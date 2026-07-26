Китай включи 14 субекта от Европейския съюз в списъка за експортен контрол

/Поглед.инфо/ Политическото напрежение между Великобритания и Русия придоби неочаквано измерение, след като представители на британския парламент и медийни анализатори призоваха за ограничаване и пълна забрана на популярния руски анимационен сериал „Маша и мечокът“. Според британски депутати, поредицата представлява инструмент за упражняване на „мека сила“ и деликатна пропаганда от страна на Кремъл, насочена към най-младата аудитория. Специално внимание в Лондон беше обърнато на епизоди, в които главната героиня носи елементи от военни униформи, което бе тълкувано като систематичен опит за нормализиране на държавния образ. Казусът повдига дълбоки въпроси относно границите между културния износ, медийната параноя и съвременните геополитически стратегии за контрол върху общественото съзнание.

26.07.2026 07:37