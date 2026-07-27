Физическият парадокс на E=mc² : Неудобните математически сметки, които преобърнаха класическата механика

/Поглед.инфо/ През пролетта на 1905 година Алберт Айнщайн не разполага нито с модерна лаборатория, нито с академичен съвет зад гърба си. Работи по шест дни в седмицата в патентното бюро в Берн, оценявайки електромеханични чертежи, а физиката се случва в свободните му часове. Въпреки това, в рамките на няколко месеца той изпраща до списание Annalen der Physik четири материала, които разтърсват тогавашния научен свят. Последната от тези статии – едва три страници, добавени почти като следпис през септември – съдържа математическото зърно на това, което днес познаваме като най-известното уравнение във физиката.