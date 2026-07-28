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"Третият райх ли се завръща?" Румен Петков с тежки обвинения към европейските елити
/Поглед.инфо/ Във втората част на разговора Георги Стамболиев разговаря с Румен Петков - лидер на ПП АБВ, за случая с Христо Грозев, процеса срещу българите във Великобритания, кризата на европейското правосъдие, милитаризацията на ЕС и разпадането на ценностната система. Разговорът стига до болезнените теми за подмяната на историята, демографската катастрофа, кризата в образованието и въпроса дали Европа не върви към собственото си политическо и цивилизационно саморазрушение.
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