Китай критикува САЩ за „търсене на хегемонизъм в изкуствения интелект“

По този повод говорител на китайското Министерство на търговията заяви, че Китай последователно се противопоставя на политизирането и инструментализирането на въпросите, свързани с търговията с наука и технологии от страна на САЩ. Страната също така е и ясно против всякакъв вид очерняне и санкции срещу китайски субекти под различни неоснователни претексти. В действията на Вашингтон липсват фактическо основание и законови разпоредби. Такова поведение е типично „търсене на хегемонизъм в изкуствения интелект“.

Китай призовава САЩ да се вслушат в обективните и рационални гласове на индустриите на двете страни и да спрат клеветите и заплахите срещу китайски компании. По отношение на всяко действие, което нарушава интересите на Китай, страната ще предприеме всички необходими мерки, за да защити твърдо своите законни права и интереси.