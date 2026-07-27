Бразилия очаква да засили сътрудничеството с Китай в изкуствения интелект, енергетиката и минните ресурси

Си Дзинпин заяви, че Китай и Бразилия, като важни представители на Глобалния Юг, трябва да засилят сътрудничеството, да допринасят за подобряването на глобалното управление и да защитават международната справедливост. Той подчерта подкрепата на Китай за суверенитета и независимостта на Бразилия и приветства приноса ѝ за регионалния и световния мир.

Лула заяви, че Бразилия желае да разшири сътрудничеството с Китай в области като изкуствения интелект, енергетиката и минните ресурси, както и да насърчи повече китайски инвестиции. Той също така подчерта готовността на страната да засили координацията с Китай в рамките на ООН и БРИКС, с което да защитава многостранния подход, както и мира и стабилността в света.