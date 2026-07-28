"Третият райх ли се завръща?" Румен Петков с тежки обвинения към европейските елити

/Поглед.инфо/ В авиобазата „Емари“ в Естония се финализира разполагането на пет турски изтребителя F-16 и 76 души военен персонал. На повърхността това е рутинна ротация в рамките на мисията на НАТО за охрана на въздушното пространство над Балтика. Под повърхността обаче се крие стратегическа промяна: Анкара влиза за първи път в тази операция точно когато Алиансът променя статута ѝ от полицейска в отбранителна. Анализът проследява военните, икономическите и геополитическите калкулации зад решението на Ердоган.

28.07.2026 16:40