„Из Китай с Павел“ по стъпките на Дългия марш в провинция Шаанси

/Поглед.инфо/ Генералният секретар на ЦК на ККП, председател на КНР и на Централната военна комисия Си Дзинпин подчерта в свое изказване важността на китайците, които живеят в чужбина, за изграждането на модернизацията в китайски стил. Китайците в чужбина и семействата на завърналите се в страната се призовават да съхраняват добрите традиции, да използват своите предимства и активно да участват в усилията за национално обединение и развитието на модерен Китай, с което да подкрепят общите усилия за великото национално възраждане.

28.07.2026 22:00