдън (Croydon Airport) изпълнява ролята на главен международен хъб за Обединеното кралство. По-голямата част от трафика е концентрирана по линията Лондон – Париж, обслужвана от пилоти и диспечери от двете страни на Ламанша. Старшият радиооператор на летището, Фредерик Стенли Мокфорд, получава официална задача от ръководството: да предложи една-единствена дума за бедствие, която да бъде еднакво лесна за произнасяне и мигновено разбираема както за англоговорещите, така и за френските екипажи.

Мокфорд не търси романтични метафори, а тръгва от практическата граматика. Той стъпва върху френския императив „m'aidez“ (съкратено от „venez m'aider“ – „дойдете да ми помогнете“). Когато фразата се транслитерира фонетично на английски, се получава думата „Mayday“. При произнасяне [ˈmeɪdeɪ] разчита на две отворени, дълги гласни („еи“) и твърди избухливи съгласни („m“ и „d“). Тази звукова комбинация притежава изключително висок процент на разпознаваемост при нисък коефициент на полезно действие на радиопредавателя.

Официалното международно кодиране става факт няколко години по-късно. На Международната радиотелеграфна конвенция във Вашингтон през 1927 г., след обстоен преглед на протоколите за сигурност, "Mayday" е приет като официален гласов аварен сигнал за авиацията и корабоплаването, заменяйки изцяло идеята за гласово изговаряне на SOS.

Протоколът на тройното повторение и радиоакустичната регистрация

В летателната практика думата никога не се изговаря самостоятелно. Стандартният оперативен протокол на Международната организация за гражданска авиация (ICAO) изисква задължително трикратно повторение: „Mayday, Mayday, Mayday“. Зад това изискване стои чиста вероятностна математика и строго психофизиологическо оразмеряване.

При пренос на данни през нестабилен аналогов канал, вероятността за загуба на единична дума поради моментно прекъсване на сигнала или прескачане на честотата е висока. Повторението три пъти гарантира, че дори първите две срички да бъдат заличени от атмосферно смущение, последната фаза на предаването ще бъде прихваната от наземната станция. Втората причина е стриктната превенция срещу фалшиви аларми. Диспечерът на земята може да обсъжда с друг самолет предишен инцидент и да спомене думата контекстуално. Трикратното последователно изговаряне без прекъсване обаче е ясен правен и оперативен маркер за незабавно обявяване на аварийно състояние.

След приемането на сигнала, честотата се обявява за „затворена“ за всички останали участници. Всеки друг въздухоплавателен съд спира да предава, а диспечерският център осигурява пълен приоритет на засегнатия борд, записвайки координатите, височината, остатъка от гориво и броя на душите на борда. За повече подробности относно развитието на аеронавигационните протоколи през миналия век си струва да се разгледат [архивите за ранна радиотелефония и аварийна инфраструктура].

Пан-Пан срещу Mayday: Градация на риска на борда

Широко разпространена грешка извън професионалните среди е разбирането, че всеки технически проблем изисква сигнал за бедствие. Авиационната логистика разделя събитията на две строги категории: Distress (Непосредствена опасност) и Urgency (Спешност).

За втората категория се използва друг фонетичен код, отново с френски произход – „Pan-Pan“, произлизащ от думата „panne“ (повреда, дефект). Сигналът „Pan-Pan, Pan-Pan, Pan-Pan“ информира наземния контрол, че самолетът има сериозна техническа неизправност или медицински казус на борда, но към момента липсва непосредствена заплаха за загуба на машината или човешки животи. Примери за това са отказ на един от генераторите при двумоторни самолети, дезориентация на пътник или загуба на вторична навигационна система.

Сигналът „Mayday“ се запазва единствено за критични сценарии: незагасен пожар на борда, пълна загуба на тяга, неконтролируема декомпресия или недостатъчно гориво за достигане до което и да е алтернативно летище. Преминаването от "Pan-Pan" към "Mayday" става в секундата, в която контролът върху ситуационните параметри започне да се губи.

Днес, въпреки навлизането на сателитните системи за позициониране, дигиталните канали за данни (CPDLC) и автоматизираните трансponder кодове (като сквок 7700), гласовото предаване остава последният и най-директен инструмент в ръцете на екипажа. Анализът на аварийните ленти от последните десетилетия показва, че въпреки дигитализацията, именно простият акустичен дизайн, създаден в мъглата на летище Кройдън преди век, продължава да бъде най-бързата връзка между пилотската кабина и спасителните служби.

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