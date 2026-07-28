„Из Китай с Павел“ по стъпките на Дългия марш в провинция Шаанси
/Поглед.инфо/ Тази година се навършват 90 години от края на Дългия марш. По време на това грандиозно събитие Червената армия на ККП преминава през 10 провинции, пресича близо 100 реки, изкачва над 40 планини и изминава около 12500 километра, водейки повече от 600 сражения с армията на Гоминдана. В новия епизод на „Из Китай с Павел“ ви пренасяме в град Уци, провинция Шаанси, където се намира Мемориалният парк
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Китайският лидер призова китайците, живеещи в чужбина, да участват активно в изграждането на модернизацията в китайски стил
/Поглед.инфо/ Генералният секретар на ЦК на ККП, председател на КНР и на Централната военна комисия Си Дзинпин подчерта в свое изказване важността на китайците, които живеят в чужбина, за изграждането на модернизацията в китайски стил. Китайците в чужбина и семействата на завърналите се в страната се призовават да съхраняват добрите традиции, да използват своите предимства и активно да участват в усилията за национално обединение и развитието на модерен Китай, с което да подкрепят общите усилия за великото национално възраждане.28.07.2026 22:00
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