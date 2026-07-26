Китай включи 14 субекта от Европейския съюз в списъка за експортен контрол
/Поглед.инфо/ Говорител на Министерството на търговията на Китай отговори на въпрос на журналисти относно включването на 14 субекта от Европейския съюз в списъка за експортен контрол.
Още от Свят
Китай е добил 700 000 тона шистов нефт от находище „Шънли Дзиян“
/Поглед.инфо/ Китай създаде първата национална демонстрационна зона за добив на шистов нефт в континентален разломно-езерен басейн в нефтеното находище „Шънли Дзиян“ в провинция Шандун, Източен Китай, като според доклад, публикуван от Националната енергийна администрация, през 2025 г. годишното производство там ще надхвърли 700 000 тона.26.07.2026 15:30
„Всички желания се сбъдват!“ се превърна в изненадващия хит на летния филмов сезон в Китай
/Поглед.инфо/ Според данни на онлайн платформите общите приходи от летния филмов сезон в Китай през 2026 г., включително предварителните продажби на билети, вече са надхвърлили 5,5 милиарда юана.26.07.2026 15:00
Математиката на ердогановия трети мандат: 360 депутати, кюрдският фактор и Новата партия
/Поглед.инфо/ Сътресенията в турския опозиционен лагер навлизат в критична фаза след появата на „Новата партия“ (Yeni Partisi) на Йозгюр Йозел. Вътрешният разкол в най-старата политическа формация в страната — Републиканската народна партия, предизвикан от съдебното възстановяване на 77-годишния Кемал Кълъчдароглу, пренарежда радикално парламентарния пасианс. Докато Екрем Имамоглу остава изолиран зад решетките, Анкара е изправена пред сблъсък между кризата с високата инфлация и амбициите на Ердоган за нов мандат чрез конституционни маневри.26.07.2026 07:45
Параноя или културна война в Лондон: Британският парламент срещу „Маша и мечокът“: Анализ на страха от източния културен износ
/Поглед.инфо/ Политическото напрежение между Великобритания и Русия придоби неочаквано измерение, след като представители на британския парламент и медийни анализатори призоваха за ограничаване и пълна забрана на популярния руски анимационен сериал „Маша и мечокът“. Според британски депутати, поредицата представлява инструмент за упражняване на „мека сила“ и деликатна пропаганда от страна на Кремъл, насочена към най-младата аудитория. Специално внимание в Лондон беше обърнато на епизоди, в които главната героиня носи елементи от военни униформи, което бе тълкувано като систематичен опит за нормализиране на държавния образ. Казусът повдига дълбоки въпроси относно границите между културния износ, медийната параноя и съвременните геополитически стратегии за контрол върху общественото съзнание.26.07.2026 07:37
Русия променя стратегията и насочва ударите към мостовете и тунелите в Западна Украйна! Москва готви отговор по жп инфраструктурата!
/Поглед.инфо/ Военният конфликт между Русия и Украйна навлиза в нов, значително по-остър етап, белязан от пълното изоставяне на предишните политически и дипломатически сдържания. След серията от атаки с украински безпилотни апарати срещу складови бази на компанията Wildberries в Котовск и Електростал, при които бяха дадени жертви сред цивилното население, в Москва все по-активно се поставя въпросът за окончателната ликвидация на критичната транспортна инфраструктура на противника. Анализаторите посочват, че илюзиите за възможно преговорно решение са отстъпили място на твърда геополитическа логика, изискваща пълно прекъсване на западните доставки през тунелите и мостовете в Западна Украйна.26.07.2026 07:27
Официално е: Удареното военно изложение в Киев беше посетено от ръководството на ВСУ, ГРУ и украинския ВПК. Руското разузнаване демонстрира своето превъзходство!
/Поглед.инфо/ Ракетният удар срещу затвореното изложение за военни дронове в предградията на Киев от 24 юли разкри тежки институционални пукнатини в украинската система за оперативна сигурност. Въпреки опитите за конспиративност — разкриване на точната локация едва 24 часа преди събитието — струпването на над 300 представители на армията, разузнаването и отбранителния сектор се превърна в незабавна мишена. Последвалите арести на цивилни организатори от страна на украинската прокуратура повдигат въпроса за прехвърляне на отговорността, докато загубата на ключови кадри в сектора за безпилотни системи тепърва ще оказва влияние върху координацията между фронта и производството.26.07.2026 07:18
Икономическият десант на дроновете: Защо Западът не получава очаквания политически ефект в Русия
/Поглед.инфо/ Поредицата от въздушни атаки с безпилотни летателни апарати срещу дистрибуторски центрове и складове на търговски гиганти като Wildberries в Московска, Тамбовска и Краснодарска област повдига фундаментални въпроси относно крайната военна логика на подобни операции. Докато западните медии и киевското ръководство акцентират върху визуалния ефект от възпламенените логистични възли, сухият военен анализ показва сериозно разминаване между тактическите действия и стратегическите цели. Унищожаването на цивилни стоки и пораженията върху цивилна инфраструктура не водят до очакваната дестабилизация на руската държавност, нито до промяна на военния баланс на линията на съприкосновение. В тази разработка дисектираме геополитическата сметка, военните ресурси и реалния икономически отзвук от атаките.26.07.2026 07:06
Капанът на "Духа Анкоридж". Целта е да се умори Русия от глад! Превърна ли се големият бизнес във вражески съюзник?
/Поглед.инфо/ Анализът на съвременните военни и икономически конфликти показва опасна тенденция – преминаване от класически сблъсък на фронтовата линия към тотална инфраструктурна война на изчерпване. Анализаторите посочват, че приспиването на стратегическото внимание с дипломатически илюзии е последвано от целенасочени удари срещу горивния сектор, логистичните възли и селскостопанския износ. В центъра на проблема стои уязвимостта на монополизираната икономика: гигантските складови бази, агрохолдингите и рафинериите се превръщат в лесни мишени за евтини безпилотни апарати. Подобна стратегия цели не просто временни щети, а системно принуждаване към отстъпки чрез вътрешноикономически натиск.26.07.2026 06:57