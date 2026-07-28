Президентът на Бразилия: Продължаващият митнически натиск на САЩ върху страната ни е стратегическа грешка

/Поглед.инфо/ На 26 юли президентът на Бразилия Луис Инасио Лула да Силва публикува статия във вестник „Вашингтон пост“, в която разкритикува продължаващия натиск на САЩ върху Бразилия чрез налагането на нови мита.

В статията Лула заявява, че през юли тази година американското правителство е решило да наложи нови мита върху бразилски стоки в размер между 12,5% и 37,5%. Според него тези мита са не само несправедливи, но и представляват стратегическа грешка. Те вредят както на американската икономика, така и на партньорството между двете страни. Освен това в средносрочен и дългосрочен план те ще нарушат добре интегрираните производствени вериги между двете държави, а бразилските компании ще заменят американските доставчици с други международни партньори.

Лула подчерта още, че Бразилия е готова да продължи диалога по открит и конструктивен начин. Той обаче заяви, че съдбата на Бразилия принадлежи единствено на бразилския народ и не подлежи нито на външна намеса, нито на компромиси, които биха накърнили националните интереси.