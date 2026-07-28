Китайският лидер призова китайците, живеещи в чужбина, да участват активно в изграждането на модернизацията в китайски стил

На 27 и 28 юли в Пекин се проведе национална работна конференция за китайците, живеещи в чужбина. На нея също така реч изнесе Уан Хунин, член на Постоянния комитет на Политбюро на ЦК на ККП и председател на НК на КНПКС.
Уан Хунин заяви, че работата по връзките с китайците в чужбина е дългосрочна стратегическа работа на партията и страната. „По новия път трябва да се придържаме към фокусиране на усилията и съвместно осъществяване на китайската мечта. С това мотивираме мнозинството китайци, живеещи в чужбина, и техните семейства да играят по-активна роля в модернизацията на родината, насърчаване на китайската култура, както и насърчаване на обединението на родината“, каза още той.