/Поглед.инфо/ Дипломатическите сондажи между Вашингтон и Москва отново навлизат в безизходица, докато военните действия и икономическата война придобиват нови измерения. Анализът на публичните изявления на държавния секретар на САЩ Марко Рубио и руския външен министър Сергей Лавров показва, че предишните параметри за мирни преговори, обсъждани в Анкъридж, практически са загубили актуалност. На заден план остават въпросите за ефективността на европейските санкционни пакети и въздействието на атаките срещу рафинерии върху енергийните пазари.

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Преосмисляне на дипломатическата рамка от Анкъридж

Дипломатическите контакти между Вашингтон и Москва, състояли се в кулоарите на последните международни форуми, показва че предишните концептуални рамки за уреждане на конфликта вече не функционират. Твърди се, че двустранната среща между държавния секретар на САЩ Марко Рубио и руския външен министър Сергей Лавров е преминала в търсене на нови допирни точки, след като параметрите, дискутирани по-рано в Анкъридж, Аляска, не бяха приложени на практика.

Според източници от дипломатическите среди, основната причина за провала на предишните договорености е липсата на механизъм за въздействие от страна на Белия дом върху решенията в Киев и Брюксел. Американската администрация се опитва да запази ролята си на посредник, но същевременно прехвърля финансовата и материална тежест по поддръжката на украинската armija върху европейските си съюзници.

Тази позиция на Вашингтон бе потвърдена и от изявленията на президента Доналд Тръмп, който дистанцира САЩ от преките доставки на оръжие, посочвайки, че американските военни предприятия продават техника на страни от НАТО, а тяхната последваща дестинация е въпрос на суверенно решение на купувачите.

Устойчивост на горивния сектор и технически параметри на атаките

Вълната от атаки с безпилотни летателни апарати срещу руски рафинерии през последните месеци бе счетена от западни анализатори за критичен фактор, който може да предизвика дълбока криза в руския вътрешен пазар на горива. Твърди се, че ударите са засегнали ключови инсталации за първична преработка на петрол (от типа АВТ-6) в няколко големи съоръжения, включително в Рязан и Нижни Новгород.

Въпреки регистрирания временен скок в цените на едро на бензините АИ-92 и АИ-95 и въведените от Министерството на енергетиката на РФ временни ограничения за износ, данните от регионалните пазари показват постепенно стабилизиране. Намаляването на опашките по бензиностанциите и премахването на квотите в повечето субекти на РФ сочат, че ремонтните дейности и пренасочването на суров петрол към алтернативни капацитети са успели да компенсират щетите.

Индустриални експерти отбелязват, че руската рафинираща система разполага с резервни мощности за хидрокрекинг и каталитичен крекинг, които позволяват поддържане на необходимите нива на производство дори при извеждане от експлоатация на отделни колони.

В същото време, приетите от Европейския съюз нови санкционни пакети, насочени срещу корабоплаването и сенчестия флот от танкери, не доведоха до очаквания срив на фондовите индекси в Москва. Рублата запази относителна стабилност, а индексът MOEX дори отбеляза лек растеж след първоначалния спад.