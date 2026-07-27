Китай е готов да работи съвместно с всички държави, които ценят мира

„Китайската армия изпълнява своите международни задължения в името на мира и демонстрира отговорността и последователния стремеж на една голяма държава към опазването на световния мир“ – с тези думи започна приветственото слово на старши полковник Уан Хунбин - военен аташе към посолството на КНР в България по време на тържествения прием по повод 99-ата годишнина от създаването на Китайската народноосвободителна армия, домакин на който бе дипломатическата мисия на КНР в българската столица.

В присъствието на Н.Пр. посланик Дай Цинли, както и на ръководни представители на българското правителство – министри и техни заместници, депутати и председатели на парламентарни групи и комисии в НС, ръководители на институти и международни организации, представители на български и чуждестранни военни мисии, на въоръжените сили и военни институции от Република България, както и на видни общественици и политици, приветствена реч произнесе старши полковник Уан Хунбин. Той припомни, че през настоящата година се отбелязва и 105-годишнината от основаването на Китайската комунистическа партия. „През своята история КНОА неизменно върви в крак с развитието на делото на партията и народа – израства в изпитанията на бойното поле, развива се чрез съхраняване на традициите и непрекъснати иновации и укрепва своята боеспособност в процеса на изграждането си“, подчерта китайският военен дипломат. „Китай последователно отстоява мира, допринася за глобалното развитие и защитава международния ред. Страната активно участва в мироопазващите операции на ООН и е вторият по големина финансов донор на мироопазващите операции на организацията, както и най-големият участник с личен състав сред постоянните членове на Съвета за сигурност. Китай създаде и мироопазващи сили в готовност с численост 8000 души посочи военният аташе. Той даде и конкретни примери за участието на китайските миротворци в различни страни, като например в Ливан, където през последните двадесет години те последователно разминираха над два милиона квадратни метра територия и откриха и обезвредиха повече от 18 000 мини и други невзривени боеприпаси. Примери бяха посочени и в областта на международната хуманитарна помощ - болничните кораби на Военноморските сили на Китай „Peace Ark“ и „Silk Road Ark“, които изпълниха редица дейности в рамките на мисия „Хармония“. „Само болничният кораб „Peace Ark“ е изминал над 240 000 морски мили, посетил е 43 държави и региони и е предоставил медицинска помощ на повече от 230 000 души, превръщайки се в истински животоспасяващ кораб на мира, заяви полковникът и добави, че в открито море китайските военноморски сили са изпратили 48 ескортни формирования с над 100 военни кораба за защита на корабоплаването в Аденския залив и край бреговете на Сомалия. „Тези действия убедително показват, че Китайската армия изпълнява своите международни задължения в името на мира и демонстрира отговорността и последователния стремеж на една голяма държава към опазването на световния мир“, подчерта полк. Уан Хунбин. Той се спря и на все по-сложната и динамична международна среда, белязана от нарастваща нестабилност и несигурност и посочи като пример за мирното разрешаване и сътрудничество в световен мащаб четирите глобални инициативи, предложени от председателя Си Дзинпин, които предлагат конструктивна визия за насърчаване на глобалното развитие, сигурността, цивилизационния диалог и усъвършенстването на глобалното управление. Китай е готов да работи съвместно с всички държави, които ценят мира, за отстояване на многостранния подход, за защита на международния ред, основан на целите и принципите на Устава на ООН, както и за прилагане на концепцията за общност на споделена съдба за човечеството и на четирите глобални инициативи, посочи военният аташе, а китайската армия също е готова да задълбочава сътрудничеството с въоръжените сили на всички държави, за да посрещнем заедно общите предизвикателства и изградим свят на траен мир, всеобща сигурност, споделен просперитет, откритост, приобщаване и хармония с природата.

Китайският военен дипломат се спря специално на отношенията между Китай и България, които последователно подкрепят опазването на международния мир и регионалната стабилност и отстояват разрешаването на международните и регионалните конфликти чрез политически и дипломатически средства, създавайки благоприятни условия за мирно развитие. В края на приветственото слово полк. Уан Хунбин заяви: „През последните години, под стратегическото ръководство на държавните глави на Китай и България, традиционното приятелство между нашите две страни придоби нова динамика, а обменът и сътрудничеството между въоръжените сили се развиват успешно. Убеден съм, че с общите усилия на двете страни това сътрудничество ще достигне ново равнище и ще донесе още по-значими резултати“.