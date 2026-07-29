Пекин: Китай не е причина за търговските проблеми на ЕС

Коментирайки това, че ЕС в последно време представи нови ограничителни мерки за търговията с Китай и преекспонира въпроса за обменния курс на юана, представителят на Министерството на търговията посочи, че това е неоснователно и не е от полза за стабилното развитие на търговско-икономическото сътрудничество между Китай и ЕС.
Китай не е причина за търговско-икономическите проблеми пред ЕС, а е партньор за разрешаване на съответните въпроси. „Протекционизмът не носи добри резултати, сътрудничеството и взаимната изгода са правилният път между двете страни“, добави още представителят на министерството.