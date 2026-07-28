Китайският лидер призова китайците, живеещи в чужбина, да участват активно в изграждането на модернизацията в китайски стил

/Поглед.инфо/ Генералният секретар на ЦК на ККП, председател на КНР и на Централната военна комисия Си Дзинпин подчерта в свое изказване важността на китайците, които живеят в чужбина, за изграждането на модернизацията в китайски стил. Китайците в чужбина и семействата на завърналите се в страната се призовават да съхраняват добрите традиции, да използват своите предимства и активно да участват в усилията за национално обединение и развитието на модерен Китай, с което да подкрепят общите усилия за великото национално възраждане.

На 27 и 28 юли в Пекин се проведе национална работна конференция за китайците, живеещи в чужбина. На нея също така реч изнесе Уан Хунин, член на Постоянния комитет на Политбюро на ЦК на ККП и председател на НК на КНПКС.

Уан Хунин заяви, че работата по връзките с китайците в чужбина е дългосрочна стратегическа работа на партията и страната. „По новия път трябва да се придържаме към фокусиране на усилията и съвместно осъществяване на китайската мечта. С това мотивираме мнозинството китайци, живеещи в чужбина, и техните семейства да играят по-активна роля в модернизацията на родината, насърчаване на китайската култура, както и насърчаване на обединението на родината“, каза още той.