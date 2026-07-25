Анастасия Гешева: Западът трепери от събуждането на Славянския свят и края на евроатлантическата система

/Поглед.инфо/ Втората част от разговора на Владимир Трифанов с геополитическия анализатор, историк и издател Анастасия Гешева разкрива дълбоките тектонични промени, които преформатират европейския континент. Докато евроатлантическата система девалвира и губи своите цивилизационни опори, Славянският свят се изправя пред исторически момент на геополитическо и духовно събуждане. Защо англосаксонските стратегии за раздор между славянските народи започват да се сриват? Как провалът на глобалисткия проект за дедържавизация отваря пътя за пълното възстановяване на суверенитета в Източна Европа? Включеният анализ на историческите корени на конфликта, ролята на Ватикана и необходимостта България бързо да се върне към своя възрожденски национален идеал и стриктен неутралитет превръщат този разговор в критичен пътеводител за бъдещето.