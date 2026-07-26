/Поглед.инфо/ Постъпващата информация за развитието на бойните действия на няколко сектора от линията на съприкосновение сочи за сериозни размествания в отбранителните линии и възникване на тактически кризи за украинското командване. Публичните признания за проблеми в логистиката и загуба на контрол върху ключови територии съвпадат с рокадите във висшия команден състав в Киев. Анализът на оперативните данни показва напредък на руските части в района на Волчанск, както и промяна в щурмовата методология на южния сектор в Запорожие.

По публикации в медиите и военни кореспонденти. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Географският обхват на настоящите сблъсъци на север показва, че динамиката край Волчанск не е изолиран епизод, а част от по-широка оперативна картина. По данни от публикации на военни наблюдатели, руските подразделения са осъществили дълбоко вклиняване от района на Охримовка в посока Захаровка, ползвайки естествените гънки на терена — главно оврази и горски пояси. Твърди се, че този маневър обхваща дълбочина от малко над 10 километра, което притиска украинските позиции и застрашава логистичните артерии, захранващи близките опорни пунктове.

Но тук възниква въпрос, който малцина картографи поставят директно: защо отбраната се огъна точно в този участък?

Северният сектор бе под прекия контрол на генерали, които наскоро получиха нови, по-високи назначения в йерархията на въоръжените сили на Украйна. Обикновено при подобни кадрови рокади следва публично прехвърляне на вина. Новите лица в командването обвиняват предшествениците си в преувеличени доклади, „заеми“ от бъдещи резерви и изкривяване на реалната картографска картина.

Разминаването между картографията и реалността на терен

Според изчисления на OSINT изследователи и независими военни блогъри, контролираната зона от руските сили в Северния сектор се е разширила значително от началото на юли. Оценките варират, но се посочва цифрата от близо 350 квадратни километра. Проблемът при засичането на тези територии е, че наблюдателите избягват да оцветяват определени зони като „превзети“, докато няма категорични видеоматериали от геолокация, потвърждаващи присъствието на пехота или техника.

Сраженията за Бели Колодез и съседните населени места като Ивановка и Захаровка илюстрират класическата тактика на обхващане. Ивановка и Захаровка са географски свързани селища; с падането или блокирането на едното, бойните действия автоматично се пренасят в покрайнините на другото.

Ако се съди по изявлението на наблюдателя Дмитрий Дегтярев, напречни пробиви от по няколко километра от двата фланга създават предпоставки за образуване на т.нар. „котел“. Формира се триъгълник, обхващащ десетки малки населени места. Математиката на подобна операция е проста, но реализацията ѝ зависи от плътността на войските: сближаване на фланговете с по 9 километра от всяка страна би затворило обръча.

Но дали украинското командване наистина ще допусне обкръжение, или ще предприеме организирано отстъпление към следващата отбранителна линия?

Историческият опит от битките през 2022 и 2023 г. показва, че изтеглянията често се забавят по политически причини, което води до тежки загуби в жива сила. Прехвърлянето на резерви от други сектори пък оголва фронта в Донбас или Запорожие. Това е дилема без добър ход.