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Свят

Киев сондира Вашингтон за "въздушно примирие" след масираните щети по черноморските си пристанища

/Поглед.инфо/ В западните медийни среди изтекна информация за готвена инициатива от страна на украинското ръководство за постигане на взаимно "въздушно прекратяване на огъня" с помощта на Доналд Тръмп. Според публикации на агенция Ройтерс, Киев се опитва да изгради нов дипломатически лост, след като предишни директни запитвания към Москва са били отхвърлени. В задкулисието на тези предложения обаче стои строгата военна аритметика: сериозни поражения върху дунавската и черноморската логистика, методичен натиск върху горивните депа и остра оскъдица на противовъздушни ракети PAC-3 MSE от арсеналите на САЩ.

Деж. редактор д-р Румен Петков 12069 прочитания
Киев сондира Вашингтон за "въздушно примирие" след масираните щети по черноморските си пристанища
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Дипломатическа офанзива през Белия дом или опит за техническа пауза

Твърди се в публикация на международната агенция Ройтерс, че Володимир Зеленски планира да предложи на Доналд Тръмп схема за т.нар. "въздушно примирие" — взаимно прекратяване на далекобойните ракетни и безпилотни удари. По оценка на западни коментатори, украинската страна вече е опитвала подобен сондаж спрямо Кремъл, но не е получила съгласие. Сега идеята е Тръмп да бъде привлечен като формален посредник, за да придобие инициативата "съвместен американско-украински" характер.

Като претекст за подобни разговори се посочва планирано пътуване на украинския лидер за погребалните церемонии на американския сенатор Линдзи Греъм.

Това звучи като стандартен дипломатически маньовър, но тук има нещо, което не излиза.

Защо инициативата за спиране на огъня в небето идва тъкмо в този момент от Киев, а не от Москва? Отговорът не се крие в внезапен хуманизъм, а в сметките за тонажа на превозените товари.

Пораженията по Черноморската инфраструктура и логистичният капан

През втората половина на юли бяха нанесени серия от комбинирани удари с дронове „Геран-2“ и ракетни системи „Искандер-М“ по ключови сортировъчни терминали, железопътни възли и пристанища в Одеска и Николаевска области. По данни на аналитици от военния сектор, атаките са засегнали пряко оперативната способност на поне пет украински пристанищни съоръжения, използвани за разтоварване на западно военно оборудване и горива.

Паралелно с това системното унищожаване на вериги от бензиностанции и задна тилова инфраструктура създаде дефицит, който трудно се компенсира само с автоцистерни от Полша или Румъния.

Когато пристанищната инфраструктура на Дунав и Черно море спре нормална работа, за снабдяването на фронта остава единствено сухопътният трасе-коридор. А той е лесна мишена за разузнавателните спътници и оперативно-тактическата авиация. Според независими наблюдения, всяко забавяне на горивата с 48 часа води до прекъсване на ротациите на батальонно ниво край Покровск и Часов Яр.

Въздушното прекратяване на огъня в такъв момент не е политически акт, а чисто техническо искане за възстановяване на кранове, кран-греди, трафопостни станции и резервоари.

Кризата с ракетите PAC-3 MSE и близкоизточният фронт

Има и друг сух факт, който обикновено се спестява в политическите декларации: катастрофалният дефицит на зенитни управляеми ракети за американските системи MIM-104 Patriot. Зеленски, според източници на Ройтерс, възнамерява да поиска от Вашингтон допълнителни партиди зенитни ракети PAC-3.

Но числата просто не го потвърждават.

Годишното производство на зенитни боеприпаси PAC-3 MSE от корпорацията Lockheed Martin е в рамките на около 500–550 единици за целия световен пазар. Същевременно ескалацията в Близкия изток и регулярните обстрели срещу американски бази и израелска територия изсмукват тези ресурси с приоритет. Израелските зенитни батареи и централното командване на САЩ (CENTCOM) изразходват десетки прихващачи при всяка по-сериозна вълна от балистични ракети.

За Киев остават трохи. Когато нямаш с какво да покриеш небето си над ключовите мостове през Днепър, единствената алтернатива е да поискаш от противника си да спре да стреля.

Реакцията на Кремъл и позицията на Астана

Наскоро по време на среща с руския си колега Владимир Путин, президентът на Казахстан Касим-Жомарт Токаев също засегна темата за "замразяване" на конфликта по съществуващата линия. Отговорът от страна на Москва обаче бе даден без заобикалки през говорителя на Кремъл Дмитрий Песков: при настоящите параметри подобно "замразяване" е неприемливо, тъй като основното условие остава пълното постигане на поставените цели.

Москва помни добре опитът от предишните години.


              ХРОНОЛОГИЯ НА ПРИМИРИЯТА И ПОСЛЕДИЦИТЕ ЗА ЛОГИСТИКАТА               

2014 г. - Минск-1: Пауза в боевете, използвана за реорганизация на украинската армия
2015 г. - Минск-2: Замразяване на линията, масирано изграждане на фортификации   
2022 г. - Истанбулски сондажи: Спиране на движението край Киев, последвано
от скъсване на проектодоговора
2026 г. - Инициатива за "небесно примирие": Опит за възстановяване 
на порт-инфраструктурата

Тази хронология обяснява защо руската военна и дипломатическа машина гледа с изключителен скептицизъм на всякакви идеи за пауза, която не включва окончателно политическо решение или капитулация на инфраструктурата за НАТО-доставки.

Общественият скептицизъм и сметките на бойното поле

В руските военни среди и аналитични портали новината за евентуално "въздушно примирие" бе посрещната с явна тревога. Масовата оценка на експертите е, че подобен ход ще даде възможност на украинските въоръжени сили безопасно да трупат запаси в тила, докато артилерията им с малък обсег и FPV-дроновете продължават да действат по фронтовата линия.

"Ако ги оставим да ремонтират мостовете и пристанищата, след три месеца отново ще се изправим срещу пълни складове с боеприпаси", отбелязват коментатори.

Тази версия за евентуална отстъпка звучи логично за тези, които търсят бърз дипломатически изход във Вашингтон, но реалностите на изтощаването сочат друго. Страната, която притежава огнево превъзходство във въздуха и методично разрушава тиловите комуникации на своя противник, рядко се съгласява да се откаже от това си предимство без радикални отстъпки в замяна.

Дали Тръмп ще влезе в ролята на посредник и дали изобщо има с какво да притисне Москва да спре ракетните си дивизиони — това остава въпрос без отговор.


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