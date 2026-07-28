Китай призовава страните, свързани с украинския въпрос, да поддържат контакт и възможно най-скоро да постигнат прекратяване на огъня

Китай призова всички заинтересовани страни да поддържат контакт, да демонстрират политическа воля и да положат усилия за постигането на всеобхватно, трайно и обвързващо мирно споразумение.
Китай също така призова съответните страни да изоставят манталитета на Студената война и конфронтацията между блокове, да разрешат по подходящ начин взаимните основателни опасения в областта на сигурността и, при пълно, цялостно и всеобхватно спазване на принципите на Устава на ООН, да отстранят първопричините за кризата.
Китай призова още за насърчаване на изграждането на балансирана, ефективна и устойчива регионална архитектура за сигурност, с цел постигане на дългосрочен мир и стабилност в региона.